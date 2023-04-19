https://sputniknews.com.tr/20230419/kirim-koprusunden-gecis-suresi-1-saate-inecek-1069926521.html
‘Kırım Köprüsü’nden geçiş süresi 1 saate inecek’
‘Kırım Köprüsü’nden geçiş süresi 1 saate inecek’
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Aksenov, Kırım Köprüsü’nden geçiş süresini 1 saate indirme amacıyla köprüye en az 40 ek kontrol noktası... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T21:49+0300
2023-04-19T21:49+0300
2023-04-19T21:49+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
kırım köprüsü
sergey aksenov
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Aksenov, Telegram paylaşımında, Kırım idaresinin federal kurumlarla birlikte, Kırım Köprüsü’nde kontrol ve geçiş süresini 1 saate indirecek bir program geliştirdiklerini açıkladı.Bu amaçla köprünün her iki girişinde en az 40 ek kontrol noktasının yerleştirilmesinin planlandığını bildiren Aksenov, “Bu önlemler sayesinde köprünün kapasitesi günde 8 bin 500 araca, yoğun dönemde de 15-17 bine kadar çıkabilecek” dedi.Daha önce Kırım idaresi, Herson ve Rostov bölgelerine giden yük araçlarının denetimini kaldırma önerisinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230417/putin-kirim-koprusunu-onaranlari-odullendirdi-1069813703.html
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rusya, kırım, kırım köprüsü, sergey aksenov
rusya, kırım, kırım köprüsü, sergey aksenov
‘Kırım Köprüsü’nden geçiş süresi 1 saate inecek’
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Aksenov, Kırım Köprüsü’nden geçiş süresini 1 saate indirme amacıyla köprüye en az 40 ek kontrol noktası yerleştireceklerini belirtti.
Aksenov, Telegram paylaşımında, Kırım idaresinin federal kurumlarla birlikte, Kırım Köprüsü’nde kontrol ve geçiş süresini 1 saate indirecek bir program geliştirdiklerini açıkladı.
Bu amaçla köprünün her iki girişinde en az 40 ek kontrol noktasının yerleştirilmesinin planlandığını bildiren Aksenov, “Bu önlemler sayesinde köprünün kapasitesi günde 8 bin 500 araca, yoğun dönemde de 15-17 bine kadar çıkabilecek” dedi.
Daha önce Kırım idaresi, Herson ve Rostov bölgelerine giden yük araçlarının denetimini kaldırma önerisinde bulunmuştu.