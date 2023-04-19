https://sputniknews.com.tr/20230419/pakistanda-parlamento-binasina-giren-misk-kedisi-ofis-malzemelerine-zarar-verdi-1069885994.html

Pakistan'da parlamento binasına giren misk kedisi ofis malzemelerine zarar verdi

Pakistan'da parlamento binasına giren misk kedisi ofis malzemelerine zarar verdi

Pakistan'da başkent İslamabad'daki parlamento binasına giren misk kedisi, çok sayıda ofis malzemesine zarar verdi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T09:02+0300

2023-04-19T09:02+0300

2023-04-19T09:02+0300

dünya

pakistan

islamabad

parlamento

misk kedisi

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Ulusal basındaki haberlere göre, parlamento çalışanları, sabah meclis binasına geldiğinde bazı ofislerde televizyonların ve monitörlerin devrildiğini fark etti.Ofislerdeki bu durumu gören yetkililer, kısa süren incelemenin ardından buna vahşi misk kedisinin sebep olduğunu anladı. Bulduğu bir boşluktan binaya giren misk kedisi, dışarı çıkmak isterken çok sayıda ofis malzemesine zarar verdi.Sosyal medyadaki görüntülerde, parlamento binasındaki ofisleri dağıtan hayvanın, yetkililer tarafından yakalandığı görüldü.Misk kedisinin doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.Margalla Tepeleri Milli Parkı'nın çevresine kurulu İslamabad'da zaman zaman vahşi hayvanlar şehirde görülebiliyor.

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pakistan, islamabad, parlamento, misk kedisi