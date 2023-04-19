Gözaltına alınan Akinan'ın arkadaşı: İstanbul'dan gelen ekip kolluk kuvvetlerine haber vermedi

“Serdar Akinan, kamuoyunun yakından bildiği, yeri yurdu belli olan bir gazeteci. Böyleyken saat 05.00’te böylesi bir baskınla gözaltına alınması hayli ilginç. Serdar birkaç gün önce benim şu bilgiyi paylaşmıştı; o bölgenin arabası olmayan siyah araçların evinin etrafında dolaştığını söylemişti. Bugün kendisine isnat edilen suçlamayla ilgili… Muhammet Yakut’la ilgili yapılan yayınlar soruldu kendisine. Bununla ilgili 6 yayını var YouTube üzerinden. Nereden tanıdığı, nasıl ulaştığı, nerede yaşadığı gibi sorular sorulmuş. Yine 15 Temmuz ile ilgili bir videosu var o da sorulmuş. Dört ayrı suçlama yöneltilmiş. Halka yanıltıcı bilgi yayma, hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme suçlamaları yöneltiliyor.”