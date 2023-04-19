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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/kirim-koprusunden-gecis-suresi-1-saate-inecek-1069926521.html
‘Kırım Köprüsü’nden geçiş süresi 1 saate inecek’
‘Kırım Köprüsü’nden geçiş süresi 1 saate inecek’
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Aksenov, Kırım Köprüsü’nden geçiş süresini 1 saate indirme amacıyla köprüye en az 40 ek kontrol noktası... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T21:49+0300
2023-04-19T21:49+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
kırım köprüsü
sergey aksenov
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Aksenov, Telegram paylaşımında, Kırım idaresinin federal kurumlarla birlikte, Kırım Köprüsü’nde kontrol ve geçiş süresini 1 saate indirecek bir program geliştirdiklerini açıkladı.Bu amaçla köprünün her iki girişinde en az 40 ek kontrol noktasının yerleştirilmesinin planlandığını bildiren Aksenov, “Bu önlemler sayesinde köprünün kapasitesi günde 8 bin 500 araca, yoğun dönemde de 15-17 bine kadar çıkabilecek” dedi.Daha önce Kırım idaresi, Herson ve Rostov bölgelerine giden yük araçlarının denetimini kaldırma önerisinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230417/putin-kirim-koprusunu-onaranlari-odullendirdi-1069813703.html
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rusya, kırım, kırım köprüsü, sergey aksenov
rusya, kırım, kırım köprüsü, sergey aksenov

‘Kırım Köprüsü’nden geçiş süresi 1 saate inecek’

21:49 19.04.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Aksenov, Kırım Köprüsü’nden geçiş süresini 1 saate indirme amacıyla köprüye en az 40 ek kontrol noktası yerleştireceklerini belirtti.
Aksenov, Telegram paylaşımında, Kırım idaresinin federal kurumlarla birlikte, Kırım Köprüsü’nde kontrol ve geçiş süresini 1 saate indirecek bir program geliştirdiklerini açıkladı.
Bu amaçla köprünün her iki girişinde en az 40 ek kontrol noktasının yerleştirilmesinin planlandığını bildiren Aksenov, “Bu önlemler sayesinde köprünün kapasitesi günde 8 bin 500 araca, yoğun dönemde de 15-17 bine kadar çıkabilecek” dedi.
Daha önce Kırım idaresi, Herson ve Rostov bölgelerine giden yük araçlarının denetimini kaldırma önerisinde bulunmuştu.
Kırım Köprüsü - patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
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