https://sputniknews.com.tr/20230419/hirsizlar-nokia-3310la-araba-calmaya-basladi-siradan-arac-sahibinin-yapabilecegi-hicbir-sey-yok-1069916400.html
Hırsızlar Nokia 3310'la araba çalmaya başladı: 'Sıradan araç sahibinin yapabileceği hiçbir şey yok'
Hırsızlar Nokia 3310'la araba çalmaya başladı: 'Sıradan araç sahibinin yapabileceği hiçbir şey yok'
Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde araba hırsızları, içine özel cihazların gizlendiği Nokia 3310 model telefonları kullanmaya başladı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T18:10+0300
2023-04-19T18:10+0300
2023-04-19T18:10+0300
dünya
nokia
araç
araba
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102283/39/1022833949_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e000eb326bd3fadcdb561881471de216.jpg
Bu telefonların içine motorun çalışmasını sağlayan yol verici benzeri cihazların yerleştirildiği düşünülüyor.Independent Türkçe'den Çağla Üren'in haberine göre, internette yayınlanan bir hırsızlık videosunda bir Toyota'nın sürücü koltuğunda oturan bir adamın siyah kabloyla telefonu araca bağladığı ve ekranda beliren seçeneklerden birine tıklayarak motoru çalıştırdığı görülüyor.Yetkililere göre organize çalışan gruplar, arabaların kontrol sistemiyle arayüz oluşturmak için küçük cihazlar üretiyor ve bunları 3310 gibi cep telefonlarının veya bluetooth hoparlörlerin içine yerleştiriyor.Cihazın yer aldığı telefon ve hoparlörler internet sitelerinde veya Telegram kanallarında satışa çıkarılıyor.'Acil durum çalıştırma cihazları' adı altında veya benzer nitelemelerle asıl amacı gizlenerek satılan cihazların fiyatının 2 bin 700 ve 19 bin 600 dolar arasında değiştiği belirtiliyor.Örneğin bir satıcının Nokia 3310 cihazını 3 bin 800 dolara satarken, bir başkasının 4 bin 300 dolara satışa çıkardığı görülüyor.ABD merkezli haber sitesi VICE News muhabirleri, internetten bu cihazların satışını yapan bir grupla müşteriymiş gibi görüştü ve ilginç bilgiler elde etti.Lojistik firması DHL aracılığıyla cihazı ABD'ye gönderebileceklerini söyleyen hırsızlar, "Nokia cihazlar ABD'deki arabalarda çalışıyor" dedi.Western Union, MoneyGram veya kripto para üzerinden ödeme aldıklarını aktaran grubun, şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:"Motoru çalıştırma işlemi yaklaşık 10-15 saniye sürüyor."Araç siber güvenlik firması Canis Labs'ın yöneticisi Ken Tindell, "Cihaz tüm işi onlar için yapıyor" diye konuştu.Tindell, araç sahiplerinin önlem olarak yapabileceği pek bir şey olmadığını da ekledi:"Sıradan araç sahiplerinin yapabileceği hiçbir şey yok."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102283/39/1022833949_0:0:1056:792_1920x0_80_0_0_70a95a8f352e4d06600df856d26d3fc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nokia, araç, araba, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
nokia, araç, araba, hırsızlık, nitelikli hırsızlık
Hırsızlar Nokia 3310'la araba çalmaya başladı: 'Sıradan araç sahibinin yapabileceği hiçbir şey yok'
Abone ol
Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde araba hırsızları, içine özel cihazların gizlendiği Nokia 3310 model telefonları kullanmaya başladı.
Bu telefonların içine motorun çalışmasını sağlayan yol verici benzeri cihazların yerleştirildiği düşünülüyor.
Independent Türkçe'den Çağla Üren'in haberine göre
, internette yayınlanan bir hırsızlık videosunda bir Toyota'nın sürücü koltuğunda
oturan bir adamın siyah kabloyla telefonu araca bağladığı ve ekranda beliren seçeneklerden birine tıklayarak motoru çalıştırdığı görülüyor.
Yetkililere göre organize çalışan gruplar, arabaların kontrol sistemiyle arayüz oluşturmak için küçük cihazlar üretiyor ve bunları 3310 gibi cep telefonlarının veya bluetooth hoparlörlerin içine yerleştiriyor.
Cihazın yer aldığı telefon ve hoparlörler internet sitelerinde veya Telegram kanallarında satışa çıkarılıyor.
'Acil durum çalıştırma cihazları' adı altında veya benzer nitelemelerle asıl amacı gizlenerek satılan cihazların fiyatının 2 bin 700 ve 19 bin 600 dolar arasında değiştiği belirtiliyor.
Örneğin bir satıcının Nokia 3310 cihazını 3 bin 800 dolara satarken, bir başkasının 4 bin 300 dolara satışa çıkardığı görülüyor.
ABD merkezli haber sitesi VICE News muhabirleri, internetten bu cihazların satışını yapan bir grupla müşteriymiş gibi görüştü ve ilginç bilgiler elde etti.
Lojistik firması DHL aracılığıyla cihazı ABD'ye gönderebileceklerini söyleyen hırsızlar, "Nokia cihazlar ABD'deki arabalarda çalışıyor" dedi.
Western Union, MoneyGram veya kripto para üzerinden ödeme aldıklarını aktaran grubun, şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
"Motoru çalıştırma işlemi yaklaşık 10-15 saniye sürüyor."
Araç siber güvenlik firması Canis Labs'ın yöneticisi Ken Tindell, "Cihaz tüm işi onlar için yapıyor" diye konuştu.
Tindell, araç sahiplerinin önlem olarak yapabileceği pek bir şey olmadığını da ekledi:
"Sıradan araç sahiplerinin yapabileceği hiçbir şey yok."