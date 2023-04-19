https://sputniknews.com.tr/20230419/ibb-baskani-imamoglu-bu-bozuk-duzeni-kuranlar-evlerine-gidecekler-1069920518.html

İBB Başkanı İmamoğlu: Bu bozuk düzeni kuranlar evlerine gidecekler

İBB Başkanı İmamoğlu: Bu bozuk düzeni kuranlar evlerine gidecekler

İBB Başkanı İmamoğlu, “Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, bu ülkenin fırsat ve nimetlerinin eşit şekilde dağılabilmesi için formülü siz başa... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T19:48+0300

2023-04-19T19:48+0300

2023-04-19T19:48+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı adayı

ekrem imamoğlu

millet ittifakı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069920260_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca3b036bdb41924f2d3b14c324adeaf1.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Halk Buluşması’ programları kapsamında Kastamonu'da vatandaşlara hitap etti.Kuzeykent Miting Alanı'nda sağanak ve dolunun da etkili olduğu programda konuşan İmamoğlu, sel felaketinde Kastamonu ve Bozkurt'un yanında olduklarını, her zaman da yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.Kastamonu'nun memleketin en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirten İmamoğlu, "Cumhuriyet'imizin birçok eseri bu şehirde vücut buldu ancak bu memleketin her köşesi olduğu gibi Kastamonu da ihmal edildi. Artık ihmal dönemi bitiyor. Kastamonu artık ihmal edilmeyecek" dedi.‘Oylarınızla Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya getireceksiniz’14 Mayıs'ta seçim yapılacağını hatırlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:‘Birlikte çok güzel bir Türkiye rüyası yaratacağız’İmamoğlu, seçimde çok önemli bir karar verileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230416/babacan-kilicdaroglunu-ulkemizin-13-cumhurbaskani-yapacagiz-1069735037.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, ekrem imamoğlu, millet ittifakı