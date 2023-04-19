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https://sputniknews.com.tr/20230419/sri-lanka-100-bin-makak-maymununu-cine-satacak-1069927272.html
Sri Lanka 100 bin makak maymununu Çin'e satacak
Sri Lanka 100 bin makak maymununu Çin'e satacak
Sri Lanka, nesli tükenme tehlikesindeki 100 bin makak maymununu Çin'e satacak. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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maymun
dezenformasyon
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Sri Lanka'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ne hayvanat bahçelerinde sergilenmek üzere 100 bin makak maymunu satacağı açıklandı.ITV News'in haberine göre, ekonomik krizdeki ada ülkesi Sri Lanka, Macaca Sinica türündeki 100 bin makak maymununu Çin'e satmaya hazırlanıyor.Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan ve sadece Sri Lanka'da bulunan maymunların neslinin tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.Tarım ürünlerine zarar vermesi ve zaman zaman de insanlara saldırması sebebiyle Sri Lanka'da zararlı kabul edilen makak maymunlarının satışı, hayvan hakları grupları tarafından protesto ediliyor.Doğa ve hayvan koruma dernekleri tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Çin'de, "küresel hayvanat bahçesi kriterlerine" uyan yalnızca 18 hayvanat bahçesi bulunduğu ve satılacak maymunların farklı amaçlar için de kullanılabileceği belirtildi.Açıklamada, "İnsana benzer nitelikleriyle makaklar, özellikle ABD ve Avrupa'daki tıbbi test tesislerinde kullanılıyor. Böyle bir ticaretten elde edilecek potansiyel gelir, bu türün hayvanat bahçelerine satışından elde edilecek gelirden çok daha fazla olacaktır. Acaba bu makaklar tıbbi test laboratuvarlarına mı gidiyor?" ifadelerine yer verildi.Öte yandan, Sri Lanka'daki Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, maymunların deneyde kullanılacağına dair iddiaların "dezenformasyon" olduğu, Çin hükümetinin çevre korumaya azami önem gösterdiği kaydedildi.1948'ten bu yana yaşanılan en kötü mali krizle karşı karşıya olan Sri Lanka bir yıldır kıtlık ve yoksullukla mücadele ediyor.
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sri lanka, çin, maymun, dezenformasyon
sri lanka, çin, maymun, dezenformasyon

Sri Lanka 100 bin makak maymununu Çin'e satacak

22:03 19.04.2023 (güncellendi: 22:04 19.04.2023)
© DHANesli tükenmekte olan gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
Nesli tükenmekte olan gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© DHA
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Sri Lanka, nesli tükenme tehlikesindeki 100 bin makak maymununu Çin'e satacak.
Sri Lanka'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ne hayvanat bahçelerinde sergilenmek üzere 100 bin makak maymunu satacağı açıklandı.
ITV News'in haberine göre, ekonomik krizdeki ada ülkesi Sri Lanka, Macaca Sinica türündeki 100 bin makak maymununu Çin'e satmaya hazırlanıyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan ve sadece Sri Lanka'da bulunan maymunların neslinin tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.
Tarım ürünlerine zarar vermesi ve zaman zaman de insanlara saldırması sebebiyle Sri Lanka'da zararlı kabul edilen makak maymunlarının satışı, hayvan hakları grupları tarafından protesto ediliyor.
Doğa ve hayvan koruma dernekleri tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Çin'de, "küresel hayvanat bahçesi kriterlerine" uyan yalnızca 18 hayvanat bahçesi bulunduğu ve satılacak maymunların farklı amaçlar için de kullanılabileceği belirtildi.
Açıklamada, "İnsana benzer nitelikleriyle makaklar, özellikle ABD ve Avrupa'daki tıbbi test tesislerinde kullanılıyor. Böyle bir ticaretten elde edilecek potansiyel gelir, bu türün hayvanat bahçelerine satışından elde edilecek gelirden çok daha fazla olacaktır. Acaba bu makaklar tıbbi test laboratuvarlarına mı gidiyor?" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Sri Lanka'daki Çin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, maymunların deneyde kullanılacağına dair iddiaların "dezenformasyon" olduğu, Çin hükümetinin çevre korumaya azami önem gösterdiği kaydedildi.
1948'ten bu yana yaşanılan en kötü mali krizle karşı karşıya olan Sri Lanka bir yıldır kıtlık ve yoksullukla mücadele ediyor.
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