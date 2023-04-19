https://sputniknews.com.tr/20230419/rus-bilim-insanlari-akilli-termal-mont-gelistirdi-1069928633.html

Rus bilim insanları akıllı termal mont geliştirdi

Rus bilim insanları akıllı termal mont geliştirdi

Rusya’daki Don Devlet Teknik Üniversitesi’nden bilim insanları, uyku tulumuna dönüştürülebilen akıllı ısıtmalı bir mont geliştirdi. Hipotermiyi önleme... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T22:11+0300

2023-04-19T22:11+0300

2023-04-19T22:11+0300

yaşam

rusya

termal

mont

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Don Devlet Teknik Üniversitesi uzmanlarına göre, insanların termal durumu birçok dış ve iç faktör tarafından düzenleniyor, kişinin kendisi vücudun ayrı bölümlerinin sıcaklığındaki değişimi her zaman izleyemiyor, bu nedenle bazen kendini hipotermiden korumak için gerekli tüm önlemleri alamıyor.Don Devlet Teknik Üniversitesi uzmanları, giyim malzemelerinin fiziksel parametreleri, giysinin etrafındaki ve altındaki hava ile insan aktivitesi gibi birçok parametreyi sürekli olarak izleyen giysi geliştirdi.Elde ettikleri verileri analiz etmek için matematiksel bir model kullanan uzmanlar, algoritmanın, kişinin sıcaklık rejimindeki değişikliği hissetmeden, onu daha erken tahmin etmeyi mümkün kıldığını belirtiyor.Sıcaklığın tehlikeli bir değere düşebileceği bilgisinin alınması durumunda akıllı mont, bu alanı yerleşik elementleri kullanarak ısıtıyor.Tehlikeli hava veya üretim koşullarında dinlenmeye ihtiyaç duyulursa, mont uyku tulumuna dönüştürülebiliyor. Uzmanlara göre, akıllı ısıtma sistemi uyuyan bir kişinin ihtiyaç duyduğu ısı miktarını sağlamak için otomatik olarak ayarlanıyor.Don Devlet Teknik Üniversitesi bünyesindeki Hizmet ve Girişimcilik Enstitüsü Teknoloji ve Tasarım Bölümü uzmanı Mariya Stenkina, bugün piyasada, manuel olarak açılıp kapatılabilen ısıtmalı giysiler olduğunu, ancak kullanımında çeşitli dezavantajlar ve sınırlamalar olduğunu belirterek “İnsanlar sezgisel olarak ‘üşümemeye’ çalışır, çoğu zaman biyolojik olarak gerekli olmadığı yerlerde aşırı yalıtım oluşturur. Vücudun diğer bölümleri yeterince korunmayabilir. Isıtmalı giysiler, giysinin altındaki alanın tamamına ısı sağlar. Bu, termoregülasyon sistemini bozar” dedi.Ayrıca uzmana göre, bu tür giysilerin işlevselliği sürekli izlemeyi gerektiriyor ve şu anda tüm durumlarda, örneğin uykuda kullanılamıyor.

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rusya, termal, mont