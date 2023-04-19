https://sputniknews.com.tr/20230419/ozcan-purcu-chpden-istifa-etti-1069917399.html
Özcan Purçu CHP’den istifa etti
Özcan Purçu CHP’den istifa etti
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Roman aday gösterilmemesini istifasının gerekçesi olduğunu belirten Purçu, “Mecburen... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T18:59+0300
2023-04-19T18:59+0300
2023-04-19T19:00+0300
politika
özcan purçu
chp
istifa
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Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan Purçu, Türkiye genelinde 'Roman kökenli' 10 tane aday adayının olduğunu, bir kişinin dahi CHP’nin milletvekili listelerine konmadığını belirtti.Purçu, “Yok sayıldık. En çok oya ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu’nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.Öte yandan Özcan Purçu, Twitter profilinden CHP'yi kaldırarak "Bağımsız İzmir Milletvekili" yazdı.
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özcan purçu, chp, istifa
Özcan Purçu CHP’den istifa etti
18:59 19.04.2023 (güncellendi: 19:00 19.04.2023) Abone ol
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu partisinden istifa ettiğini açıkladı. Roman aday gösterilmemesini istifasının gerekçesi olduğunu belirten Purçu, “Mecburen istifa etmek zorunda kaldım” dedi.
Gazete Duvar'dan Serkan Alan'a konuşan
Purçu, Türkiye genelinde 'Roman kökenli' 10 tane aday adayının olduğunu, bir kişinin dahi CHP’nin milletvekili listelerine konmadığını belirtti.
Purçu, “Yok sayıldık. En çok oya ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu’nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım”
ifadelerini kullandı.
Öte yandan Özcan Purçu, Twitter profilinden CHP'yi kaldırarak "Bağımsız İzmir Milletvekili" yazdı.