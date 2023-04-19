https://sputniknews.com.tr/20230419/ergin-ataman-yunanistan-yolunda-panathinaikosun-yeni-obradovici-olmak-istiyorum-1069908856.html
Ergin Ataman Yunanistan yolunda: 'Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum'
Ergin Ataman Yunanistan yolunda: 'Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum'
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan basınına kariyerinin gidişatı hakkında konuştu. Live Sport'a konuşan Ataman, "Eğer gelirsem Panathinaikos'un yeni... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:07+0300
2023-04-19T16:07+0300
2023-04-19T16:08+0300
spor
ergin ataman
yunanistan
basketbol
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Sezon sonu Anadolu Efes'le sözleşmesi bitecek olan Ergin Ataman, Yunan basınına kariyeri hakkında demeç verdi.Ataman, "Eğer panathiakos'a gidersem oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum" dedi.Koç Ataman, "Görüşmelerin olduğu doğru, şu anda söyleyebileceğim tek şey konuyla ilgili iyi hislerimin olduğu. Anadolu Efes'ten ayrılırsam, Panathiakos ilk tercihim olacak" ifadelerini kullandı.Tecrübeli başantrenör, Monaco maçının ardından, "Ortada net bir karar yok ama değişim ihtiyacı gözüküyor" açıklamasını yapmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ergin ataman, yunanistan, basketbol
ergin ataman, yunanistan, basketbol
Ergin Ataman Yunanistan yolunda: 'Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum'
16:07 19.04.2023 (güncellendi: 16:08 19.04.2023) Abone ol
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Yunan basınına kariyerinin gidişatı hakkında konuştu. Live Sport'a konuşan Ataman, "Eğer gelirsem Panathinaikos'un yeni Obradovic'i olmak istiyorum" dedi.
Sezon sonu Anadolu Efes'le sözleşmesi bitecek olan Ergin Ataman, Yunan basınına kariyeri hakkında demeç verdi.
Ataman, "Eğer panathiakos'a gidersem oranın yeni Obradovic'i olmak istiyorum" dedi.
Koç Ataman, "Görüşmelerin olduğu doğru, şu anda söyleyebileceğim tek şey konuyla ilgili iyi hislerimin olduğu. Anadolu Efes'ten ayrılırsam, Panathiakos ilk tercihim olacak" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli başantrenör, Monaco maçının ardından, "Ortada net bir karar yok ama değişim ihtiyacı gözüküyor" açıklamasını yapmıştı.