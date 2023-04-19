https://sputniknews.com.tr/20230419/pakistanda-parlamento-binasina-giren-misk-kedisi-ofis-malzemelerine-zarar-verdi-1069885994.html
Pakistan'da parlamento binasına giren misk kedisi ofis malzemelerine zarar verdi
Pakistan'da parlamento binasına giren misk kedisi ofis malzemelerine zarar verdi
Pakistan'da başkent İslamabad'daki parlamento binasına giren misk kedisi, çok sayıda ofis malzemesine zarar verdi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T09:02+0300
2023-04-19T09:02+0300
2023-04-19T09:02+0300
dünya
pakistan
islamabad
parlamento
misk kedisi
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Ulusal basındaki haberlere göre, parlamento çalışanları, sabah meclis binasına geldiğinde bazı ofislerde televizyonların ve monitörlerin devrildiğini fark etti.Ofislerdeki bu durumu gören yetkililer, kısa süren incelemenin ardından buna vahşi misk kedisinin sebep olduğunu anladı. Bulduğu bir boşluktan binaya giren misk kedisi, dışarı çıkmak isterken çok sayıda ofis malzemesine zarar verdi.Sosyal medyadaki görüntülerde, parlamento binasındaki ofisleri dağıtan hayvanın, yetkililer tarafından yakalandığı görüldü.Misk kedisinin doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.Margalla Tepeleri Milli Parkı'nın çevresine kurulu İslamabad'da zaman zaman vahşi hayvanlar şehirde görülebiliyor.
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pakistan, islamabad, parlamento, misk kedisi
pakistan, islamabad, parlamento, misk kedisi
Pakistan'da parlamento binasına giren misk kedisi ofis malzemelerine zarar verdi
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Pakistan'da başkent İslamabad'daki parlamento binasına giren misk kedisi, çok sayıda ofis malzemesine zarar verdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, parlamento çalışanları, sabah meclis binasına geldiğinde bazı ofislerde televizyonların ve monitörlerin devrildiğini fark etti.
Ofislerdeki bu durumu gören yetkililer, kısa süren incelemenin ardından buna vahşi misk kedisinin sebep olduğunu anladı. Bulduğu bir boşluktan binaya giren misk kedisi, dışarı çıkmak isterken çok sayıda ofis malzemesine zarar verdi.
Sosyal medyadaki görüntülerde, parlamento binasındaki ofisleri dağıtan hayvanın, yetkililer tarafından yakalandığı görüldü.
Misk kedisinin doğal yaşam alanına geri bırakılacağı bildirildi.
Margalla Tepeleri Milli Parkı'nın çevresine kurulu İslamabad'da zaman zaman vahşi hayvanlar şehirde görülebiliyor.