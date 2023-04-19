Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?
06:43 19.04.2023 (güncellendi: 06:44 19.04.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSEİstanbul, yağmur, yağmurlu hava, sağanak,
© AFP 2023 / OZAN KOSE
Meteoroloji 19 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre bayramın ilk günü İstanbul dahil Marmara'da hava yağmurlu. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman dışında yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
5 günlük yeni rapora göre bayramın ilk günü İstanbul dahil Marmara'da hava yağmurlu. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 10°C, 21°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 20°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 20°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 14°C, 28°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 20°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 26°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 13°C, 23°C
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 17°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 2°C, 18°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 11°C, 25°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 22°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 25°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 22°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 25°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı