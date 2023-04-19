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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/ibb-baskani-imamoglu-bu-bozuk-duzeni-kuranlar-evlerine-gidecekler-1069920518.html
İBB Başkanı İmamoğlu: Bu bozuk düzeni kuranlar evlerine gidecekler
İBB Başkanı İmamoğlu: Bu bozuk düzeni kuranlar evlerine gidecekler
İBB Başkanı İmamoğlu, “Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, bu ülkenin fırsat ve nimetlerinin eşit şekilde dağılabilmesi için formülü siz başa... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T19:48+0300
2023-04-19T19:48+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı adayı
ekrem imamoğlu
millet ittifakı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Halk Buluşması’ programları kapsamında Kastamonu'da vatandaşlara hitap etti.Kuzeykent Miting Alanı'nda sağanak ve dolunun da etkili olduğu programda konuşan İmamoğlu, sel felaketinde Kastamonu ve Bozkurt'un yanında olduklarını, her zaman da yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.Kastamonu'nun memleketin en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirten İmamoğlu, "Cumhuriyet'imizin birçok eseri bu şehirde vücut buldu ancak bu memleketin her köşesi olduğu gibi Kastamonu da ihmal edildi. Artık ihmal dönemi bitiyor. Kastamonu artık ihmal edilmeyecek" dedi.‘Oylarınızla Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya getireceksiniz’14 Mayıs'ta seçim yapılacağını hatırlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:‘Birlikte çok güzel bir Türkiye rüyası yaratacağız’İmamoğlu, seçimde çok önemli bir karar verileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230416/babacan-kilicdaroglunu-ulkemizin-13-cumhurbaskani-yapacagiz-1069735037.html
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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, ekrem imamoğlu, millet ittifakı
kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, ekrem imamoğlu, millet ittifakı

İBB Başkanı İmamoğlu: Bu bozuk düzeni kuranlar evlerine gidecekler

19:48 19.04.2023
© AAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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İBB Başkanı İmamoğlu, “Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, bu ülkenin fırsat ve nimetlerinin eşit şekilde dağılabilmesi için formülü siz başa getireceksiniz. O da bu bozuk düzeni kuranlar evlerine gidecekler. Onlara 'güle güle' diyeceksiniz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Halk Buluşması’ programları kapsamında Kastamonu'da vatandaşlara hitap etti.
Kuzeykent Miting Alanı'nda sağanak ve dolunun da etkili olduğu programda konuşan İmamoğlu, sel felaketinde Kastamonu ve Bozkurt'un yanında olduklarını, her zaman da yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.
Kastamonu'nun memleketin en güzel şehirlerinden biri olduğunu belirten İmamoğlu, "Cumhuriyet'imizin birçok eseri bu şehirde vücut buldu ancak bu memleketin her köşesi olduğu gibi Kastamonu da ihmal edildi. Artık ihmal dönemi bitiyor. Kastamonu artık ihmal edilmeyecek" dedi.

‘Oylarınızla Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya getireceksiniz’

14 Mayıs'ta seçim yapılacağını hatırlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:
"14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz, oylarınızla Millet İttifakı'nı başa, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya getireceksiniz. Millet İttifakı iktidarı, sizlere ve bizlere ekonomik refahı da getirecek. Çünkü Millet İttifakı bu ülkenin becerikli kadrolarıdır. Türkiye'nin en liyakatli ekibine ülkenin anahtarını vereceksiniz. Bu düzeni siz değiştireceksiniz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, bu ülkenin fırsat ve nimetlerinin eşit şekilde dağılabilmesi için formülü siz başa getireceksiniz. O da bu bozuk düzeni kuranlar evlerine gidecekler. Onlara 'güle güle' diyeceksiniz."

‘Birlikte çok güzel bir Türkiye rüyası yaratacağız’

İmamoğlu, seçimde çok önemli bir karar verileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Ya çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzen devam edecek ya da bu düzen sona erecek. Bu seçimde bir partiye oy vermeyeceksiniz. Bu seçimde medeniyet seçimi yapacaksınız. Bu seçimde adaletsizliklerin artmasıyla hukuk devleti arasında bir tercihte bulunacaksınız. Bu seçimde Türkiye ekonomisi tam anlamıyla bir felakete mi sürüklensin, yoksa kara günler sona ersin, bu memlekette milletin nimeti millete dağılsın mı diyeceksiniz. Türkiye rüyasını birlikte başarmanın kararını vereceksiniz. Millet İttifakı olarak söz veriyor, size 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu söz veriyor. Birlikte çok güzel bir Türkiye rüyası yaratacağız."
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Millet Sofrası iftarına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Babacan: Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. cumhurbaşkanı yapacağız
16 Nisan, 04:04
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