https://sputniknews.com.tr/20230419/interpolden-15-ulkede-operasyon-14-bin-260-kisi-gozaltina-alindi-1069880784.html
Interpol'den 15 ülkede operasyon: 14 bin 260 kişi gözaltına alındı
Interpol'den 15 ülkede operasyon: 14 bin 260 kişi gözaltına alındı
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı düzenlenen 'Trigger IX' operasyonunda 8 bin 263 ateşli... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T04:19+0300
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dünya
interpol
kartel
operasyon
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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı 12 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında 'Trigger IX' adıyla operasyon düzenledi.Interpol tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Şili, Ekvador, El Salvador, Bolivya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay’da 100’den fazla güvenlik görevlisi ile düzenlendiğini aktarılarak, benzersiz bir işbirliği sonucunda suçlulara büyük darbe indirildiği belirtildi.Interpol yetkilileri, yasadışı ateşli silahların cinayet, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi diğer suçlarla doğrudan ilgili olduğuna vurgu yaptı.Trigger IX operasyonunda, 8 bin 263 yasadışı ateşli silaha ve 305 bin mühimmata el konurken, 14 bin 260 kişi de gözaltına alındı.Operasyonda ayrıca, piyasa değeri 5,7 milyar dolar olan 203 ton kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ile 375 ton uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddenin de ele geçirildiği açıklandı.20 suç örgütü çökertildiOperasyonun Interpol tarafından şimdiye kadar yasa dışı ateşli silahlara karşı düzenlenen en büyük operasyon olduğu ifade edilirken, operasyon sayesinde Primeiro Comando da Capital, Mara Salvatrucha ve Balkans Cartel gibi toplamda 20 suç örgütüne darbe indirildiği belirtildi.Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Trigger IX operasyonuna ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile İç Güvenlik Soruşturma Ofisi’nin (HSI) de destek verdiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/politico-cumhuriyetciler-uyusturucu-kartelleriyle-mucadele-icin-meksikaya-asker-gondermeye-hazir-1069542249.html
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interpol, kartel, operasyon
interpol, kartel, operasyon
Interpol'den 15 ülkede operasyon: 14 bin 260 kişi gözaltına alındı
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Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı düzenlenen 'Trigger IX' operasyonunda 8 bin 263 ateşli silah, 5.7 milyar dolar değerinde toplam 575 ton uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirilirken, 14 bin 260 kişi gözaltına alındı.
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Latin Amerika’da 15 ülkede ateşli silahlara karşı 12 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında 'Trigger IX' adıyla operasyon düzenledi.
Interpol tarafından yapılan açıklamada, operasyonun Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Şili, Ekvador, El Salvador, Bolivya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru ve Uruguay’da 100’den fazla güvenlik görevlisi ile düzenlendiğini aktarılarak, benzersiz bir işbirliği sonucunda suçlulara büyük darbe indirildiği belirtildi.
Interpol yetkilileri, yasadışı ateşli silahların cinayet, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi diğer suçlarla doğrudan ilgili olduğuna vurgu yaptı.
Trigger IX operasyonunda, 8 bin 263 yasadışı ateşli silaha ve 305 bin mühimmata el konurken, 14 bin 260 kişi de gözaltına alındı.
Operasyonda ayrıca, piyasa değeri 5,7 milyar dolar olan 203 ton kokain ve diğer uyuşturucu maddeler ile 375 ton uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddenin de ele geçirildiği açıklandı.
20 suç örgütü çökertildi
Operasyonun Interpol tarafından şimdiye kadar yasa dışı ateşli silahlara karşı düzenlenen en büyük operasyon olduğu ifade edilirken, operasyon sayesinde Primeiro Comando da Capital, Mara Salvatrucha ve Balkans Cartel gibi toplamda 20 suç örgütüne darbe indirildiği belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Trigger IX operasyonuna ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ile İç Güvenlik Soruşturma Ofisi’nin (HSI) de destek verdiği aktarıldı.