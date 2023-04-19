https://sputniknews.com.tr/20230419/fransada-tencere-tava-eylemleri-macron-gittigi-yerde-yuhalaniyor-1069914259.html

Fransa'da tencere tava eylemleri: Macron gittiği yerde yuhalanıyor

Fransa'da tencere tava eylemleri: Macron gittiği yerde yuhalanıyor

Fransa'da uzun bir geçmişe sahip bir protesto biçimi olan tencere-tava eylemleri, Macron'un tartışmalı emeklilik reformu yasa tasarısını hafta sonu... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T17:28+0300

2023-04-19T17:28+0300

2023-04-19T17:28+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

protesto

protesto gösterisi

eylem

tencere tava

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Polis, cumhurbaşkanının Alsace bölgesindeki Muttersholtz doğu köyüne gelişinden önceki günün erken saatlerinde ellerindeki mutfak gereçleriyle eylem yapan çok sayıda protestocuya müdahale etti.Köydeki bir ahşap fabrikasını ziyaret eden Macron ise, "Tencereler Fransa'nın ilerlemesine izin vermeyecek. Ülke genelinde gerçek sadece tavayla ses çıkaranlar, homurdananlar değil. Beni her zaman insanlarla göreceksiniz, yoluma devam etmeliyim" yorumunda bulundu.Macron, ülke genelinde kitlesel protestolara neden olan emeklilik reformu yasasını onayladıktan sonra geçen üç ay boyunca seçmenlerle konuşmak için çok az kez kamuoyuna çıktı. Yasaya muhalefet eden siyasi çevreler ve sendikalar ise, protestocuları yasaya karşı kampanyalarını sürdürmeye ve 1 Mayıs'ta yeni bir kitlesel protesto günü çağrısında bulundu.Çarşamba günü erken saatlerde CGT ve CFDT sendikalarından yaklaşık yüz kişi, kızartma tavaları ve tava kapaklarının yanı sıra düdük ve korna kullanarak gürültü yapmak için Muttersholtz belediye başkanlığı önünde toplandı. Polisin protestoculara birkaç kez yönelttiği geri çekilme talebinin ardından, polisler, eylemcilere saldırdı ve 'yasaklı bölgeden' dışarı çıkardı. Öte yandan, Macron'un Paris'in kuzeydoğusundaki Saint-Denis'e yaptığı özel bir gezide yaklaşık 300 gösterici Macron'u protesto etmişti.Macron son olarak, yasanın geçmesinin ardından yaptığı ilk ziyarette vatandaşlar tarafından yuhalandı. Macron'u Alsace bölgesindeki Selestat'ta karşılayan halk, Macron'u yuhaladı ve "Macron istifa" sloganları attı. Vatandaşlardan bir diğeri ise, Macron'u 'yozlaşmış bir hükümete sahip olmakla' suçladı. Macron ise, nasıl hissettiğini soran bir gazeteciyi, "Daha kötüsünü yaşadım" ifadeleriyle yanıtladı.

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fransa, emmanuel macron, protesto, protesto gösterisi, eylem, tencere tava