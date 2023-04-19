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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/fatih-erbakan-yeniden-refah-partimiz-belirleyici-bir-siyasi-aktor-oldu-1069933044.html
Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu
Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Seçimlerin arifesine geldiğimizde de Yeniden Refah Partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu. Bir anahtar parti... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T23:57+0300
2023-04-19T23:57+0300
2023 türkiye seçimleri
görüş
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na ülke, millet ve bütün insanlığın hayrı için katıldıklarını söyledi.Erbakan, Buca'daki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İzmir'de Milli Görüş temsilcileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.'İzmir de Milli Görüş'ün kalesi olacak Allah'ın izniyle'"Milli Görüş'ün merkezinde, İzmir'de bulunmaktan duyduğumuz bahtiyarlığı yaşıyoruz. Kırk kere bir şey söylerseniz gerçek olurmuş. Biz de inşallah bunu 40 kere tekrar edeceğiz. İzmir de Milli Görüş'ün kalesi olacak Allah'ın izniyle" ifadelerini kullanan Erbakan, Yeniden Refah Partisinin kurulduğu günden bugüne kadar büyük başarılara imza attığını belirtti.Partilerinin 81 il, 900'den fazla ilçe teşkilatı, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, yaklaşık 300 bin resmi üye, binlerce köy ve mahalle teşkilatına ulaştığını ifade eden Erbakan, "Burada Gelecek Var" anlayışlarının sadece bir slogandan ibaret olmadığını, gösterdikleri 600 adayın yaş ortalamasının 37 olduğunu bildirdi.Erbakan, yapıcı bir muhalefet için yola çıktıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:Yeniden Refah Partisi olarak ülkeyi, milleti, devleti yedili masanın karanlıklarına teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldıklarına işaret eden Erbakan, tüm bölgelerde kendi amblemleri, kendi adayları ile seçime girerek hükmi şahsiyeti muhafaza edeceklerini belirtti.'Milletin faydasına olan adımları hep birlikte hayata geçirelim diye bu ittifakın içerisinde yer aldık'"Milli Görüş'ü tam 21 sene aradan sonra bu ittifak vesilesiyle 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Meclis'e taşıyacağız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullanan Erbakan, şöyle konuştu:'PKK'nın bu kadar açıktan destek vermesini nasıl izah edebiliriz?'Erbakan, PKK yöneticilerinin sosyal medyada sürekli video yayınlayarak yedili masaya destek istediğini söyleyerek, şunları söyledi:Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde milletin "yedili maşaya" gereken cevabı vereceğini, Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisini TBMM'ye taşıyacağını kaydetti.Organizasyona katılan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Cihat Yaycı ise iç siyasetle ilgilenmediğini, tek derdinin vatan, millet ve devlet olduğunu, milletin bölünmemesi gerektiğini ifade etti.Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı Mehmet Tayyip Duran ile milletvekili adayları katıldı.
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görüş, milli görüş hareketi, milli görüş
görüş, milli görüş hareketi, milli görüş

Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu

23:57 19.04.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR-Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR-
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Seçimlerin arifesine geldiğimizde de Yeniden Refah Partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu. Bir anahtar parti haline geldi" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na ülke, millet ve bütün insanlığın hayrı için katıldıklarını söyledi.
Erbakan, Buca'daki bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İzmir'de Milli Görüş temsilcileriyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

'İzmir de Milli Görüş'ün kalesi olacak Allah'ın izniyle'

"Milli Görüş'ün merkezinde, İzmir'de bulunmaktan duyduğumuz bahtiyarlığı yaşıyoruz. Kırk kere bir şey söylerseniz gerçek olurmuş. Biz de inşallah bunu 40 kere tekrar edeceğiz. İzmir de Milli Görüş'ün kalesi olacak Allah'ın izniyle" ifadelerini kullanan Erbakan, Yeniden Refah Partisinin kurulduğu günden bugüne kadar büyük başarılara imza attığını belirtti.
Partilerinin 81 il, 900'den fazla ilçe teşkilatı, 100 bine yakın sandık baş müşahidi, yaklaşık 300 bin resmi üye, binlerce köy ve mahalle teşkilatına ulaştığını ifade eden Erbakan, "Burada Gelecek Var" anlayışlarının sadece bir slogandan ibaret olmadığını, gösterdikleri 600 adayın yaş ortalamasının 37 olduğunu bildirdi.
Erbakan, yapıcı bir muhalefet için yola çıktıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Sadece eleştirel değil, çözümü ortaya koyan, şahıslar üzerinden siyaset yapmayan, siyasete nezaket getiren, yanlışı kim yaparsa yapsın, yanlışın karşısında duran, doğruyu kim yaparsa yapsın o doğrunun yanında duran bir muhalefet. 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, biz siyasi rakiplerimizi yenelim de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, bu milletin derdine derman olunsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapılan, önce millet anlayışıyla yapılan bir muhalefet. Bütün bunlar Yeniden Refah Partisinin birtakım diğer yeni kurulan partilere göre çok daha hızlı bir şekilde büyümesine, milletimizin teveccühünü kazanmasına vesile oldu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Seçimlerin arifesine geldiğimizde de Yeniden Refah Partimiz belirleyici bir siyasi aktör oldu. Bir anahtar parti haline geldi."
Yeniden Refah Partisi olarak ülkeyi, milleti, devleti yedili masanın karanlıklarına teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nda yer alma kararı aldıklarına işaret eden Erbakan, tüm bölgelerde kendi amblemleri, kendi adayları ile seçime girerek hükmi şahsiyeti muhafaza edeceklerini belirtti.

'Milletin faydasına olan adımları hep birlikte hayata geçirelim diye bu ittifakın içerisinde yer aldık'

"Milli Görüş'ü tam 21 sene aradan sonra bu ittifak vesilesiyle 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Meclis'e taşıyacağız Allah'ın izniyle." ifadelerini kullanan Erbakan, şöyle konuştu:
"İttifak kararımızı ilkeler ve prensipler üzerine inşa ettik ve ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için son derece stratejik bir karar aldık. Biz yanlışa ortak olmak için değil, 'Yanlışı el birliğiyle hep birlikte düzeltelim.' dedik. Eksiklikleri el birliğiyle tamamlayalım. Milletin faydasına olan adımları hep birlikte hayata geçirelim diye bu ittifakın içerisinde yer aldık. İnşallah yanlış gördüklerimizi Meclis'te çok daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Doğrunun çok daha güçlü bir şekilde yanında olacağız. Eksikleri tamamlamak için millete hizmet için bir mutabakat metni imzaladık. Biz ittifaka girerken bakanlık, milletvekilliği pazarlığıyla değil, mutabakat metnimizde yer alan ülkemizin, milletimizin ve bütün insanlığın hayrına olan adımların atılmasına vesile olmak adına bu ittifakın içinde yer aldık."

'PKK'nın bu kadar açıktan destek vermesini nasıl izah edebiliriz?'

Erbakan, PKK yöneticilerinin sosyal medyada sürekli video yayınlayarak yedili masaya destek istediğini söyleyerek, şunları söyledi:

"Videolarında ima yoluyla değil, açıktan isim vererek Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yedili masaya destek istiyor. 'Mutlaka mevcut iktidarın yıkılması lazım, mutlaka yedili masanın gelmesi lazım. Hatta verimli bir sonuç elde etmek için tek listeyle yedili masanın seçimlere gitmesi lazım' diyor PKK yöneticisi. Ertesi gün dört tane parti CHP'nin listesinden seçime gitme kararı alınıyor. Biz ne dedik bunlarla ilgili? Bunlar yedili masa seviyesini çoktan aştılar, yedili maşa haline geldiler. Neyin maşası? PKK'nın maşası, FETÖ'nün maşası, dış güçlerin maşası. Bir defa siyaseten bir partiye veya bir ittifaka PKK'nın bu kadar açıktan destek vermesini nasıl izah edebiliriz? İnsanın aklına 40 türlü soru geliyor. Ne konuştunuz? Ne taahhüt ettiniz?"

Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde milletin "yedili maşaya" gereken cevabı vereceğini, Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisini TBMM'ye taşıyacağını kaydetti.
Organizasyona katılan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Cihat Yaycı ise iç siyasetle ilgilenmediğini, tek derdinin vatan, millet ve devlet olduğunu, milletin bölünmemesi gerektiğini ifade etti.
Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanı Mehmet Tayyip Duran ile milletvekili adayları katıldı.
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