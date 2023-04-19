https://sputniknews.com.tr/20230419/lojmanda-basindan-vurulan-kadinin-olumune-iliskin-polis-memuru-tutuklandi-1069908022.html
Lojmanda başından vurulan kadının ölümüne ilişkin polis memuru tutuklandı
Lojmanda başından vurulan kadının ölümüne ilişkin polis memuru tutuklandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından silahla vurulan 26 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin soruşturmada, ikamet ve olayda kullanılan... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:03+0300
2023-04-19T16:03+0300
2023-04-19T16:03+0300
türkiye
kadın cinayeti
polis
lojman
tutuklama
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Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, adli kontrol şartıyla salıverilen komiser yardımcısı D.Y. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine şüpheli, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gözaltına alındı.Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, 'kuvvetli suç şüphesi' ve 'eski eşe tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesi alınan D.Y'nin tutuklanmasına karar verildi.OlayDemirci Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı D.Y'nin kaldığı lojmanda 14 Nisan'da başından silahla vurulmuş bulunan güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Y.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Olayda kullanılan tabancanın sahibi olan komiser yardımcısı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Komiser yardımcısının boşandığı eşi ise sosyal medya hesabından, D.Y'nin kendisini silahla tehdit ettiği yönünde paylaşımda bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230419/izmirde-yasamini-yitiren-aslihan-sinemin-sokakta-telasla-kostugu-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1069899296.html
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kadın cinayeti, polis, lojman, tutuklama
kadın cinayeti, polis, lojman, tutuklama
Lojmanda başından vurulan kadının ölümüne ilişkin polis memuru tutuklandı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından silahla vurulan 26 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin soruşturmada, ikamet ve olayda kullanılan tabancanın sahibi komiser yardımcısı tutuklandı.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, adli kontrol şartıyla salıverilen komiser yardımcısı D.Y. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine şüpheli, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gözaltına alındı.
Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, 'kuvvetli suç şüphesi' ve 'eski eşe tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesi alınan D.Y'nin tutuklanmasına karar verildi.
Demirci Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı D.Y'nin kaldığı lojmanda 14 Nisan'da başından silahla vurulmuş bulunan güzellik salonu işleten 26 yaşındaki Y.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayda kullanılan tabancanın sahibi olan komiser yardımcısı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Komiser yardımcısının boşandığı eşi ise sosyal medya hesabından, D.Y'nin kendisini silahla tehdit ettiği yönünde paylaşımda bulunmuştu.