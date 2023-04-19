https://sputniknews.com.tr/20230419/gezi-imami-yildirim-o-gunku-burokratlarin-hicbiri-gorev-alanina-inip-sorumluluk-almadi-1069905466.html

'Gezi' imamı Yıldırım: O günkü bürokratların hiçbiri görev alanına inip sorumluluk almadı

'Gezi' imamı Yıldırım: O günkü bürokratların hiçbiri görev alanına inip sorumluluk almadı

Kamuoyunda ‘Gezi’ imamı olarak bilinen Fuat Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday listelerinde yer alıyor. Radyo Sputnik’e... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T15:29+0300

2023-04-19T15:29+0300

2023-04-19T15:29+0300

seyir hali

milli eğitim bakanlığı

radyo

cumhuriyet halk partisi (chp)

recep tayyip erdoğan

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'Gezi' imamı Yıldırım: O günkü bürokratların hiçbiri görev alanına inip sorumluluk almadı Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerinde Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde alkol içildiği iddiası üzerine, "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyen caminin o dönemki müezzini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Fuat Yıldırım programımıza konuk olarak, Gezi Parkı eylemlerinde yaşadıklarını, Türkiye'deki dini kurumların yapısını ve gazeteci Ali Çağatay'ın gündeme ilişkin sorularını Radyo Sputnik'te cevaplandıracak.

Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Dolmabahçe Camii’nin eski müezzini ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Fuat Yıldırım konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerinde Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde alkol içildiği iddiası üzerine, "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyen Fuat Yıldırım, yaşanılan sürecin kendisini çok yıprattığını şu şekilde aktardı:‘Diyanet İşleri Başkanı siyasi bir atama ile değil kurum içi seçimlerle belirlenmelidir’Kamuoyunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması gerektiğine yönelik fikirlere katılmadığını belirten Fuat Yıldırım, “Maalesef toplumumuz birine kızdığı zaman komple bir kuruma saldırıya geçiyor” diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplum için gerekli olduğunu şöyle açıkladı:‘Laiklik bir yaşam biçimidir ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çoğu insan laikliği benimsemiştir’Son zamanlarda tartışılan ‘Laiklik’ kavramına ilişkin konuşan Fuat Yıldırım cümlelerine şöyle devam etti:‘Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak zeminde bir araya gelmelidir’Okullarda zorunlu din eğitimini nasıl yorumluyorsunuz sorusuna cevap veren Fuat Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak zeminde bir araya gelmelidir” diyerek şunları söyledi:

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2023

Ali Çağatay https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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milli eğitim bakanlığı, radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, аудио