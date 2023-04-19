https://sputniknews.com.tr/20230419/erdogan-kilicdaroglundan-105-bin-lira-manevi-tazminat-kazandi-1069902740.html
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T14:44+0300
2023-04-19T14:44+0300
2023-04-19T14:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
tazminat
tazminat davası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tazminat davasına ilişkin açıklamada bulundu.Aydın, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti."
https://sputniknews.com.tr/20230418/umit-ozdag-adana-emniyeti-koruma-ekibi-vermeyi-reddettmis-belime-silahimi-takar-kendimi-korurum-1069862128.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tazminat, tazminat davası
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tazminat, tazminat davası
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tazminat davasına ilişkin açıklamada bulundu.
Aydın, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti."