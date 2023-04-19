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VERİ MAÇ
Futbol performans karşılaştırma uygulaması Comparisonator’ın verilerine dayanarak yapılan spor programı.
https://sputniknews.com.tr/20230419/galatasaraydan-deplasmanda-farkli-galibiyet--1069947306.html
Galatasaray’dan deplasmanda farklı galibiyet
Galatasaray’dan deplasmanda farklı galibiyet
Spor Toto Süper Lig’de mesai hafta içinde de sürüyor. 30. Hafta maçlarında lider Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 4-1 ile geçti. Sarı Kırmızılı... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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Galatasaray’dan deplasmanda farklı galibiyet
Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 30. Haftası geçilen Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının detaylı analizleri yapılıyor.
Radyo Sputnik'ten Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 30. Haftaya girilen Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları değerlendirildi.Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım, maçtan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 69'a çıkardı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 42. dakikada Mauro Icardi, 48. dakikada Dries Mertens ve 63. dakikada Rashica kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 17. dakikada penaltı atışından Efecan Karaca attı.Bu sezon Süper Lig’deki 13’üncü golünü atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, 2018/19 sezonunda sarı kırmızılı formayı giyen ve o sezon 14 gol kaydetme başarısı gösteren Henry Onyekuru’dan bu yana Galatasaray arması altında bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.
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galatasaray, radyo sputnik, аудио, spor toto süper lig, radyo
galatasaray, radyo sputnik, аудио, spor toto süper lig, radyo

Galatasaray’dan deplasmanda farklı galibiyet

23:02 19.04.2023 (güncellendi: 13:00 20.04.2023)
VERİ MAÇ
Galatasaray’dan deplasmanda farklı galibiyet
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Spor Toto Süper Lig’de mesai hafta içinde de sürüyor. 30. Hafta maçlarında lider Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 4-1 ile geçti. Sarı Kırmızılı ekip böylece bu sezon ligdeki tüm rakiplerini en az 1 kez yenme başarısı gösterdi.
Radyo Sputnik'ten Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 30. Haftaya girilen Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları değerlendirildi.
Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım, maçtan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 69'a çıkardı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 42. dakikada Mauro Icardi, 48. dakikada Dries Mertens ve 63. dakikada Rashica kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 17. dakikada penaltı atışından Efecan Karaca attı.
Bu sezon Süper Lig’deki 13’üncü golünü atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, 2018/19 sezonunda sarı kırmızılı formayı giyen ve o sezon 14 gol kaydetme başarısı gösteren Henry Onyekuru’dan bu yana Galatasaray arması altında bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu.
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