https://sputniknews.com.tr/20230419/ergin-ataman-yunanistan-yolunda-panathinaikosun-yeni-obradovici-olmak-istiyorum-1069908856.html

Ergin Ataman Yunanistan yolunda: 'Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum'

Ergin Ataman Yunanistan yolunda: 'Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan basınına kariyerinin gidişatı hakkında konuştu. Live Sport'a konuşan Ataman, "Eğer gelirsem Panathinaikos'un yeni... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:07+0300

2023-04-19T16:07+0300

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spor

ergin ataman

yunanistan

basketbol

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Sezon sonu Anadolu Efes'le sözleşmesi bitecek olan Ergin Ataman, Yunan basınına kariyeri hakkında demeç verdi.Ataman, "Eğer panathiakos'a gidersem oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum" dedi.Koç Ataman, "Görüşmelerin olduğu doğru, şu anda söyleyebileceğim tek şey konuyla ilgili iyi hislerimin olduğu. Anadolu Efes'ten ayrılırsam, Panathiakos ilk tercihim olacak" ifadelerini kullandı.Tecrübeli başantrenör, Monaco maçının ardından, "Ortada net bir karar yok ama değişim ihtiyacı gözüküyor" açıklamasını yapmıştı.

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ergin ataman, yunanistan, basketbol