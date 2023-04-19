https://sputniknews.com.tr/20230419/fsb-kirimin-enerji-sistemine-yonelik-sabotaj-planini-engelledi-1069888842.html
FSB, Kırım’ın enerji sistemine yönelik sabotaj planını engelledi
FSB, Kırım’ın enerji sistemine yönelik sabotaj planını engelledi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’ın enerji sistemine yönelik bir sabotaj planının önünün kesildiğini duyurdu. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T10:54+0300
2023-04-19T10:54+0300
2023-04-19T10:55+0300
ukrayna krizi
fsb
kırım
kerç
sabotaj
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FSB yetkilileri, Kırım’ın Kerç kentinde sabotaj planı yaptığı belirlenen iki kişinin gözaltına alındığını kaydetti.Biri Ukrayna, biri Rusya vatandaşı olan şüphelilerin evinde yapılan arama sırasında ev yapımı bomba ve Ukrayna gizli servislerinin temsilcileri ile yapılmış yazışmaları içeren iletişim cihazları bulunduğu belirtildi.Şüpheliler hakkında sabotaj hazırlığı yapma ve yasadışı patlayıcı bulundurma maddeleri üstünden soruşturma açıldığı kaydedildi.
kerç
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fsb, kırım, kerç, sabotaj
fsb, kırım, kerç, sabotaj
FSB, Kırım’ın enerji sistemine yönelik sabotaj planını engelledi
10:54 19.04.2023 (güncellendi: 10:55 19.04.2023) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’ın enerji sistemine yönelik bir sabotaj planının önünün kesildiğini duyurdu.
FSB yetkilileri, Kırım’ın Kerç kentinde sabotaj planı yaptığı belirlenen iki kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Biri Ukrayna, biri Rusya vatandaşı olan şüphelilerin evinde yapılan arama sırasında ev yapımı bomba ve Ukrayna gizli servislerinin temsilcileri ile yapılmış yazışmaları içeren iletişim cihazları bulunduğu belirtildi.
Şüpheliler hakkında sabotaj hazırlığı yapma ve yasadışı patlayıcı bulundurma maddeleri üstünden soruşturma açıldığı kaydedildi.