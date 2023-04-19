https://sputniknews.com.tr/20230419/endonezya-kara-operasyonuna-haziriz--1069906783.html

Endonezya: Kara operasyonuna hazırız

Endonezya: Kara operasyonuna hazırız

Endonezya Genelkurmay Başkanı Yudo Margono, Batı Papua eyaletinde ayrılıkçı silahlı grupların, askeri birliğe düzenlediği saldırıda çok sayıda askerin... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T15:42+0300

2023-04-19T15:42+0300

2023-04-19T15:46+0300

dünya

endonezya

kara harekatı

ayrılıkçı

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Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Margono, Batı Papua eyaletine yaptığı ziyaretin ardından başkent Cakarta'da basına konuştu. Margono, ordunun operasyonel seviyesinin 'kara operasyonuna hazır' durumuna getirilmesi kararının kapsamlı bir değerlendirme sonucunda alındığını aktardı. Ayrılıkçı silahlı gruplarla çatışmalardaki kayıplara işaret eden Margono, 'bu tür saldırılarla başa çıkmak için birliklerin seviyesini muharebeye hazır duruma getirdiklerini' kaydetti. RNZ'ye açıklama yapan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, şubatta kaçırılan Yeni Zelandalı pilot Phillip Mark Mehrtens'in sağlığının öncelikleri olduğunu belirtti. Sözcü, "Mehrtens'in serbest bırakılması ve barışçıl bir çözüme ulaşılması için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Mehrtens'in hem Yeni Zelanda hem de Endonezya'daki ailesine destek oluyoruz" ifadesini kullandı. 16 Nisan'da yerel basına yansıyan haberlere göre, şubatta kaçırılan Mehrtens'i kurtarmak için operasyona katılan 36 kişilik askeri birlik, ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu"na bağlı silahlı kişilerin saldırısına uğramıştı. Ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu" Sözcüsü Sebby Sambom, saldırıda öldürülen 12 askerin cesetlerinin kendilerinde olduğunu, bunlardan 9'unun yaralı ele geçirilip infaz edildiğini öne sürmüştü. Yerel basına yansıyan haberlerde ise saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 askerin öldüğü, 30 civarında askerin ise kayıp olduğu ileri sürülmüştü. Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplarca bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor. Endonezya hükümeti, 1969 referandumunda Papua halkının Endonezya çatısı altında kalmayı kabul etmesi nedeniyle Papua'nın Endonezya'ya ait olduğunu savunuyor.

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