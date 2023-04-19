https://sputniknews.com.tr/20230419/dolartl-serbest-piyasada-2050-seviyesini-test-etti-1069911592.html

Dolar/TL, serbest piyasada 20.50 seviyesini test etti

Dolar/TL, serbest piyasada 20.50 seviyesini test etti

Serbest piyasada döviz kurları hızla yükselirken dolar/TL'de 20,50 seviyesi de aşıldı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:48+0300

2023-04-19T16:48+0300

2023-04-19T16:49+0300

ekonomi

dolar

serbest piyasa ekonomisi

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Bankalar da döviz alış ve satış arasındaki makası yaklaşık 1 liraya kadar çıkardı. 16:48 itibariyle Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birisinde dolar 19.58 TL'den alınırken 20.40 TL'den satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230419/yil-sonu-kur-beklentisi-yukseldi-1069888648.html

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dolar, serbest piyasa ekonomisi