https://sputniknews.com.tr/20230419/deva-partili-yeneroglu-ergenekon-ve-balyozun-darbe-girisimi-olmadigini-kabul-etmem-mumkun-degil-1069932480.html
DEVA Partili Yeneroğlu: Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını kabul etmem mümkün değil
DEVA Partili Yeneroğlu: Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını kabul etmem mümkün değil
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını benim kabul etmem mümkün değil" açıklamasını yaptı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T23:34+0300
2023-04-19T23:34+0300
2023-04-19T23:34+0300
2023 türkiye seçimleri
deva partisi
mustafa yeneroğlu
ergenekon davası
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Millet İttifakı'nın İstanbul 3. bölge 6. sıra adayı Mustafa Yeneroğlu, Ergenekon-Balyoz soruşturmaları hakkında konuştu.Nevşin Mengü’nün YouTube yayınına katılan Yeneroğlu, söz konusu süreç hakkında “Darbe girişimi olmadığını kabul etmem mümkün değil" dedi.Yeneroğlu, "O dönemde siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu? AK Parti’nin kapatılma davasında AYM’ye müdahale eden arkadaşları unuttuk mu?" ifadelerini kullandı.
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deva partisi, mustafa yeneroğlu, ergenekon davası
deva partisi, mustafa yeneroğlu, ergenekon davası
DEVA Partili Yeneroğlu: Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını kabul etmem mümkün değil
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını benim kabul etmem mümkün değil" açıklamasını yaptı.
Millet İttifakı'nın İstanbul 3. bölge 6. sıra adayı Mustafa Yeneroğlu, Ergenekon-Balyoz soruşturmaları hakkında konuştu.
Nevşin Mengü’nün YouTube yayınına katılan Yeneroğlu, söz konusu süreç hakkında “Darbe girişimi olmadığını kabul etmem mümkün değil" dedi.
Yeneroğlu, "O dönemde siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu? AK Parti’nin kapatılma davasında AYM’ye müdahale eden arkadaşları unuttuk mu?" ifadelerini kullandı.