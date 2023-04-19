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https://sputniknews.com.tr/20230419/fuji-daginda-2022de-gorulen-gizemli-yesil-isigin-nedeni-belli-oldu-1069899985.html
Fuji Dağı'nda 2022'de görülen gizemli yeşil ışığın nedeni belli oldu
Fuji Dağı'nda 2022'de görülen gizemli yeşil ışığın nedeni belli oldu
Japonya'daki Fuji Dağı'nın üzerinde geçen yıl kameralara yansıyan yeşil lazer ışınlarının kaynağı açıklığa kavuştu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T14:07+0300
2023-04-19T14:09+0300
yaşam
fuji dağı
yeşil ışık
iklim değişikliği
japonya
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Gizemli ışınlar 16 Eylül 2022'de asteroit gözlemlemek için dağın bir bölgesine hareket algılayıcı kameralar yerleştiren gökbilimci Daichi Fujii tarafından görüntülendi.Aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından bu ışınların NASA'nın Buz, Bulut ve Kara Yüksekliği Uydusu 2'ye (ICESat-2) ait olduğu ortaya çıktı.Independent Türkçe’nin aktardığına göre, bu lazer saniyede 10 bin atım yaparak Dünya'ya 6 ışık huzmesi gönderiyor.Bu ışınların uyduya geri dönmesinin ne kadar sürdüğü ölçüülüyor ve böylece aşağıdaki manzaranın kesin görüntüsü ve ölçümleri elde ediliyor.Gökbilimciler bu yöntemle yeryüzündeki buz tabakalarının, buzulların ve deniz buzunun yüksekliğini son derece ayrıntılı biçimde belirleyebiliyor.Bu da iklim değişikliğinin yeryüzündeki buz tabakalarını nasıl etkilediğini görmek ve değişimleri takip etmek için elzem.Öte yandan ICESat-2 gibi uyduların ışıklarının Dünya'dan yakalanabilmesi çok zor. Bunun için uygun hava koşullarının oluşması ve ışığın geçişine olanak tanıyacak ince bulut tabakaları gerekiyor.NASA'nın yürüttüğü incelemeye göre, Fujii'nin aslında göktaşlarına çevirdiği kameraları da bu hava koşullarının sağlandığı bir gecede çekim yapıyordu.NASA, Fujii'nin kaydettiği görüntüleri YouTube hesabından da paylaştı.Uzay ajansının Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Tony Martino, söz konusu geceye ait verileri analiz ederek, Japonya üzerinde ışığın görünür hale gelmesine olanak tanıyan iki ince bulut tabakası tespit etti.Martino, yaptığı açıklamada, "Işın alçak bulutlara belirli bir açıyla çarptığında ICESat-2 de Fujii'nin neredeyse tam tepesindeymiş" ifadelerini kullandı:Lazeri görmek için tam olarak doğru zamanda doğru yerde olmanız ve doğru koşulların sağlanması gerekir.
https://sputniknews.com.tr/20230131/hawaii-semalarinda-merak-uyandiran-goruntu-1066394251.html
fuji dağı
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fuji dağı, yeşil ışık, iklim değişikliği, japonya
fuji dağı, yeşil ışık, iklim değişikliği, japonya

Fuji Dağı'nda 2022'de görülen gizemli yeşil ışığın nedeni belli oldu

14:07 19.04.2023 (güncellendi: 14:09 19.04.2023)
© Hiratsuka Şehir Müzesi/Daichi FujiiFuji Dağı'nda 2022'de görülen gizemli yeşil ışık
Fuji Dağı'nda 2022'de görülen gizemli yeşil ışık - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Hiratsuka Şehir Müzesi/Daichi Fujii
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Japonya'daki Fuji Dağı'nın üzerinde geçen yıl kameralara yansıyan yeşil lazer ışınlarının kaynağı açıklığa kavuştu.
Gizemli ışınlar 16 Eylül 2022'de asteroit gözlemlemek için dağın bir bölgesine hareket algılayıcı kameralar yerleştiren gökbilimci Daichi Fujii tarafından görüntülendi.
Aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından bu ışınların NASA'nın Buz, Bulut ve Kara Yüksekliği Uydusu 2'ye (ICESat-2) ait olduğu ortaya çıktı.
Independent Türkçe’nin aktardığına göre, bu lazer saniyede 10 bin atım yaparak Dünya'ya 6 ışık huzmesi gönderiyor.
Bu ışınların uyduya geri dönmesinin ne kadar sürdüğü ölçüülüyor ve böylece aşağıdaki manzaranın kesin görüntüsü ve ölçümleri elde ediliyor.
Gökbilimciler bu yöntemle yeryüzündeki buz tabakalarının, buzulların ve deniz buzunun yüksekliğini son derece ayrıntılı biçimde belirleyebiliyor.
Bu da iklim değişikliğinin yeryüzündeki buz tabakalarını nasıl etkilediğini görmek ve değişimleri takip etmek için elzem.
Öte yandan ICESat-2 gibi uyduların ışıklarının Dünya'dan yakalanabilmesi çok zor. Bunun için uygun hava koşullarının oluşması ve ışığın geçişine olanak tanıyacak ince bulut tabakaları gerekiyor.
NASA'nın yürüttüğü incelemeye göre, Fujii'nin aslında göktaşlarına çevirdiği kameraları da bu hava koşullarının sağlandığı bir gecede çekim yapıyordu.
NASA, Fujii'nin kaydettiği görüntüleri YouTube hesabından da paylaştı.
Uzay ajansının Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Tony Martino, söz konusu geceye ait verileri analiz ederek, Japonya üzerinde ışığın görünür hale gelmesine olanak tanıyan iki ince bulut tabakası tespit etti.
Martino, yaptığı açıklamada, "Işın alçak bulutlara belirli bir açıyla çarptığında ICESat-2 de Fujii'nin neredeyse tam tepesindeymiş" ifadelerini kullandı:
Lazeri görmek için tam olarak doğru zamanda doğru yerde olmanız ve doğru koşulların sağlanması gerekir.
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