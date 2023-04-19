Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230419/pakistanda-yolcu-otobusleri-carpisti-5-olu-25-yarali--1069907926.html
Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı
Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı
Pakistan'ın Sindh eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T15:53+0300
2023-04-19T15:53+0300
dünya
video
pakistan
sindh
otobüs
kaza
yolcu otobüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069907727_0:117:1330:865_1920x0_80_0_0_503c4753a36b6c532b588693714d1df9.png
Pakistan’ın güneyindeki Sindh eyaletinin Sukkur kentinde iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.Polis tarafından yapılan açıklamada, Salı günü meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.Yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.
pakistan
sindh
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı
Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı
2023-04-19T15:53+0300
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069907727_10:0:1319:982_1920x0_80_0_0_484c446aab3f5e70f5865f15ec7ba179.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, pakistan, sindh, otobüs, kaza, yolcu otobüsü, видео
video, pakistan, sindh, otobüs, kaza, yolcu otobüsü, видео

Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı

15:53 19.04.2023
Abone olTelegram
Pakistan'ın Sindh eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Pakistan’ın güneyindeki Sindh eyaletinin Sukkur kentinde iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Salı günü meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала