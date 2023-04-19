https://sputniknews.com.tr/20230419/erdogan-kilicdaroglundan-105-bin-lira-manevi-tazminat-kazandi-1069902740.html

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T14:44+0300

2023-04-19T14:44+0300

2023-04-19T14:44+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

tazminat

tazminat davası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tazminat davasına ilişkin açıklamada bulundu.Aydın, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti."

https://sputniknews.com.tr/20230418/umit-ozdag-adana-emniyeti-koruma-ekibi-vermeyi-reddettmis-belime-silahimi-takar-kendimi-korurum-1069862128.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, tazminat, tazminat davası