Rusya Savunma Bakanı, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesindeki birliklerini teftiş etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-savunma-bakani-stratejik-fuze-kuvvetlerinin-kaluga-bolgesindeki-birliklerini-teftis-etti---1069905259.html
Rusya Savunma Bakanı, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesindeki birliklerini teftiş etti
Rusya Savunma Bakanı, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesindeki birliklerini teftiş etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesindeki birliklerini teftiş ettiğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T15:26+0300
2023-04-19T15:28+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey şoygu
teftiş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065593477_0:0:2622:1475_1920x0_80_0_0_9a59e4e5cf0c8b41e0d362529d8fab6b.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Kaluga bölgesine giderek oradaki Stratejik Füze Kuvvetleri birliklerini teftiş ettiği belirtildi. Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Kaluga Bölgesi'ndeki Vladimir Stratejik Füze Kuvvetleri alaylarından birinin muharebe nöbetini teftiş etti” ifadelerine yer verildi. “Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, birlikleri yeni Yars füze sistemleriyle yeniden donatılması, ayrıca muharebe nöbetlerinin organizasyonu ve askeri personelin konforlu bir şekilde barınması için yüksek kaliteli koşullar sağlayan modern altyapının oluşturulması konusunda Rusya Savunma Bakanı’na rapor verdi” denilen açıklama şöyle devam etti: “Kozel Füze Tümeni, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni silo tabanlı Yars füze sistemlerinin hizmetine girdiği ilk oluşumu oldu.” Rusya Silahlı Kuvvetlerinin stratejik füze güçlerinin en baştaki bileşeni olan Stratejik Füze Kuvvetleri, olası bir saldırıya karşı nükleer caydırıcılığa yöneliktir. Yars füze sistemleri resmi verilere göre güdümlü savaş başlıkları ile donatılmış olup 11.000 km'ye kadar menzildeki hedefleri vurabiliyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun ayrıca Kaluga bölgesindeki bir askeri işletmeyi ziyaret ederek, bakanlığın savunma siparişinin yerine getirilmesi ile ilgili teftiş gerçekleştirdiğini bildirdi.Açıklamaya göre işletme yönetimi, Şoygu’ya elektronik harp ekipmanlarının geleceğe dönük geliştirilen örneklerini de gösterdi.Orgeneral Şoygu, özel askeri harekatta kendilerini kanıtlayan elektronik harp sistemlerinin üretiminin arttırılması talimatını verdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0a/1065593477_76:0:2536:1845_1920x0_80_0_0_331c1648b57ee0b5ac70386a74526ac9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey şoygu, teftiş
rusya, sergey şoygu, teftiş

Rusya Savunma Bakanı, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesindeki birliklerini teftiş etti

15:26 19.04.2023 (güncellendi: 15:28 19.04.2023)
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesindeki birliklerini teftiş ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Kaluga bölgesine giderek oradaki Stratejik Füze Kuvvetleri birliklerini teftiş ettiği belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Kaluga Bölgesi'ndeki Vladimir Stratejik Füze Kuvvetleri alaylarından birinin muharebe nöbetini teftiş etti” ifadelerine yer verildi.
“Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, birlikleri yeni Yars füze sistemleriyle yeniden donatılması, ayrıca muharebe nöbetlerinin organizasyonu ve askeri personelin konforlu bir şekilde barınması için yüksek kaliteli koşullar sağlayan modern altyapının oluşturulması konusunda Rusya Savunma Bakanı’na rapor verdi” denilen açıklama şöyle devam etti: “Kozel Füze Tümeni, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni silo tabanlı Yars füze sistemlerinin hizmetine girdiği ilk oluşumu oldu.”
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin stratejik füze güçlerinin en baştaki bileşeni olan Stratejik Füze Kuvvetleri, olası bir saldırıya karşı nükleer caydırıcılığa yöneliktir. Yars füze sistemleri resmi verilere göre güdümlü savaş başlıkları ile donatılmış olup 11.000 km'ye kadar menzildeki hedefleri vurabiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun ayrıca Kaluga bölgesindeki bir askeri işletmeyi ziyaret ederek, bakanlığın savunma siparişinin yerine getirilmesi ile ilgili teftiş gerçekleştirdiğini bildirdi.
Açıklamaya göre işletme yönetimi, Şoygu’ya elektronik harp ekipmanlarının geleceğe dönük geliştirilen örneklerini de gösterdi.
Orgeneral Şoygu, özel askeri harekatta kendilerini kanıtlayan elektronik harp sistemlerinin üretiminin arttırılması talimatını verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала