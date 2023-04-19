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Kılıçdaroğlu'ndan '15 Mayıs İndirim Günleri' reklamı
Kılıçdaroğlu'ndan '15 Mayıs İndirim Günleri' reklamı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir alışveriş sitesine reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T15:28+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir çevrimiçi alışveriş sitesi ilanlarına reklam verdi.CHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunduğu reklamda '15 Mayıs İndirim Günleri' etiketi kullanıldı ve "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), indirim, araba, reklam, satış

Kılıçdaroğlu'ndan '15 Mayıs İndirim Günleri' reklamı

15:28 19.04.2023
© AAMillet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çanakkale Buluşması'nda buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, "Büyük bir oy patlaması yapacağız, hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çanakkale Buluşması'nda buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, Büyük bir oy patlaması yapacağız, hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir alışveriş sitesine reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir çevrimiçi alışveriş sitesi ilanlarına reklam verdi.
CHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunduğu reklamda '15 Mayıs İndirim Günleri' etiketi kullanıldı ve "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de düzenlenen iftar buluşmasına katıldı. (Footğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
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