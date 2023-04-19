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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/macoglu-kilicdarogluna-sempati-buyuk-yuzde-80-oy-alir-1069898625.html
Maçoğlu: Kılıçdaroğlu'na sempati büyük, yüzde 80 oy alır
Maçoğlu: Kılıçdaroğlu'na sempati büyük, yüzde 80 oy alır
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 80'in üzerinde oy alacağını söyledi. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T13:41+0300
2023-04-19T13:41+0300
2023 türkiye seçimleri
fatih maçoğlu
fatih mehmet maçoğlu
kemal kılıçdaroğlu
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Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kısa Dalga'dan Azmi Karaveli'nin podcast programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kentte büyük bir sempati ile karşılandığını söyleyen Maçoğlu, "Yüzde 80’nin altına düşmeyecek gibi eğer bir terslik çıkmazsa" dedi.Maçoğlu, röportajın ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Sonuçta Kılıçdaroğlu bu şehirli, bu şehirli birinin cumhurbaşkanı adayı olması şehirde çok büyük bir sempatiyle karşılanıyor, çok büyük bir sempati uyanıyor bu çok doğal. Dersim'de hani en azından toplum içerisinde gezdiğimde, gördüğümde Kılıçdaroğlu'nun dışında başka bir şey değerlendirilmiyor. Hani bu ne kadar, kaça tekabül eder bilmiyoruz. Çünkü Dersim nüfusu çok düşük. Dışarıdan gelen memur arkadaşlar da var. Şimdi herkes istediğini rahat konuşamıyor. Konuşamayınca kimin ne kadar, kime verdiğini bilmiyoruz. Artı ben de bu konuyla ilgili böyle bir araştırma yapan, anket yapan biri değilim.Ancak sanki yüzde 80’nin altına düşmeyecek gibi eğer bir terslik çıkmazsa tabii. Bana gelince de emin olun, kurumumun kararı benim için değerlidir. Yani kurumum bu meseleyle ilgili açıklaması neyse ben onun dışına çıkmam. Diyelim ki ben TKP’den aday oldum ama ben SMF'liyim. TKP'de benim SMF'li olduğumu bilir ve bir ittifak yaparken de bu minvalde yapıyor ve ilkeli davranıyorum. Birinci görevim Türkiye'deki bütün sosyalistlerin ortaklaşması üzerinedir."
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fatih maçoğlu, fatih mehmet maçoğlu, kemal kılıçdaroğlu
fatih maçoğlu, fatih mehmet maçoğlu, kemal kılıçdaroğlu

Maçoğlu: Kılıçdaroğlu'na sempati büyük, yüzde 80 oy alır

13:41 19.04.2023
© AAFatih Mehmet Maçoğlu
Fatih Mehmet Maçoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 80'in üzerinde oy alacağını söyledi.
Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Kısa Dalga'dan Azmi Karaveli'nin podcast programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun kentte büyük bir sempati ile karşılandığını söyleyen Maçoğlu, "Yüzde 80’nin altına düşmeyecek gibi eğer bir terslik çıkmazsa" dedi.
Maçoğlu, röportajın ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Sonuçta Kılıçdaroğlu bu şehirli, bu şehirli birinin cumhurbaşkanı adayı olması şehirde çok büyük bir sempatiyle karşılanıyor, çok büyük bir sempati uyanıyor bu çok doğal. Dersim'de hani en azından toplum içerisinde gezdiğimde, gördüğümde Kılıçdaroğlu'nun dışında başka bir şey değerlendirilmiyor. Hani bu ne kadar, kaça tekabül eder bilmiyoruz. Çünkü Dersim nüfusu çok düşük. Dışarıdan gelen memur arkadaşlar da var. Şimdi herkes istediğini rahat konuşamıyor. Konuşamayınca kimin ne kadar, kime verdiğini bilmiyoruz. Artı ben de bu konuyla ilgili böyle bir araştırma yapan, anket yapan biri değilim.
Ancak sanki yüzde 80’nin altına düşmeyecek gibi eğer bir terslik çıkmazsa tabii. Bana gelince de emin olun, kurumumun kararı benim için değerlidir. Yani kurumum bu meseleyle ilgili açıklaması neyse ben onun dışına çıkmam. Diyelim ki ben TKP’den aday oldum ama ben SMF'liyim. TKP'de benim SMF'li olduğumu bilir ve bir ittifak yaparken de bu minvalde yapıyor ve ilkeli davranıyorum. Birinci görevim Türkiye'deki bütün sosyalistlerin ortaklaşması üzerinedir."
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