https://sputniknews.com.tr/20230419/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-45in-uzerine-cikti-1069891417.html

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 45'in üzerine çıktı

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağmurun etkisiyle barajlardaki doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T11:42+0300

2023-04-19T11:42+0300

2023-04-19T11:42+0300

türkiye

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

istanbul

su

baraj

doluluk

doluluk oranı

artış

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Kurak bir kış geçiren İstanbul'da son dönemde etkili olan yağmur barajlara yaradı. Megakent İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı artmaya başladı. Barajların doluluk oranı son 6 ayın ardından yüzde 45'in üzerine çıkarak yüzde 45.95 oldu. Doluluk oranı son olarak 30 Eylül 2022'de yüzde 48.76 seviyesini görmüştü.Baraj baraj doluluk oranları ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230413/iski-acikladi-istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-yuzde-4438--1069612670.html

türkiye

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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), istanbul, su, baraj, doluluk, doluluk oranı, artış