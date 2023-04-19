https://sputniknews.com.tr/20230419/kilicdaroglundan-15-mayis-indirim-gunleri-reklami-1069905485.html

Kılıçdaroğlu'ndan '15 Mayıs İndirim Günleri' reklamı

Kılıçdaroğlu'ndan '15 Mayıs İndirim Günleri' reklamı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir alışveriş sitesine reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T15:28+0300

2023-04-19T15:28+0300

2023-04-19T15:28+0300

politika

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir çevrimiçi alışveriş sitesi ilanlarına reklam verdi.CHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunduğu reklamda '15 Mayıs İndirim Günleri' etiketi kullanıldı ve "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/kilicdaroglu-soz-veriyorum-konut-sorununu-cozecegim--1069850086.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), indirim, araba, reklam, satış