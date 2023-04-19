https://sputniknews.com.tr/20230419/kosova-vatandaslarinin-sengen-bolgesine-vizesiz-seyahati-icin-imzalar-atildi-1069917197.html
Kosova vatandaşlarının Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahati için imzalar atıldı
Kosova vatandaşlarının Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahati için imzalar atıldı
Kosova vatandaşlarının Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahati için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strasbourg'daki genel merkezinde imza töreni yapıldı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T18:52+0300
2023-04-19T18:52+0300
2023-04-19T18:54+0300
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Kosovalıların Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahati için Avrupa Parlamentosu'nda imzalar atıldı.AP genel merkezinde düzenlenen törene, AP Başkanı Roberta Metsola, AB dönem başkanı İsveç'in Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Jessika Roswall, AP'nin Kosova Raportörü Thijs Reuten, Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz katıldı.İmza töreninin ardından Kosova Raportörü Reuten ve Kosova Başbakan Yardımcısı Bislimi ortak basın toplantısı düzenledi.Reuten, Kosova vatandaşlarına yapılan haksızlığın nihayet sona erdiğini söyledi.Kosova'nın Avrupa entegrasyonu faslını açarak AB'nin nihayet sözünü yerine getirdiğini belirten Reuten, "Bu karar sadece Kosova için anlamlı değil, çünkü Kosova dışındaki tüm bölge vatandaşları vizesiz seyahat edebiliyordu. Haksızdı, adaletsizdi ve bu durum artık sona erdi. Kosova, yıllar önce tüm şartları yerine getirmek için çok çalıştı, şartları yerine getirdi ve şimdi bunun için ödüllendiriliyor" ifadelerini kullandı.Başbakan Yardımcısı Bislimi de ocak ayından itibaren Kosova vatandaşlarının Avrupa ülkelerine vize alamadıkları için 'binlerce fırsat' kaçırmayacaklarını kaydederek "Bu, önünde birçok engel bulunan uzun ve zorlu bir süreç oldu ve tamamlanması 11 yıl sürdü. Vize serbestisi, kişiler arası temasları mümkün kılacak, AB ile bağlarımızı güçlendirecek, AB'nin bölgeye olan bağlılığını teyit edecek ve vatandaşlarımıza yönelik iş, eğitim ve kültür faaliyetlerini arttıracaktır" dedi.Bislimi ayrıca, henüz Kosova pasaportuna sahip olmayan tüm Kosovalı Sırpların, pasaport almaları için vizesiz seyahat kararının yürürlüğe girmesinden önce 8 aylık bir süreye sahip olacağını söyledi.Kosova vatandaşları, kararın resmi gazetede yayımlanması ardından 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.
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kosova, vizesiz seyahat, ab, avrupa
kosova, vizesiz seyahat, ab, avrupa
Kosova vatandaşlarının Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahati için imzalar atıldı
18:52 19.04.2023 (güncellendi: 18:54 19.04.2023) Abone ol
Kosova vatandaşlarının Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahati için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Strasbourg'daki genel merkezinde imza töreni yapıldı.
Kosovalıların Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahati için Avrupa Parlamentosu'nda imzalar atıldı.
AP genel merkezinde düzenlenen törene, AP Başkanı Roberta Metsola, AB dönem başkanı İsveç'in Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Jessika Roswall, AP'nin Kosova Raportörü Thijs Reuten, Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz katıldı.
İmza töreninin ardından Kosova Raportörü Reuten ve Kosova Başbakan Yardımcısı Bislimi ortak basın toplantısı düzenledi.
Reuten, Kosova vatandaşlarına yapılan haksızlığın nihayet sona erdiğini söyledi.
Kosova'nın Avrupa entegrasyonu faslını açarak AB'nin nihayet sözünü yerine getirdiğini belirten Reuten, "Bu karar sadece Kosova için anlamlı değil, çünkü Kosova dışındaki tüm bölge vatandaşları vizesiz seyahat edebiliyordu. Haksızdı, adaletsizdi ve bu durum artık sona erdi. Kosova, yıllar önce tüm şartları yerine getirmek için çok çalıştı, şartları yerine getirdi ve şimdi bunun için ödüllendiriliyor" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı Bislimi de ocak ayından itibaren Kosova vatandaşlarının Avrupa ülkelerine vize alamadıkları için 'binlerce fırsat' kaçırmayacaklarını kaydederek "Bu, önünde birçok engel bulunan uzun ve zorlu bir süreç oldu ve tamamlanması 11 yıl sürdü. Vize serbestisi, kişiler arası temasları mümkün kılacak, AB ile bağlarımızı güçlendirecek, AB'nin bölgeye olan bağlılığını teyit edecek ve vatandaşlarımıza yönelik iş, eğitim ve kültür faaliyetlerini arttıracaktır" dedi.
Bislimi ayrıca, henüz Kosova pasaportuna sahip olmayan tüm Kosovalı Sırpların, pasaport almaları için vizesiz seyahat kararının yürürlüğe girmesinden önce 8 aylık bir süreye sahip olacağını söyledi.
Kosova vatandaşları, kararın resmi gazetede yayımlanması ardından 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden seyahat edebilecek.