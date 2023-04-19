Financial Times: Ukrayna, Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:32
113 dk
Z RAPORU
YSK’dan iki kritik karar
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/financial-times-ukrayna-batidan-acilen-ucaksavar-fuzeleri-teslim-etmesini-isteyecek-1069930945.html
Financial Times: Ukrayna, Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyecek
Financial Times: Ukrayna, Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyecek
Financial Times (FT) gazetesi, Ukrayna’nın önümüzdeki cuma günü yapılacak olan temas grubu toplantısında Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T22:45+0300
2023-04-19T22:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna
batı
uçaksavar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102609/56/1026095661_0:0:2577:1449_1920x0_80_0_0_9bba74029ac984632c16cab908c4489f.jpg
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın önümüzdeki cuma günü yapılacak temas grubu toplantısında Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyeceği, Kiev’in Rus ordusunun ‘yoğun bombardımanlar başlatacağından’ endişe duyduğu belirtildi.Gazeteye konuşan Avrupalı bir bürokrat, Ukrayna makamlarının kısa menzilli hava savunması konusunu giderek daha fazla gündeme getirdiğini, Ukrayna ordusunun tüm rezervleri tüketmesi durumunda Rus hava kuvvetlerine ‘yer açmış olacağını’ söyledi. Diğer kaynaklar ise Rusya’nın güdümsüz hava bombaları ile saldırma imkanı bulmasının Ukrayna’nın başına dert açacağını ifade etti.Ukrayna’nın toplantıda dile getirmesi beklenen isteğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin planladığı taarruzla ilgili olduğunu belirten gazete, Amerikan istihbaratının sızdırılan gizli belgelerinde Ukrayna'nın ön cephedeki birliklerini savunma yeteneğinin, hava savunma sistemindeki eksiklik nedeniyle 23 Mayıs'a kadar ‘tamamen azalacağına’ dair bir öngörü olduğuna dikkat çekti.Diğer yandan Batı’nın bazı temsilcileri, Ukrayna’nın yeterince hava savunma sistemlerine sahip olduğundan emin. Diğer bir bürokratın belirttiği üzere Batı tarafı, Kiev’in havada üstünlüğünü kaybetmesinde herhangi bir tehlike görmüyor. Yetkili, “Ukrayna’nın elinde, kendisini savunacak kadar hava savunma sistemleri var” diye konuştu.
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102609/56/1026095661_0:0:2149:1612_1920x0_80_0_0_da1d1cff5b4763ae7e0e65980793b6a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, batı, uçaksavar
ukrayna, batı, uçaksavar

Financial Times: Ukrayna, Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyecek

22:45 19.04.2023
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Multimedya arşivine gidinUkrayna'nın Kırım yakınlarında füze denemeleri
Ukrayna'nın Kırım yakınlarında füze denemeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Financial Times (FT) gazetesi, Ukrayna’nın önümüzdeki cuma günü yapılacak olan temas grubu toplantısında Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyeceğini yazdı.
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın önümüzdeki cuma günü yapılacak temas grubu toplantısında Batı'dan acilen uçaksavar füzeleri teslim etmesini isteyeceği, Kiev’in Rus ordusunun ‘yoğun bombardımanlar başlatacağından’ endişe duyduğu belirtildi.
Gazeteye konuşan Avrupalı bir bürokrat, Ukrayna makamlarının kısa menzilli hava savunması konusunu giderek daha fazla gündeme getirdiğini, Ukrayna ordusunun tüm rezervleri tüketmesi durumunda Rus hava kuvvetlerine ‘yer açmış olacağını’ söyledi. Diğer kaynaklar ise Rusya’nın güdümsüz hava bombaları ile saldırma imkanı bulmasının Ukrayna’nın başına dert açacağını ifade etti.
Ukrayna’nın toplantıda dile getirmesi beklenen isteğinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin planladığı taarruzla ilgili olduğunu belirten gazete, Amerikan istihbaratının sızdırılan gizli belgelerinde Ukrayna'nın ön cephedeki birliklerini savunma yeteneğinin, hava savunma sistemindeki eksiklik nedeniyle 23 Mayıs'a kadar ‘tamamen azalacağına’ dair bir öngörü olduğuna dikkat çekti.
Diğer yandan Batı’nın bazı temsilcileri, Ukrayna’nın yeterince hava savunma sistemlerine sahip olduğundan emin. Diğer bir bürokratın belirttiği üzere Batı tarafı, Kiev’in havada üstünlüğünü kaybetmesinde herhangi bir tehlike görmüyor. Yetkili, “Ukrayna’nın elinde, kendisini savunacak kadar hava savunma sistemleri var” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала