https://sputniknews.com.tr/20230419/irakta-7-yasindaki-cocuk-tecavuz-edilerek-olduruldu-katil-aftan-yararlanarak-serbest-kalmis-1069883159.html

Irak’ta 7 yaşındaki çocuk tecavüz edilerek öldürüldü: Katil aftan yararlanarak serbest kalmış

Irak’ta 7 yaşındaki çocuk tecavüz edilerek öldürüldü: Katil aftan yararlanarak serbest kalmış

Irak’ta aftan yararlanarak serbest kalan saldırgan, dün Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederek öldürdü. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T07:39+0300

2023-04-19T07:39+0300

2023-04-19T07:39+0300

dünya

irak

basra

çocuk

çocuk istismarı

çocuk cinayeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069882817_0:90:2880:1710_1920x0_80_0_0_f18aaa4aaf5508d29ccb3a5ad8bd08dc.png

Irak’ta dün kan donduran bir cinayet işlendi. Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğunu şeker bahanesi ile kandıran saldırgan, çocuğa tecavüz etmesinin ardından boğarak öldürdü. Cinayetin ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen saldırgan, polis tarafından saatler sonra yakalandı. İşlediği cinayeti itiraf eden cani, polis eşliğinde olay yerine götürülerek cinayeti nasıl işlediği anlattırıldı. Saldırgan, çocuğun cesedini ise çöpe attığını açıkladı. Saldırganın oğlunu öldürmekten hapse girdiği ve 6 yıl sonra aftan yararlanarak serbest kaldığı ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı devreye girdiIrak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit katilin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Bu gibi suçlarda caydırıcı sağlam ve kararlı olması gerektiğine dikkat çeken Reşit, vatandaşların güvenliğini, özgürlüğünü ve onurunu korumak gerektiğini ifade etti.İdam talebiIrak Çocuk Örgütü ise, katilin idam edilmesini istedi. Irak Çocuk Örgütü üyesi Reca Ahmet, katilin asılarak ölüm cezası uygulaması çağrısında bulunarak, bu gibi cinayetlerin uyuşturucu maddelere karşı mücadelenin önemini gözler önüne serdiğini dile getirdi.Irak İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Irak'taki suçların yüzde 80'den fazlasının uyuşturucu kullanan kişiler tarafından işleniyor.

irak

basra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, basra, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti