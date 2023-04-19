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https://sputniknews.com.tr/20230419/intel-kripto-madenciliginde-kullanilan-cip-serisinin-uretimini-sonlandirdi-1069881030.html
Intel, kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Intel, kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini durdurduğunu açıkladı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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Intel'den yapılan açıklamada, şirketin IDM 2.0'a yaptığı yatırımlara öncelik vermesi nedeniyle, Blockscale 1000 serisinin ömrünü tamamladığı ancak bu kapsamdaki müşteri desteğinin devam edeceği aktarıldı.Şirket, kripto para birimi alanındaki pazar fırsatlarını izlemeye devam edeceğini kaydetti.Intel'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Blockscale adlı seri için ekim ayına kadar sipariş almayı ve gelecek yıl nisan ayına kadar sevkiyatları bitirmeyi planlıyor.Intel, 2021 yılında, üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda 'IDM 2.0' stratejisini açıklamış ve bu kapsamdaki yatırımlarını duyurmuştu.
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intel, kripto para, çip
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Intel, kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı

05:34 19.04.2023
© AAkripto para, Bitcoin, Ethereum
kripto para, Bitcoin, Ethereum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini durdurduğunu açıkladı.
Intel'den yapılan açıklamada, şirketin IDM 2.0'a yaptığı yatırımlara öncelik vermesi nedeniyle, Blockscale 1000 serisinin ömrünü tamamladığı ancak bu kapsamdaki müşteri desteğinin devam edeceği aktarıldı.
Şirket, kripto para birimi alanındaki pazar fırsatlarını izlemeye devam edeceğini kaydetti.
Intel'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Blockscale adlı seri için ekim ayına kadar sipariş almayı ve gelecek yıl nisan ayına kadar sevkiyatları bitirmeyi planlıyor.
Intel, 2021 yılında, üretim, inovasyon ve ürün liderliği hedefleri doğrultusunda 'IDM 2.0' stratejisini açıklamış ve bu kapsamdaki yatırımlarını duyurmuştu.
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