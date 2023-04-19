https://sputniknews.com.tr/20230419/financial-times-ukrayna-batidan-acilen-ucaksavar-fuzeleri-teslim-etmesini-isteyecek-1069930945.html

Financial Times: Ukrayna, Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyecek

Financial Times: Ukrayna, Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyecek

Financial Times (FT) gazetesi, Ukrayna’nın önümüzdeki cuma günü yapılacak olan temas grubu toplantısında Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T22:45+0300

2023-04-19T22:45+0300

2023-04-19T22:45+0300

ukrayna krizi

ukrayna

batı

uçaksavar

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Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın önümüzdeki cuma günü yapılacak temas grubu toplantısında Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyeceği, Kiev’in Rus ordusunun ‘yoğun bombardımanlar başlatacağından’ endişe duyduğu belirtildi.Gazeteye konuşan Avrupalı bir bürokrat, Ukrayna makamlarının kısa menzilli hava savunması konusunu giderek daha fazla gündeme getirdiğini, Ukrayna ordusunun tüm rezervleri tüketmesi durumunda Rus hava kuvvetlerine ‘yer açmış olacağını’ söyledi. Diğer kaynaklar ise Rusya’nın güdümsüz hava bombaları ile saldırma imkanı bulmasının Ukrayna’nın başına dert açacağını ifade etti.Ukrayna’nın toplantıda dile getirmesi beklenen isteğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin planladığı taarruzla ilgili olduğunu belirten gazete, Amerikan istihbaratının sızdırılan gizli belgelerinde Ukrayna'nın ön cephedeki birliklerini savunma yeteneğinin, hava savunma sistemindeki eksiklik nedeniyle 23 Mayıs'a kadar ‘tamamen azalacağına’ dair bir öngörü olduğuna dikkat çekti.Diğer yandan Batı’nın bazı temsilcileri, Ukrayna’nın yeterince hava savunma sistemlerine sahip olduğundan emin. Diğer bir bürokratın belirttiği üzere Batı tarafı, Kiev’in havada üstünlüğünü kaybetmesinde herhangi bir tehlike görmüyor. Yetkili, “Ukrayna’nın elinde, kendisini savunacak kadar hava savunma sistemleri var” diye konuştu.

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