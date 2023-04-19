https://sputniknews.com.tr/20230419/gezi-imami-yildirim-o-gunku-burokratlarin-hicbiri-gorev-alanina-inip-sorumluluk-almadi-1069905466.html
'Gezi' imamı Yıldırım: O günkü bürokratların hiçbiri görev alanına inip sorumluluk almadı
'Gezi' imamı Yıldırım: O günkü bürokratların hiçbiri görev alanına inip sorumluluk almadı
Kamuoyunda ‘Gezi’ imamı olarak bilinen Fuat Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday listelerinde yer alıyor. Radyo Sputnik’e... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T15:29+0300
2023-04-19T15:29+0300
2023-04-19T15:29+0300
seyir hali
milli eğitim bakanlığı
radyo
cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan
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'Gezi' imamı Yıldırım: O günkü bürokratların hiçbiri görev alanına inip sorumluluk almadı
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerinde Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde alkol içildiği iddiası üzerine, "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyen caminin o dönemki müezzini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Fuat Yıldırım programımıza konuk olarak, Gezi Parkı eylemlerinde yaşadıklarını, Türkiye'deki dini kurumların yapısını ve gazeteci Ali Çağatay'ın gündeme ilişkin sorularını Radyo Sputnik'te cevaplandıracak.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Dolmabahçe Camii’nin eski müezzini ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Fuat Yıldırım konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerinde Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde alkol içildiği iddiası üzerine, "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyen Fuat Yıldırım, yaşanılan sürecin kendisini çok yıprattığını şu şekilde aktardı:‘Diyanet İşleri Başkanı siyasi bir atama ile değil kurum içi seçimlerle belirlenmelidir’Kamuoyunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması gerektiğine yönelik fikirlere katılmadığını belirten Fuat Yıldırım, “Maalesef toplumumuz birine kızdığı zaman komple bir kuruma saldırıya geçiyor” diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplum için gerekli olduğunu şöyle açıkladı:‘Laiklik bir yaşam biçimidir ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çoğu insan laikliği benimsemiştir’Son zamanlarda tartışılan ‘Laiklik’ kavramına ilişkin konuşan Fuat Yıldırım cümlelerine şöyle devam etti:‘Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak zeminde bir araya gelmelidir’Okullarda zorunlu din eğitimini nasıl yorumluyorsunuz sorusuna cevap veren Fuat Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak zeminde bir araya gelmelidir” diyerek şunları söyledi:
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
milli eğitim bakanlığı, radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, аудио
milli eğitim bakanlığı, radyo, cumhuriyet halk partisi (chp), recep tayyip erdoğan, аудио
'Gezi' imamı Yıldırım: O günkü bürokratların hiçbiri görev alanına inip sorumluluk almadı
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Kamuoyunda ‘Gezi’ imamı olarak bilinen Fuat Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday listelerinde yer alıyor. Radyo Sputnik’e bağlanan Yıldırım, Türkiye’deki din kurumlarının yapısını eleştirirken okullarda din eğitimi verilmesi gerektiğini savundu.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına Dolmabahçe Camii’nin eski müezzini ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Fuat Yıldırım konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı eylemlerinde Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nde alkol içildiği iddiası üzerine, "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyen Fuat Yıldırım, yaşanılan sürecin kendisini çok yıprattığını şu şekilde aktardı:
“2013’te yaşanan bu olayların içinde olan birisi olarak o süreç beni çok yıprattı. O günkü bürokratların hiçbir tanesi görev alanına inmediler ve sorumluluk almadılar. Süreci birebir yaşayan birisi olarak söylüyorum, Allah bu memleketi korudu, ülke bölünebilirdi. Daha sonrasında olay çok suiistimal edildi ve olayları durdurmak için camii imamı ve Beyoğlu müftüsü ile beraber bizi başka bölgelere nakil ettiler. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul İl Müftülüğümüz olayları insani, İslami ve ahlaki bir şekilde yönetemedi.”
‘Diyanet İşleri Başkanı siyasi bir atama ile değil kurum içi seçimlerle belirlenmelidir’
Kamuoyunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması gerektiğine yönelik fikirlere katılmadığını belirten Fuat Yıldırım, “Maalesef toplumumuz birine kızdığı zaman komple bir kuruma saldırıya geçiyor” diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplum için gerekli olduğunu şöyle açıkladı:
“Maalesef toplumumuz birine kızdığı zaman komple bir kuruma saldırıya geçiyor. Bu kurumu kuran Gazi Mustafa Kemal Paşadır. Diyanet İşleri Başkanlığı hem din adamının itibarını koruyor hem de işlerin daha düzenli, disiplinli ve organize bir şekilde yürümesine vesile oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olmazsa tarikat ve cemaatler güçlenir ve Ortadoğu’da olduğu gibi din üzerine sokak çatışmaları çıkabilir. Buradaki önemli konu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın özerk bir yapıya kavuşturulmasıdır. Diyanetin ciddi kurmayları, yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe müftüleri vardır. Diyanet İşleri Başkanı siyasi bir atama ile değil kurum içi seçimlerle belirlenmelidir.”
‘Laiklik bir yaşam biçimidir ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çoğu insan laikliği benimsemiştir’
Son zamanlarda tartışılan ‘Laiklik’ kavramına ilişkin konuşan Fuat Yıldırım cümlelerine şöyle devam etti:
“Laiklik bir yaşam biçimidir ve Türkiye Cumhuriyetindeki çoğu insan laikliği benimsemiştir. Camii cemaati memleketin yüzde 60’ıdır ve onlara sorduğunuz zaman laiklik kaldırılsın demezler. Burada laikliğin tanımının doğru yapılması gereklidir. Laiklik sizin din ve vicdan özgürlüğünüzün garanti altına alınmasıdır.”
‘Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak zeminde bir araya gelmelidir’
Okullarda zorunlu din eğitimini nasıl yorumluyorsunuz sorusuna cevap veren Fuat Yıldırım, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak zeminde bir araya gelmelidir” diyerek şunları söyledi:
“Camilerde ve Kur-an kurslarında okul öncesi din eğitiminin verilme şansı çok azdır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak zeminde bir araya gelmelidir ve din eğitimi okullarda kontrollü bir şekilde verilmelidir. Çocuk anaokulundan başlayarak yavaş yavaş kendini geliştirmelidir.”