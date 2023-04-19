https://sputniknews.com.tr/20230419/fsb-kirimin-enerji-sistemine-yonelik-sabotaj-planini-engelledi-1069888842.html

FSB, Kırım’ın enerji sistemine yönelik sabotaj planını engelledi

FSB, Kırım’ın enerji sistemine yönelik sabotaj planını engelledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’ın enerji sistemine yönelik bir sabotaj planının önünün kesildiğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T10:54+0300

2023-04-19T10:54+0300

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ukrayna krizi

fsb

kırım

kerç

sabotaj

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FSB yetkilileri, Kırım’ın Kerç kentinde sabotaj planı yaptığı belirlenen iki kişinin gözaltına alındığını kaydetti.Biri Ukrayna, biri Rusya vatandaşı olan şüphelilerin evinde yapılan arama sırasında ev yapımı bomba ve Ukrayna gizli servislerinin temsilcileri ile yapılmış yazışmaları içeren iletişim cihazları bulunduğu belirtildi.Şüpheliler hakkında sabotaj hazırlığı yapma ve yasadışı patlayıcı bulundurma maddeleri üstünden soruşturma açıldığı kaydedildi.

kerç

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fsb, kırım, kerç, sabotaj