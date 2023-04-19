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https://sputniknews.com.tr/20230419/kremlin-guney-kore-ukrayna-konusunda-hasmane-bir-tutum-sergiliyor-1069899710.html
Kremlin: Güney Kore, Ukrayna konusunda hasmane bir tutum sergiliyor
Kremlin: Güney Kore, Ukrayna konusunda hasmane bir tutum sergiliyor
Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah yardımı sunabileceğinin sinyalini ilk kez vermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Seul'un hasmane bir tutum... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T13:57+0300
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, ABD ziyaretinden önce Reuters'e verdiği demeçte Ukraynalı sivillere yönelik büyük çaplı bir saldırı olması halinde Kiev'e desteği insani ve ekonomik yardımın ötesine taşıyabileceklerini ilk kez açıklamıştı.Günlük basın toplantısında, Yoon'un sözlerini yorumlayan Peskov, Güney Kore'nin tutumunda tamamen yeni bir durum bulunmadığını kaydetti.Peskov, "Maalesef Seul, tüm bu süreçte oldukça hasmane tutum sergiledi, bu da devamı" dedi.Batı'nın giderek daha fazla ülkeyi Ukrayna'daki çatışmaya çekmeyi çalışacağını düşündüklerini belirten Kremlin Sözcüsü, silah sevkiyatının çatışmaya müdahil olmanın önemli bir aşamasını teşkil edeceğinin altını çizdi.
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kremlin, güney kore, rusya, abd

Kremlin: Güney Kore, Ukrayna konusunda hasmane bir tutum sergiliyor

13:57 19.04.2023
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Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
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Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah yardımı sunabileceğinin sinyalini ilk kez vermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Seul'un hasmane bir tutum sergilediğini söyledi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, ABD ziyaretinden önce Reuters'e verdiği demeçte Ukraynalı sivillere yönelik büyük çaplı bir saldırı olması halinde Kiev'e desteği insani ve ekonomik yardımın ötesine taşıyabileceklerini ilk kez açıklamıştı.

Günlük basın toplantısında, Yoon'un sözlerini yorumlayan Peskov, Güney Kore'nin tutumunda tamamen yeni bir durum bulunmadığını kaydetti.

Peskov, "Maalesef Seul, tüm bu süreçte oldukça hasmane tutum sergiledi, bu da devamı" dedi.

Batı'nın giderek daha fazla ülkeyi Ukrayna'daki çatışmaya çekmeyi çalışacağını düşündüklerini belirten Kremlin Sözcüsü, silah sevkiyatının çatışmaya müdahil olmanın önemli bir aşamasını teşkil edeceğinin altını çizdi.
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