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https://sputniknews.com.tr/20230419/new-yorkta-otopark-coktu-1-olu--1069889888.html
New York’ta otopark çöktü: 1 ölü
New York’ta otopark çöktü: 1 ölü
ABD’nin New York kentinde kapalı otoparkta meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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ABD’nin New York kentine bağlı Manhattan bölgesinde bulunan 4 katlı bir otoparkta çökme meydana geldi.Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.New York yangın operasyonları şefi John Esposito, olay yerinde 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 işçinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini açıkladı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökmenin ardından otoparktaki bazı araçların oluşan çukura düştüğü görüldü.
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New York’ta otopark çöktü: 1 ölü
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video, abd, new york, otopark, çökme, manhattan, видео
video, abd, new york, otopark, çökme, manhattan, видео

New York’ta otopark çöktü: 1 ölü

11:14 19.04.2023
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ABD’nin New York kentinde kapalı otoparkta meydana gelen kısmi çökme sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
ABD’nin New York kentine bağlı Manhattan bölgesinde bulunan 4 katlı bir otoparkta çökme meydana geldi.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

New York yangın operasyonları şefi John Esposito, olay yerinde 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 işçinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökmenin ardından otoparktaki bazı araçların oluşan çukura düştüğü görüldü.
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