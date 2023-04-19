https://sputniknews.com.tr/20230419/dolartl-serbest-piyasada-2050-seviyesini-test-etti-1069911592.html
Dolar/TL, serbest piyasada 20.50 seviyesini test etti
Dolar/TL, serbest piyasada 20.50 seviyesini test etti
Serbest piyasada döviz kurları hızla yükselirken dolar/TL'de 20,50 seviyesi de aşıldı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:48+0300
2023-04-19T16:48+0300
2023-04-19T16:49+0300
ekonomi
dolar
serbest piyasa ekonomisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2f4658b630d52f31cda32005ce44fd65.jpg
Bankalar da döviz alış ve satış arasındaki makası yaklaşık 1 liraya kadar çıkardı. 16:48 itibariyle Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birisinde dolar 19.58 TL'den alınırken 20.40 TL'den satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/yil-sonu-kur-beklentisi-yukseldi-1069888648.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/08/1064330428_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7871e048e37cc3fdb87ea11ad3a22087.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, serbest piyasa ekonomisi
dolar, serbest piyasa ekonomisi
Dolar/TL, serbest piyasada 20.50 seviyesini test etti
16:48 19.04.2023 (güncellendi: 16:49 19.04.2023) Abone ol
Serbest piyasada döviz kurları hızla yükselirken dolar/TL'de 20,50 seviyesi de aşıldı.
Bankalar da döviz alış ve satış arasındaki makası yaklaşık 1 liraya kadar çıkardı.
16:48 itibariyle Türkiye'nin en büyük özel bankalarından birisinde dolar 19.58 TL'den alınırken 20.40 TL'den satılıyor.