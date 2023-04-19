https://sputniknews.com.tr/20230419/pakistanda-yolcu-otobusleri-carpisti-5-olu-25-yarali--1069907926.html
Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı
Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı
Pakistan'ın Sindh eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T15:53+0300
2023-04-19T15:53+0300
2023-04-19T15:53+0300
dünya
video
pakistan
sindh
otobüs
kaza
yolcu otobüsü
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Pakistan’ın güneyindeki Sindh eyaletinin Sukkur kentinde iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.Polis tarafından yapılan açıklamada, Salı günü meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.Yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı
Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı
2023-04-19T15:53+0300
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PT0M32S
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video, pakistan, sindh, otobüs, kaza, yolcu otobüsü, видео
video, pakistan, sindh, otobüs, kaza, yolcu otobüsü, видео
Pakistan'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 5 ölü, 25 yaralı
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Pakistan'ın Sindh eyaletinde iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Pakistan’ın güneyindeki Sindh eyaletinin Sukkur kentinde iki yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Salı günü meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.