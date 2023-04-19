https://sputniknews.com.tr/20230419/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-bogdanov-turkiyenin-moskova-buyukelcisi-samsari-kabul-etti-1069908885.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar’ı kabul etti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar’ı kabul etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Bogdanov’un bugün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar’ı kabul ettiğini aktardı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:07+0300

2023-04-19T16:07+0300

2023-04-19T16:07+0300

dünya

mihail bogdanov

mehmet samsar

türkiye

rusya

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı’nın Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Özel Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, bugün Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı kabul etti.Açıklamada, “Görüşme sırasında Suriye ve etrafındaki durum başta olmak üzere Ortadoğu gündemindeki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve Türkiye-Suriye devletler arası ilişkileri Astana formatında kabul edilen ilkeler doğrultusunda normalleştirme sürecinin ilerletilmesi konularına vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.

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mihail bogdanov, mehmet samsar, türkiye, rusya