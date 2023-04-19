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Irak’ta 7 yaşındaki çocuk tecavüz edilerek öldürüldü: Katil aftan yararlanarak serbest kalmış
Irak’ta 7 yaşındaki çocuk tecavüz edilerek öldürüldü: Katil aftan yararlanarak serbest kalmış
Irak’ta aftan yararlanarak serbest kalan saldırgan, dün Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederek öldürdü. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T07:39+0300
2023-04-19T07:39+0300
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irak
basra
çocuk
çocuk istismarı
çocuk cinayeti
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Irak’ta dün kan donduran bir cinayet işlendi. Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğunu şeker bahanesi ile kandıran saldırgan, çocuğa tecavüz etmesinin ardından boğarak öldürdü. Cinayetin ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen saldırgan, polis tarafından saatler sonra yakalandı. İşlediği cinayeti itiraf eden cani, polis eşliğinde olay yerine götürülerek cinayeti nasıl işlediği anlattırıldı. Saldırgan, çocuğun cesedini ise çöpe attığını açıkladı. Saldırganın oğlunu öldürmekten hapse girdiği ve 6 yıl sonra aftan yararlanarak serbest kaldığı ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı devreye girdiIrak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit katilin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Bu gibi suçlarda caydırıcı sağlam ve kararlı olması gerektiğine dikkat çeken Reşit, vatandaşların güvenliğini, özgürlüğünü ve onurunu korumak gerektiğini ifade etti.İdam talebiIrak Çocuk Örgütü ise, katilin idam edilmesini istedi. Irak Çocuk Örgütü üyesi Reca Ahmet, katilin asılarak ölüm cezası uygulaması çağrısında bulunarak, bu gibi cinayetlerin uyuşturucu maddelere karşı mücadelenin önemini gözler önüne serdiğini dile getirdi.Irak İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Irak'taki suçların yüzde 80'den fazlasının uyuşturucu kullanan kişiler tarafından işleniyor.
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irak, basra, çocuk, çocuk istismarı, çocuk cinayeti

Irak’ta 7 yaşındaki çocuk tecavüz edilerek öldürüldü: Katil aftan yararlanarak serbest kalmış

07:39 19.04.2023
© İHAIrak’ta aftan yararlanarak serbest kalan saldırgan, dün Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederek öldürdü.
Irak’ta aftan yararlanarak serbest kalan saldırgan, dün Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederek öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© İHA
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Irak’ta aftan yararlanarak serbest kalan saldırgan, dün Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederek öldürdü.
Irak’ta dün kan donduran bir cinayet işlendi. Basra kentinde 7 yaşındaki kız çocuğunu şeker bahanesi ile kandıran saldırgan, çocuğa tecavüz etmesinin ardından boğarak öldürdü. Cinayetin ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen saldırgan, polis tarafından saatler sonra yakalandı.
İşlediği cinayeti itiraf eden cani, polis eşliğinde olay yerine götürülerek cinayeti nasıl işlediği anlattırıldı. Saldırgan, çocuğun cesedini ise çöpe attığını açıkladı. Saldırganın oğlunu öldürmekten hapse girdiği ve 6 yıl sonra aftan yararlanarak serbest kaldığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı devreye girdi

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit katilin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Bu gibi suçlarda caydırıcı sağlam ve kararlı olması gerektiğine dikkat çeken Reşit, vatandaşların güvenliğini, özgürlüğünü ve onurunu korumak gerektiğini ifade etti.

İdam talebi

Irak Çocuk Örgütü ise, katilin idam edilmesini istedi. Irak Çocuk Örgütü üyesi Reca Ahmet, katilin asılarak ölüm cezası uygulaması çağrısında bulunarak, bu gibi cinayetlerin uyuşturucu maddelere karşı mücadelenin önemini gözler önüne serdiğini dile getirdi.
Irak İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Irak'taki suçların yüzde 80'den fazlasının uyuşturucu kullanan kişiler tarafından işleniyor.
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