Drake ile The Weeknd'in sesleriyle üretilen yapay zeka şarkısı, yayın platformlarından kaldırıldı

Şirket, 'Heart on My Sleeve' adlı şarkıyı 'üretken yapay zeka ile oluşturulan içeriği ihlal ettiği' gerekçesiyle kınadı. Parça ilk olarak Ghostwriter977 adlı bir kullanıcı tarafından TikTok'ta yayınlandı ve Ghostwriter sanatçı adı altında akış hizmetlerinde paylaşıldı. İçerik 17 Nisanda öğleden sonra kaldırıldığında ise, söz konusu şarkı 600 bin Spotify dinlemesi, 15 milyon TikTok ve 275 bin YouTube görüntülemesine ulaşmıştı. UMG, Billboard dergisine yaptığı açıklamada, viral gönderilerin 'platformların, hizmetlerinin sanatçılara zarar verecek şekilde kullanılmasını önlemek için neden temel bir yasal ve etik sorumluluğa sahip olduğunu gösterdiğini' söyledi.UMG, akış hizmetlerine ve sosyal medya sitelerine resmi yayından kaldırma talepleri gönderip göndermediğini açıklamayı ise reddetti.Şirket ayrıca, açıklamasında şunları söyledi:"Sanatçılarımızın müziğini kullanarak üretici yapay zeka eğitimi (bu, hem anlaşmalarımızın hem de telif hakkı yasasının ihlalini temsil eder), üretici yapay zeka ile oluşturulan ihlal edici içeriğin DSP'lerde [dijital hizmet sağlayıcılar] mevcudiyeti sorusunu akla getiriyor. Müzik ekosistemindeki tüm paydaşların tarihin hangi tarafında olmak istedikleri konusunda: sanatçıların, hayranların ve insan yaratıcı ifadesinin tarafında mı yoksa derin sahtekarlıkların, dolandırıcılığın tarafında mı?Çözümün bir parçası olmaları gerektiğini kabul ettikleri için platform ortaklarımızın bu konulara katılımı bizi cesaretlendiriyor." Financial Times'ın haberine göre ise UMG, geçen hafta yayın platformlarını yapay zeka şirketlerinin plak şirketlerinin şarkılarına erişmesini engellemeye çağırdı ve platformları uyardı:“Kendimizin ve sanatçılarımızın haklarını korumak için adım atmaktan çekinmeyeceğiz.”

