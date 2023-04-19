https://sputniknews.com.tr/20230419/kilicdaroglundan-15-mayis-indirim-gunleri-reklami-1069905485.html
Kılıçdaroğlu'ndan '15 Mayıs İndirim Günleri' reklamı
Kılıçdaroğlu'ndan '15 Mayıs İndirim Günleri' reklamı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir alışveriş sitesine reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T15:28+0300
2023-04-19T15:28+0300
2023-04-19T15:28+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
indirim
araba
reklam
satış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069531548_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_1f045e9cff1ad84ed52a3129a82efb19.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir çevrimiçi alışveriş sitesi ilanlarına reklam verdi.CHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunduğu reklamda '15 Mayıs İndirim Günleri' etiketi kullanıldı ve "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/kilicdaroglu-soz-veriyorum-konut-sorununu-cozecegim--1069850086.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069531548_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_dcda7969deb35bd4a57f9a3f24991b4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), indirim, araba, reklam, satış
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), indirim, araba, reklam, satış
Kılıçdaroğlu'ndan '15 Mayıs İndirim Günleri' reklamı
Abone ol
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir alışveriş sitesine reklam verdi. Reklamda, "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir çevrimiçi alışveriş sitesi ilanlarına reklam verdi.
CHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunduğu reklamda '15 Mayıs İndirim Günleri' etiketi kullanıldı ve "15 Mayıs'ta bu aracın sıfırı gençlere yüzde 40 daha ucuz" ifadeleri yer aldı.