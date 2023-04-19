https://sputniknews.com.tr/20230419/meteoroloji-acikladi-bayramda-hava-durumu-nasil-olacak-1069881628.html

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji 19 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre bayramın ilk günü İstanbul dahil Marmara'da hava yağmurlu. Bayramın ikinci ve... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T06:43+0300

2023-04-19T06:43+0300

2023-04-19T06:44+0300

türkiye

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ramazan bayramı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman dışında yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.5 günlük yeni rapora göre bayramın ilk günü İstanbul dahil Marmara'da hava yağmurlu. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 21°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 12°C, 20°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA 10°C, 20°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 14°C, 28°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 14°C, 20°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 15°C, 26°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 13°C, 23°CYerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 7°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 13°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 12°C, 17°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM 2°C, 18°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıIĞDIR 11°C, 25°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 2°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 9°C, 22°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 8°C, 25°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 12°C, 22°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 13°C, 25°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 14°C, 27°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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