Interpol'den 15 ülkede operasyon: 14 bin 260 kişi gözaltına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230419/interpolden-15-ulkede-operasyon-14-bin-260-kisi-gozaltina-alindi-1069880784.html
Interpol'den 15 ülkede operasyon: 14 bin 260 kişi gözaltına alındı
Interpol'den 15 ülkede operasyon: 14 bin 260 kişi gözaltına alındı
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı düzenlenen 'Trigger IX' operasyonunda 8 bin 263 ateşli... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T04:19+0300
2023-04-19T04:19+0300
dünya
interpol
kartel
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069880617_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_2c5a83c94deb4add3184f1361ceb34ee.jpg
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı 12 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında 'Trigger IX' adıyla operasyon düzenledi.Interpol tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Şili, Ekvador, El Salvador, Bolivya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay’da 100’den fazla güvenlik görevlisi ile düzenlendiğini aktarılarak, benzersiz bir işbirliği sonucunda suçlulara büyük darbe indirildiği belirtildi.Interpol yetkilileri, yasadışı ateşli silahların cinayet, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi diğer suçlarla doğrudan ilgili olduğuna vurgu yaptı.Trigger IX operasyonunda, 8 bin 263 yasadışı ateşli silaha ve 305 bin mühimmata el konurken, 14 bin 260 kişi de gözaltına alındı.Operasyonda ayrıca, piyasa değeri 5,7 milyar dolar olan 203 ton kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ile 375 ton uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddenin de ele geçirildiği açıklandı.20 suç örgütü çökertildiOperasyonun Interpol tarafından şimdiye kadar yasa dışı ateşli silahlara karşı düzenlenen en büyük operasyon olduğu ifade edilirken, operasyon sayesinde Primeiro Comando da Capital, Mara Salvatrucha ve Balkans Cartel gibi toplamda 20 suç örgütüne darbe indirildiği belirtildi.Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Trigger IX operasyonuna ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile İç Güvenlik Soruşturma Ofisi’nin (HSI) de destek verdiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/politico-cumhuriyetciler-uyusturucu-kartelleriyle-mucadele-icin-meksikaya-asker-gondermeye-hazir-1069542249.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069880617_50:0:951:676_1920x0_80_0_0_f41ea38a8044da2438fc790ea08549c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
interpol, kartel, operasyon
interpol, kartel, operasyon

Interpol'den 15 ülkede operasyon: 14 bin 260 kişi gözaltına alındı

04:19 19.04.2023
© İHAUluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı 12 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında 'Trigger IX' adıyla operasyon düzenledi.
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı 12 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında 'Trigger IX' adıyla operasyon düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı düzenlenen 'Trigger IX' operasyonunda 8 bin 263 ateşli silah, 5.7 milyar dolar değerinde toplam 575 ton uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirilirken, 14 bin 260 kişi gözaltına alındı.
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı 12 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında 'Trigger IX' adıyla operasyon düzenledi.
Interpol tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Şili, Ekvador, El Salvador, Bolivya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay’da 100’den fazla güvenlik görevlisi ile düzenlendiğini aktarılarak, benzersiz bir işbirliği sonucunda suçlulara büyük darbe indirildiği belirtildi.
Interpol yetkilileri, yasadışı ateşli silahların cinayet, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi diğer suçlarla doğrudan ilgili olduğuna vurgu yaptı.
Trigger IX operasyonunda, 8 bin 263 yasadışı ateşli silaha ve 305 bin mühimmata el konurken, 14 bin 260 kişi de gözaltına alındı.
Operasyonda ayrıca, piyasa değeri 5,7 milyar dolar olan 203 ton kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ile 375 ton uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddenin de ele geçirildiği açıklandı.

20 suç örgütü çökertildi

Operasyonun Interpol tarafından şimdiye kadar yasa dışı ateşli silahlara karşı düzenlenen en büyük operasyon olduğu ifade edilirken, operasyon sayesinde Primeiro Comando da Capital, Mara Salvatrucha ve Balkans Cartel gibi toplamda 20 suç örgütüne darbe indirildiği belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Trigger IX operasyonuna ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile İç Güvenlik Soruşturma Ofisi’nin (HSI) de destek verdiği aktarıldı.
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
DÜNYA
Politico: Cumhuriyetçiler uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya asker göndermeye hazır
11 Nisan, 21:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала