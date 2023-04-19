https://sputniknews.com.tr/20230419/fatih-erbakan-yeniden-refah-partimiz-belirleyici-bir-siyasi-aktor-oldu-1069933044.html

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Seçimlerin arifesine geldiğimizde de Yeniden Refah Partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu. Bir anahtar parti... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T23:57+0300

2023-04-19T23:57+0300

2023-04-19T23:57+0300

2023 türkiye seçimleri

görüş

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milli görüş

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na ülke, millet ve bütün insanlığın hayrı için katıldıklarını söyledi.Erbakan, Buca'daki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İzmir'de Milli Görüş temsilcileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.'İzmir de Milli Görüş'ün kalesi olacak Allah'ın izniyle'"Milli Görüş'ün merkezinde, İzmir'de bulunmaktan duyduğumuz bahtiyarlığı yaşıyoruz. Kırk kere bir şey söylerseniz gerçek olurmuş. Biz de inşallah bunu 40 kere tekrar edeceğiz. İzmir de Milli Görüş'ün kalesi olacak Allah'ın izniyle" ifadelerini kullanan Erbakan, Yeniden Refah Partisinin kurulduğu günden bugüne kadar büyük başarılara imza attığını belirtti.Partilerinin 81 il, 900'den fazla ilçe teşkilatı, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, yaklaşık 300 bin resmi üye, binlerce köy ve mahalle teşkilatına ulaştığını ifade eden Erbakan, "Burada Gelecek Var" anlayışlarının sadece bir slogandan ibaret olmadığını, gösterdikleri 600 adayın yaş ortalamasının 37 olduğunu bildirdi.Erbakan, yapıcı bir muhalefet için yola çıktıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:Yeniden Refah Partisi olarak ülkeyi, milleti, devleti yedili masanın karanlıklarına teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldıklarına işaret eden Erbakan, tüm bölgelerde kendi amblemleri, kendi adayları ile seçime girerek hükmi şahsiyeti muhafaza edeceklerini belirtti.'Milletin faydasına olan adımları hep birlikte hayata geçirelim diye bu ittifakın içerisinde yer aldık'"Milli Görüş'ü tam 21 sene aradan sonra bu ittifak vesilesiyle 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Meclis'e taşıyacağız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullanan Erbakan, şöyle konuştu:'PKK'nın bu kadar açıktan destek vermesini nasıl izah edebiliriz?'Erbakan, PKK yöneticilerinin sosyal medyada sürekli video yayınlayarak yedili masaya destek istediğini söyleyerek, şunları söyledi:Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde milletin "yedili maşaya" gereken cevabı vereceğini, Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisini TBMM'ye taşıyacağını kaydetti.Organizasyona katılan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Cihat Yaycı ise iç siyasetle ilgilenmediğini, tek derdinin vatan, millet ve devlet olduğunu, milletin bölünmemesi gerektiğini ifade etti.Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı Mehmet Tayyip Duran ile milletvekili adayları katıldı.

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görüş, milli görüş hareketi, milli görüş