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https://sputniknews.com.tr/20230419/sezonun-ilk-kirazi-icin-acik-artirma-800-tlden-satildi-1069920680.html
Sezonun ilk kirazı için açık artırma: Kilosu 800 liradan satıldı
Sezonun ilk kirazı için açık artırma: Kilosu 800 liradan satıldı
Kuzey Yarım Küre’nin ilk kiraz hasadı Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yapıldı. Manisa’dan toplanan kirazlar bayramda İstanbul ve Ankara sofralarını süslemek... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T19:59+0300
2023-04-19T20:01+0300
kiraz
ekonomi
satış
manisa
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk erkenci kirazlarının hasadına başlandı. Aşağıçobanisa'da üretici Yavuz Tun tarafından yapılan erkenci kiraz hasadında ilk kiraz da her yıl olduğu gibi sembolik olarak yapılan açık artırma ile alındı. 250 TL’den Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir tarafından başlatılan açık artırmayı 800 TL fiyat veren tüccar Hüseyin Çimen kazanarak ilk kirazları satın aldı.İlk kiraz hasadı için üretici Yavuz Tun’un kiraz bahçesinde hasat çalışmalarına katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Dünyada kiraz üreticiliği konumunda birinci sırada gelmekteyiz. Geçen sene rekolte düşük olması nedeniyle yaklaşık 57 bin ton ihracat, 157 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleştirildi. Bu seneki ihracat hedefimiz 200 milyon dolarlık 80 bin ton kiraz ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sabahın erken saatlerinden gelerek buna emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bereketli bir yıl diliyorum. Kirazın ihracatını en çok Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine yapıyoruz. En yoğun çalıştığımız Rusya. Şu anda ciddi anlamda alıcı mevcut. Pazarlamada sıkıntı yok. Önemli olan ürünümüzü kaliteli bir şekilde üretmemiz. Bu bize ciddi anlamda katkı sağlar. Müşteri potansiyelini de artırmış oluruz. Bizim hasat dönemlerimizde rakip ülke yok. Bizim ürün bitiyor ABD başlıyor o yüzden Türkiye çok şanslı, rakibi yok” dedi.Sabahın 6’sında iş başı yapan kiraz işçileri ise yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini ancak yevmiyelerin kendilerini tatmin etmediğini söyledi.Üretici Yavuz Tun ise şunları söyledi: 250 ile başladı, 800 TL’de bittiYapılan konuşmaların ardından 250 TL’den Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir tarafından başlatılan açık artırmayı 800 TL fiyat veren tüccar Hüseyin Çimen kazanarak ilk kirazları satın aldı. Tüccar Çimen ilk kirazların bugün İstanbul ve Ankara’da olacağını söyledi. Açık artırma öncesi kısa bir açıklama yapan Hayrettin Uçak ilk fiyatın üreticiyi teşvik etmek için yüksek olduğunu zamanla fiyatın oturacağını söyledi.
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kiraz, satış, manisa, yeni sezon
kiraz, satış, manisa, yeni sezon

Sezonun ilk kirazı için açık artırma: Kilosu 800 liradan satıldı

19:59 19.04.2023 (güncellendi: 20:01 19.04.2023)
© İHAkiraz
kiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© İHA
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Kuzey Yarım Küre’nin ilk kiraz hasadı Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yapıldı. Manisa’dan toplanan kirazlar bayramda İstanbul ve Ankara sofralarını süslemek üzere yola çıkarken, ilk kirazın kilogramı yapılan açık artırma sonunda 800 TL’den alıcı buldu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk erkenci kirazlarının hasadına başlandı. Aşağıçobanisa'da üretici Yavuz Tun tarafından yapılan erkenci kiraz hasadında ilk kiraz da her yıl olduğu gibi sembolik olarak yapılan açık artırma ile alındı. 250 TL’den Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir tarafından başlatılan açık artırmayı 800 TL fiyat veren tüccar Hüseyin Çimen kazanarak ilk kirazları satın aldı.
İlk kiraz hasadı için üretici Yavuz Tun’un kiraz bahçesinde hasat çalışmalarına katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, "Dünyada kiraz üreticiliği konumunda birinci sırada gelmekteyiz. Geçen sene rekolte düşük olması nedeniyle yaklaşık 57 bin ton ihracat, 157 milyon dolarlık bir ihracatımız gerçekleştirildi. Bu seneki ihracat hedefimiz 200 milyon dolarlık 80 bin ton kiraz ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sabahın erken saatlerinden gelerek buna emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bereketli bir yıl diliyorum. Kirazın ihracatını en çok Rusya'ya ve Avrupa ülkelerine yapıyoruz. En yoğun çalıştığımız Rusya. Şu anda ciddi anlamda alıcı mevcut. Pazarlamada sıkıntı yok. Önemli olan ürünümüzü kaliteli bir şekilde üretmemiz. Bu bize ciddi anlamda katkı sağlar. Müşteri potansiyelini de artırmış oluruz. Bizim hasat dönemlerimizde rakip ülke yok. Bizim ürün bitiyor ABD başlıyor o yüzden Türkiye çok şanslı, rakibi yok” dedi.
© İHAGerçekleştirilen ilk kiraz hasadı ve açık artırmaya Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, MHP Manisa Milletvekili Adayı İhracatçı Ali Uçak, üreticiler ve tüccarlar katıldı.
Gerçekleştirilen ilk kiraz hasadı ve açık artırmaya Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, MHP Manisa Milletvekili Adayı İhracatçı Ali Uçak, üreticiler ve tüccarlar katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
Gerçekleştirilen ilk kiraz hasadı ve açık artırmaya Manisa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, MHP Manisa Milletvekili Adayı İhracatçı Ali Uçak, üreticiler ve tüccarlar katıldı.
© İHA
Sabahın 6’sında iş başı yapan kiraz işçileri ise yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini ancak yevmiyelerin kendilerini tatmin etmediğini söyledi.
Üretici Yavuz Tun ise şunları söyledi:
"Heyecanlıyız, iyi fiyatlar belliyoruz. Rekoltemiz iyi, yılımız erkenci bu sene erken hasat ettik. Bu sene fiyatlar 80 ila 100 TL arasında olursa bizi kurtarır aşağısı kurtarmaz.”

250 ile başladı, 800 TL’de bitti

Yapılan konuşmaların ardından 250 TL’den Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Bilal Demir tarafından başlatılan açık artırmayı 800 TL fiyat veren tüccar Hüseyin Çimen kazanarak ilk kirazları satın aldı. Tüccar Çimen ilk kirazların bugün İstanbul ve Ankara’da olacağını söyledi. Açık artırma öncesi kısa bir açıklama yapan Hayrettin Uçak ilk fiyatın üreticiyi teşvik etmek için yüksek olduğunu zamanla fiyatın oturacağını söyledi.
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