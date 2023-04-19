https://sputniknews.com.tr/20230419/finlandiyada-rus-bilim-ve-kultur-merkezinin-arazisine-ve-binasina-el-koyma-karari-kaldirildi-1069930494.html

Finlandiya’da Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin arazisine ve binasına el koyma kararı kaldırıldı

Finlandiya’da Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin arazisine ve binasına el koyma kararı kaldırıldı

Finlandiya İcra Departmanı, başkent Helsinki’deki Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin arazisine ve binasına el koyma kararını geri çekti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T22:36+0300

2023-04-19T22:36+0300

2023-04-19T22:36+0300

ukrayna krizi

rusya

finlandiya

rusya bilim ve kültür merkezi

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Finlandiya İcra Departmanı Başkanı Aki Virtanen, yerel medyaya yaptığı açıklamada “El koyma kararı için bir gerekçe bulunmadı” diye konuştu.Daha önce Helsinki’de, Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin binası ve arazisinin yanı sıra, yedi daireye el konduğu bildirilmişti. Sebep olarak Avrupa Birliği’nin yaptırımları gösterilmişti. Daha öncesinde Rus Bilim ve Kültür Merkezi’nin banka hesapları dondurulmuştu.Rusya’nın Helsinki Büyükelçisi, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’na nota vererek Rus Bilim ve Kültür Merkezi binasına ve arazisine el konmasının devlet mülkiyetinin dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuk normlarıyla nasıl bağdaştığına açıklık getirmesini talep etti.

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