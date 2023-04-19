https://sputniknews.com.tr/20230419/maratonda-otomobil-kullandigi-tespit-edilen-kosucu-diskalifiye-edildi-1069925989.html
Maratonda otomobil kullandığı tespit edilen koşucu diskalifiye edildi
Maratonda otomobil kullandığı tespit edilen koşucu diskalifiye edildi
Katıldığı Büyük Britanya Ultras maratonunun bir kısmında otomobil kullandığı tespit edilen İskoçyalı sporcu Joasia Zakrzewski diskalifiye edildi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T21:24+0300
2023-04-19T21:24+0300
2023-04-19T21:30+0300
dünya
maraton
koşu
şike
otomobil
avrupa
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İngiltere'nin Manchester ile Liverpool kentleri arasındaki parkurda düzenlenen organizasyonda şike tespit edildi.Maratonun yöneticisi Wayne Drinkwater tarafından İngiltere basınına yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'da düzenlenen yarışta bitiş çizgisini üçüncü sırada geçen 47 yaşındaki Zakrzewski'nin, hile yaptığı tespit edildi.Yarışın 4 kilometrelik kısmını 1 dakika 40 saniyede tamamlamasının ardından Zakrzewski hakkında inceleme başlatıldığını söyleyen Drinkwater, yarışmacının bu mesafeyi otomobil kullanarak geçtiğini itiraf ettiğini aktardı.Maratondan diskalifiye edilen Joasia Zakrzewski hakkında cezai işlemlerin başlatılması için Büyük Britanya Atletizm Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını vurgulayan Wayne Drinkwater, yaşananlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.2014 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nı 14. sırada tamamlayan Zakrzewski'nin, ülkesinde katıldığı maratonlarda rekor dereceleri de bulunuyor.
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maraton, koşu, şike, otomobil, avrupa
maraton, koşu, şike, otomobil, avrupa
Maratonda otomobil kullandığı tespit edilen koşucu diskalifiye edildi
21:24 19.04.2023 (güncellendi: 21:30 19.04.2023) Abone ol
Katıldığı Büyük Britanya Ultras maratonunun bir kısmında otomobil kullandığı tespit edilen İskoçyalı sporcu Joasia Zakrzewski diskalifiye edildi.
İngiltere'nin Manchester ile Liverpool kentleri arasındaki parkurda düzenlenen organizasyonda şike tespit edildi.
Maratonun yöneticisi Wayne Drinkwater tarafından İngiltere basınına yapılan açıklamaya göre, 7 Nisan'da düzenlenen yarışta bitiş çizgisini üçüncü sırada geçen 47 yaşındaki Zakrzewski'nin, hile yaptığı tespit edildi.
Yarışın 4 kilometrelik kısmını 1 dakika 40 saniyede tamamlamasının ardından Zakrzewski hakkında inceleme başlatıldığını söyleyen Drinkwater, yarışmacının bu mesafeyi otomobil kullanarak geçtiğini itiraf ettiğini aktardı.
Maratondan diskalifiye edilen Joasia Zakrzewski hakkında cezai işlemlerin başlatılması için Büyük Britanya Atletizm Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını vurgulayan Wayne Drinkwater, yaşananlar nedeniyle büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.
2014 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nı 14. sırada tamamlayan Zakrzewski'nin, ülkesinde katıldığı maratonlarda rekor dereceleri de bulunuyor.