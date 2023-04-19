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https://sputniknews.com.tr/20230419/lev-tolstoy-uluslararasi-baris-odulu-icin-basvurularin-kabulune-baslandi-1069918998.html
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü için başvuruların kabulüne başlandı
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü için başvuruların kabulüne başlandı
Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı Mütevelli Heyeti, 12 Nisan-12 Haziran 2023 tarihleri arasında bu yıl ilk kez, ileride ise her yıl verilecek olan... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T19:27+0300
2023-04-19T20:24+0300
lev tolstoy
yaşam
lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı
ödül
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Büyük Rus hümanist yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un adının verildiği Uluslararası Ödül, uluslararası hukukun üstünlüğüne dayalı evrensel ve eşit güvenliğin sağlanmasına, nükleer felaketin önlenmesine, çok kutuplu ve şiddet içermeyen bir dünyanın inşa edilmesine yönelik faaliyetlere olağanüstü katkılar, ayrıca halklar arasında karşılıklı anlayış ve güvenin, barışın ve işbirliğinin güçlendirilmesine yol açan diğer önemli başarılar için sahiplerine takdim edilecek.Ödüle ayrı bireyler ve inisiyatif grupları, ulusal ve uluslararası kamu vakıfları, kuruluşlar ve hareketler, bilim ve araştırma merkezleri, eğitim kurumları sahip olabilecek.Ödül sahiplerine diploma, Lev Tolstoy imajının yer aldığı altın madalya ve Ödülün parasal kısmı takdim edilecek.Ödül sahipleri, Rusya ile Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden geniş uluslararası üne sahip, ülkeler ve halklar arasındaki etkileşimi güçlendirme çalışmalarında katkıları olan sosyal ve siyasi aktivistler ve edebiyatçılar, kültür, bilim ve iş çevrelerinin temsilcilerinden oluşan otoriter uluslararası jüri tarafından belirlenecek. Parlamentolar arası ve diğer uluslararası kuruluşlar, parlamentolar, hükümet ve diğer devlet organları, kamu vakıfları, kuruluşlar ve hareketler, bilim ve araştırma merkezleri, eğitim kurumları, bilim, kültür ve sanat birlikleri, ayrıca Ödül Jürisi üyeleri tarafından sunulan aday önerileri değerlendirmeye alınır.Ödül için aday önerileri, 121069, Moskova, a/ya 38 adresinde bulunan Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı’na gönderilir.Rusça ve İngilizce olarak hazırlanan belgeler değerlendirmeye alınır.
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lev tolstoy, lev tolstoy uluslararası barış ödülü vakfı, ödül

Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü için başvuruların kabulüne başlandı

19:27 19.04.2023 (güncellendi: 20:24 19.04.2023)
© Sputnik / RIA Novosti / Multimedya arşivine gidinLev Tolstoy
Lev Tolstoy - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / RIA Novosti
/
Multimedya arşivine gidin
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Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı Mütevelli Heyeti, 12 Nisan-12 Haziran 2023 tarihleri arasında bu yıl ilk kez, ileride ise her yıl verilecek olan Ödül için aday önerilerini kabul etmeye karar verdi.
Büyük Rus hümanist yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un adının verildiği Uluslararası Ödül, uluslararası hukukun üstünlüğüne dayalı evrensel ve eşit güvenliğin sağlanmasına, nükleer felaketin önlenmesine, çok kutuplu ve şiddet içermeyen bir dünyanın inşa edilmesine yönelik faaliyetlere olağanüstü katkılar, ayrıca halklar arasında karşılıklı anlayış ve güvenin, barışın ve işbirliğinin güçlendirilmesine yol açan diğer önemli başarılar için sahiplerine takdim edilecek.
Ödüle ayrı bireyler ve inisiyatif grupları, ulusal ve uluslararası kamu vakıfları, kuruluşlar ve hareketler, bilim ve araştırma merkezleri, eğitim kurumları sahip olabilecek.
Ödül sahiplerine diploma, Lev Tolstoy imajının yer aldığı altın madalya ve Ödülün parasal kısmı takdim edilecek.
Ödül sahipleri, Rusya ile Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinden geniş uluslararası üne sahip, ülkeler ve halklar arasındaki etkileşimi güçlendirme çalışmalarında katkıları olan sosyal ve siyasi aktivistler ve edebiyatçılar, kültür, bilim ve iş çevrelerinin temsilcilerinden oluşan otoriter uluslararası jüri tarafından belirlenecek.
Parlamentolar arası ve diğer uluslararası kuruluşlar, parlamentolar, hükümet ve diğer devlet organları, kamu vakıfları, kuruluşlar ve hareketler, bilim ve araştırma merkezleri, eğitim kurumları, bilim, kültür ve sanat birlikleri, ayrıca Ödül Jürisi üyeleri tarafından sunulan aday önerileri değerlendirmeye alınır.
Ödül için aday önerileri, 121069, Moskova, a/ya 38 adresinde bulunan Lev Tolstoy Uluslararası Barış Ödülü Vakfı’na gönderilir.
Rusça ve İngilizce olarak hazırlanan belgeler değerlendirmeye alınır.
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