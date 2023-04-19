Gözaltına alınan Akinan'ın arkadaşı: İstanbul'dan gelen ekip kolluk kuvvetlerine haber vermedi
23:19 19.04.2023 (güncellendi: 14:20 20.04.2023)
Gözaltına alınan Akinan'ın arkadaşı: İstanbul'dan gelen ekip kolluk kuvvetlerine haber vermedi
Gazeteci Hayri Demir, gözaltına alınan Serdar Akinan’a Muhammet Yakut’la yaptığı yayının, Yakut’u nereden tanıdığı ve nasıl iletişime geçtiği gibi soruların sorulduğunu söyledi. Demir, Akinan’a “Halka yanıltıcı bilgi yayma, hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” gibi suçlamaların yöneltildiğini aktardı.
Gazeteci Serdar Akinan, son günlerde yaptığı yayınlar nedeniyle, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sabaha karşı gözaltına alındı. Akinan’ın gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Akinan’ın çalışma arkadaşlarından Gazeteci Hayri Demir, süreci Radyo Sputnik’te yayınlanan Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerekprogramında anlattı.
Gözaltı işlemini yapan ekibin İstanbul’dan geldiğini söyleyen Demir, Ayvacık’taki ilçe emniyet müdürlüğüne ve jandarma komutanlığına bilgi verilmediğini söyledi:
“Aldığım son bilgi savcılık ifadesinin başladığıydı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmişti. Ardından da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesine getirildi. Gün boyu yaşananlar çok ilginç. İlk aldığımız bilgi Çanakkale-Ayvacık’ta gözaltına alındığıydı. İlerleyen saatlerde hem ilçe emniyet müdürlüğünü hem de ilçe jandarma komutanlığını aradım. Böyle bir gözaltı olmadığı söylendi. Saatlerce haber alamadık. Sonradan öğrendik ki İstanbul’daki Vatan Emniyet’e götürülüyormuş. Kolluk kuvvetleri doğrudan İstanbul’dan gelip gözaltı işlemi yapıyor. O bölge jandarma bölgesi olmasına rağmen, ne jandarma ne polise haber verilmemiş. İlginç çünkü farklı bir kentin polisi, başka bir yerde gözaltı yapıyor ve oradaki kolluk kuvvetlerinin haberi olmadan alıp yola çıkıyorlar.”
Dört farklı suçlama yöneltildi
Savcılıkta ve karakolda verdiği ifadelere değinen Demir, Akinan’a; Muhammet Yakut ile ilgili yaptığı yayınların ve 15 Temmuz’la ilgili iddiasının sorulduğunu aktardı:
“Serdar Akinan, kamuoyunun yakından bildiği, yeri yurdu belli olan bir gazeteci. Böyleyken saat 05.00’te böylesi bir baskınla gözaltına alınması hayli ilginç. Serdar birkaç gün önce benim şu bilgiyi paylaşmıştı; o bölgenin arabası olmayan siyah araçların evinin etrafında dolaştığını söylemişti. Bugün kendisine isnat edilen suçlamayla ilgili… Muhammet Yakut’la ilgili yapılan yayınlar soruldu kendisine. Bununla ilgili 6 yayını var YouTube üzerinden. Nereden tanıdığı, nasıl ulaştığı, nerede yaşadığı gibi sorular sorulmuş. Yine 15 Temmuz ile ilgili bir videosu var o da sorulmuş. Dört ayrı suçlama yöneltilmiş. Halka yanıltıcı bilgi yayma, hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme suçlamaları yöneltiliyor.”