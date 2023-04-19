Fox News, 2020 seçim sonuçlarını karartmakla suçladığı firmaya tazminat ödeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230419/fox-news-2020-secim-sonuclarini-karartmakla-sucladigi-firmaya-tazminat-odeyecek-1069879729.html
Fox News, 2020 seçim sonuçlarını karartmakla suçladığı firmaya tazminat ödeyecek
Fox News, 2020 seçim sonuçlarını karartmakla suçladığı firmaya tazminat ödeyecek
Amerikan haber kanalı Fox News, ABD'de 2020 başkanlık seçimleri sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili bilgileri kararttığı yönündeki haberleri nedeniyle davalık... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T02:41+0300
2023-04-19T02:41+0300
dünya
donald trump
abd başkanlık seçimleri
seçim
fox
fox tv
dominion voting systems inc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069879715_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_144337d6145eea2b37c384b5f1f4edd5.jpg
Fox News'in milyonlarca oy pusulası üzerinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aleyhine oynama yaptığını iddia ettiği Dominion Voting Systems Inc'e tazminat ödemeyi kabul etti.Dominion firmasının avukatı tarafından yapılan açıklamada, Fox News'in 787 milyon dolardan fazla tutan bir meblağı ödeyeceği bildirildi.Dalaware eyaletinde açılan dava dosyasında, Dominion Voting Systems Inc. isimli oy kullanma sistemleri üreticisi firmanın, seçim sonuçlarıyla ilgili sahtekarlık yaptığı ve "yalan olduğunu bildiği halde, haber değeri olduğu için yanlış bilgileri yayınladığı" iddiasıyla Fox News'ten 1,6 milyar dolar tazminat istediği belirtilmişti.Dava dosyasında, eski Fox yapımcısı Maria Bartiromo'nun eski ABD Başkanı Trump'ın avukatları Rudy Giuliani ve Sidney Powell ile ön görüşme yaptığının ses kayıtlarına sahip olduğu bilgisinin yer aldığı ve Dominion firmasının Fox yönetimini bu kanıtı saklamakla suçladığı bilgisine yer verilmişti.Ne olmuştu?Dominion 2021'de, Fox News ve Fox Business'ta sunucular ve konuklar tarafından ve sosyal medyada Dominion hakkında yapılan bazı iddialara itiraz ederek Fox News ve ana şirketi Fox Corp'a karşı iftira davası açmıştı.Fox Corp. Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch 28 Şubat'ta, Fox News yorumcularının Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı yönündeki yanlış iddiasını "desteklediğini" kabul etmişti.Dominion Voting Systems Inc. tarafından açılan 1,6 milyar dolarlık davada yemin altında sorgulanan Murdoch, "Bazı yorumcularımız bunu destekliyordu" ifadesini kullanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069879715_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_7ccb6718956f0dd05f1cce427306a75e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd başkanlık seçimleri, seçim, fox, fox tv, dominion voting systems inc
donald trump, abd başkanlık seçimleri, seçim, fox, fox tv, dominion voting systems inc

Fox News, 2020 seçim sonuçlarını karartmakla suçladığı firmaya tazminat ödeyecek

02:41 19.04.2023
CC BY-SA 2.0 / / Fox News
 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
CC BY-SA 2.0 / / Fox News
Abone olTelegram
Amerikan haber kanalı Fox News, ABD'de 2020 başkanlık seçimleri sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili bilgileri kararttığı yönündeki haberleri nedeniyle davalık olduğu firma ile anlaşmaya vardı.
Fox News'in milyonlarca oy pusulası üzerinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aleyhine oynama yaptığını iddia ettiği Dominion Voting Systems Inc'e tazminat ödemeyi kabul etti.
Dominion firmasının avukatı tarafından yapılan açıklamada, Fox News'in 787 milyon dolardan fazla tutan bir meblağı ödeyeceği bildirildi.
Dalaware eyaletinde açılan dava dosyasında, Dominion Voting Systems Inc. isimli oy kullanma sistemleri üreticisi firmanın, seçim sonuçlarıyla ilgili sahtekarlık yaptığı ve "yalan olduğunu bildiği halde, haber değeri olduğu için yanlış bilgileri yayınladığı" iddiasıyla Fox News'ten 1,6 milyar dolar tazminat istediği belirtilmişti.
Dava dosyasında, eski Fox yapımcısı Maria Bartiromo'nun eski ABD Başkanı Trump'ın avukatları Rudy Giuliani ve Sidney Powell ile ön görüşme yaptığının ses kayıtlarına sahip olduğu bilgisinin yer aldığı ve Dominion firmasının Fox yönetimini bu kanıtı saklamakla suçladığı bilgisine yer verilmişti.

Ne olmuştu?

Dominion 2021'de, Fox News ve Fox Business'ta sunucular ve konuklar tarafından ve sosyal medyada Dominion hakkında yapılan bazı iddialara itiraz ederek Fox News ve ana şirketi Fox Corp'a karşı iftira davası açmıştı.
Fox Corp. Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch 28 Şubat'ta, Fox News yorumcularının Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı yönündeki yanlış iddiasını "desteklediğini" kabul etmişti.
Dominion Voting Systems Inc. tarafından açılan 1,6 milyar dolarlık davada yemin altında sorgulanan Murdoch, "Bazı yorumcularımız bunu destekliyordu" ifadesini kullanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала