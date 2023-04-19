https://sputniknews.com.tr/20230419/milletvekili-kesin-aday-listesi-resmi-gazetede-1069932575.html

Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de

Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T23:35+0300

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2023 türkiye seçimleri

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

resmi gazete

aday

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Milletvekili Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi yer aldı.Karara göre, Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.Bağımsız olarak ise Türkiye genelinde 151 milletvekili adayı seçimlere girecek.

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2023

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), resmi gazete, aday