https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-savunma-bakani-stratejik-fuze-kuvvetlerinin-kaluga-bolgesindeki-birliklerini-teftis-etti---1069905259.html

Rusya Savunma Bakanı, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesindeki birliklerini teftiş etti

Rusya Savunma Bakanı, Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesindeki birliklerini teftiş etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Kaluga bölgesindeki birliklerini teftiş ettiğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T15:26+0300

2023-04-19T15:26+0300

2023-04-19T15:28+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey şoygu

teftiş

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Kaluga bölgesine giderek oradaki Stratejik Füze Kuvvetleri birliklerini teftiş ettiği belirtildi. Açıklamada, “Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, Kaluga Bölgesi'ndeki Vladimir Stratejik Füze Kuvvetleri alaylarından birinin muharebe nöbetini teftiş etti” ifadelerine yer verildi. “Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sergey Karakayev, birlikleri yeni Yars füze sistemleriyle yeniden donatılması, ayrıca muharebe nöbetlerinin organizasyonu ve askeri personelin konforlu bir şekilde barınması için yüksek kaliteli koşullar sağlayan modern altyapının oluşturulması konusunda Rusya Savunma Bakanı’na rapor verdi” denilen açıklama şöyle devam etti: “Kozel Füze Tümeni, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nin yeni silo tabanlı Yars füze sistemlerinin hizmetine girdiği ilk oluşumu oldu.” Rusya Silahlı Kuvvetlerinin stratejik füze güçlerinin en baştaki bileşeni olan Stratejik Füze Kuvvetleri, olası bir saldırıya karşı nükleer caydırıcılığa yöneliktir. Yars füze sistemleri resmi verilere göre güdümlü savaş başlıkları ile donatılmış olup 11.000 km'ye kadar menzildeki hedefleri vurabiliyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu’nun ayrıca Kaluga bölgesindeki bir askeri işletmeyi ziyaret ederek, bakanlığın savunma siparişinin yerine getirilmesi ile ilgili teftiş gerçekleştirdiğini bildirdi.Açıklamaya göre işletme yönetimi, Şoygu’ya elektronik harp ekipmanlarının geleceğe dönük geliştirilen örneklerini de gösterdi.Orgeneral Şoygu, özel askeri harekatta kendilerini kanıtlayan elektronik harp sistemlerinin üretiminin arttırılması talimatını verdi.

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