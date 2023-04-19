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Kılıçdaroğlu: IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok
Kılıçdaroğlu: IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini Uluslararası Para Fonu (IMF) ile gizli pazarlıklar yürütmek ve Londra’daki tefecilerle görüşmekle... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:57+0300
2023-04-19T17:00+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
para
uluslararası para fonu (imf)
kredi
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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Yetkin‘e konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan’da İstanbul Finans Merkezi’nin bankacılık bölümünün açılışında, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Türkiye’ye 300 milyar dolar temiz para getireceğim” sözleri nedeniyle hedef almıştı. CHP lideri, “IMF ile görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok. Türkiye’yi dilenciye çeviren Erdoğan. Bütün bunları düzelteceğiz” dedi.Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın suçlamalarına şu yanıtı verdi:“Dilin kemiği yok. Dertleri Türkiye’ye yatırım getirmek değil, doları nasıl tutacakları. Benim ABD’de, İngiltere’de ne yaptığım, kimlerle görüştüğüm belli. Büyükelçiler haberli, ayrıca mutlaka bizi takip edenler, peşime taktıkları derin devlet elemanları da biliyordur. Biz faizle para istemiyoruz, yatırım, temiz para gelsin diye çalışıyoruz. Bizi de kendileri gibi sanıyorlar. Para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışındalar. Türkiye Mann Adası değil. Uyuşturucu baronlarına, kaçakçılara af çıkardılar, kapıları açtılar. Türkiye’yi kara para cenneti haline getirdiler. Günay Amerika’da uyuşturucu taşıyan gemiler yakalanıyor, dünyanın her yerinden mafyalar Türkiye’nin sokaklarında çatışıyor, iktidarsa seyirci, çünkü o paraya gebe. Bunlara son vereceğiz.”Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanırsa Türkiye’yi gizli görüşmeler yürüttüğü IMF’ye muhtaç edeceğini ileri sürmüş, Afyonkarahisar’da konuşurken de Kılıçdaroğlu’nu 'Londra’dan para almak' ve 'emperyalistlerin Truva atı' olmakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/chpden-ysknin-fermuar-kararina-tepki-milletimiz-cevabi-sandikta-verecek-1069911471.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, para, uluslararası para fonu (imf), kredi
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, para, uluslararası para fonu (imf), kredi

Kılıçdaroğlu: IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok

16:57 19.04.2023 (güncellendi: 17:00 19.04.2023)
© Chp/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de düzenlenen iftar buluşmasına katıldı. (Footğraf: Alp Eren Kaya)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Kırcaali’de düzenlenen iftar buluşmasına katıldı. (Footğraf: Alp Eren Kaya) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Chp/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini Uluslararası Para Fonu (IMF) ile gizli pazarlıklar yürütmek ve Londra’daki tefecilerle görüşmekle suçlamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok, Türkiye'yi dilenciye çeviren Erdoğan" dedi.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Yetkin‘e konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan’da İstanbul Finans Merkezi’nin bankacılık bölümünün açılışında, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Türkiye’ye 300 milyar dolar temiz para getireceğim” sözleri nedeniyle hedef almıştı.
CHP lideri, “IMF ile görüşmüyoruz. İktidarımızda IMF’ye de tefecilere de başvurma niyetimiz yok. Türkiye’yi dilenciye çeviren Erdoğan. Bütün bunları düzelteceğiz” dedi.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın suçlamalarına şu yanıtı verdi:
“Dilin kemiği yok. Dertleri Türkiye’ye yatırım getirmek değil, doları nasıl tutacakları. Benim ABD’de, İngiltere’de ne yaptığım, kimlerle görüştüğüm belli. Büyükelçiler haberli, ayrıca mutlaka bizi takip edenler, peşime taktıkları derin devlet elemanları da biliyordur. Biz faizle para istemiyoruz, yatırım, temiz para gelsin diye çalışıyoruz. Bizi de kendileri gibi sanıyorlar. Para gelsin de nereden gelirse gelsin anlayışındalar. Türkiye Mann Adası değil. Uyuşturucu baronlarına, kaçakçılara af çıkardılar, kapıları açtılar. Türkiye’yi kara para cenneti haline getirdiler. Günay Amerika’da uyuşturucu taşıyan gemiler yakalanıyor, dünyanın her yerinden mafyalar Türkiye’nin sokaklarında çatışıyor, iktidarsa seyirci, çünkü o paraya gebe. Bunlara son vereceğiz.”
Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanırsa Türkiye’yi gizli görüşmeler yürüttüğü IMF’ye muhtaç edeceğini ileri sürmüş, Afyonkarahisar’da konuşurken de Kılıçdaroğlu’nu 'Londra’dan para almak' ve 'emperyalistlerin Truva atı' olmakla suçlamıştı.
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