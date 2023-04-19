https://sputniknews.com.tr/20230419/new-yorkta-otopark-coktu-1-olu--1069889888.html
New York’ta otopark çöktü: 1 ölü
New York’ta otopark çöktü: 1 ölü
ABD’nin New York kentinde kapalı otoparkta meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T11:14+0300
2023-04-19T11:14+0300
2023-04-19T11:14+0300
dünya
video
abd
new york
otopark
çökme
manhattan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069889733_0:261:1110:885_1920x0_80_0_0_caaf0849f3f0f2c25b49f6405518ef63.png
ABD’nin New York kentine bağlı Manhattan bölgesinde bulunan 4 katlı bir otoparkta çökme meydana geldi.Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.New York yangın operasyonları şefi John Esposito, olay yerinde 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 işçinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini açıkladı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökmenin ardından otoparktaki bazı araçların oluşan çukura düştüğü görüldü.
new york
manhattan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069889733_0:157:1110:989_1920x0_80_0_0_f7f014e3887d53071a90a8367853e20e.png
New York’ta otopark çöktü: 1 ölü
New York’ta otopark çöktü: 1 ölü
2023-04-19T11:14+0300
true
PT1M02S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, abd, new york, otopark, çökme, manhattan, видео
video, abd, new york, otopark, çökme, manhattan, видео
New York’ta otopark çöktü: 1 ölü
Abone ol
ABD’nin New York kentinde kapalı otoparkta meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
ABD’nin New York kentine bağlı Manhattan bölgesinde bulunan 4 katlı bir otoparkta çökme meydana geldi.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
New York yangın operasyonları şefi John Esposito, olay yerinde 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 işçinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini açıkladı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökmenin ardından otoparktaki bazı araçların oluşan çukura düştüğü görüldü.