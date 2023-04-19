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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun etkisiyle barajlardaki doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T11:42+0300
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türkiye
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
istanbul
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baraj
doluluk
doluluk oranı
artış
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Kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı. Megakent İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya başladı. Barajların doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. Doluluk oranı son olarak 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 seviyesini görmüştü.Baraj baraj doluluk oranları ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230413/iski-acikladi-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-4438--1069612670.html
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, su, baraj, doluluk, doluluk oranı, artış
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, su, baraj, doluluk, doluluk oranı, artış

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı

11:42 19.04.2023
© AAİstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun etkisiyle barajlardaki doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu.
Kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı. Megakent İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya başladı.
Barajların doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. Doluluk oranı son olarak 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 seviyesini görmüştü.
Baraj baraj doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 20.09
Büyükçekmece Barajı yüzde 32.46
Darlık Barajı yüzde 60.43
Istrancalar Barajı yüzde 42.25
Kazandere Barajı yüzde 15.15
Elmalı Barajı yüzde 46.25
Ömerli Barajı yüzde 73.01
Pabuçdere Barajı yüzde 11.3
Sazlıdere Barajı yüzde 32.58
Terkos Barajı yüzde 38.19
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
TÜRKİYE
İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 44.38
13 Nisan, 10:32
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