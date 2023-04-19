https://sputniknews.com.tr/20230419/deva-partili-yeneroglu-ergenekon-ve-balyozun-darbe-girisimi-olmadigini-kabul-etmem-mumkun-degil-1069932480.html

DEVA Partili Yeneroğlu: Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını kabul etmem mümkün değil

DEVA Partili Yeneroğlu: Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını kabul etmem mümkün değil

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Ergenekon ve Balyoz’un darbe girişimi olmadığını benim kabul etmem mümkün değil" açıklamasını yaptı. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T23:34+0300

2023-04-19T23:34+0300

2023-04-19T23:34+0300

2023 türkiye seçimleri

deva partisi

mustafa yeneroğlu

ergenekon davası

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Millet İttifakı'nın İstanbul 3. bölge 6. sıra adayı Mustafa Yeneroğlu, Ergenekon-Balyoz soruşturmaları hakkında konuştu.Nevşin Mengü’nün YouTube yayınına katılan Yeneroğlu, söz konusu süreç hakkında “Darbe girişimi olmadığını kabul etmem mümkün değil" dedi.Yeneroğlu, "O dönemde siyasete müdahale eden generalleri unuttuk mu? AK Parti’nin kapatılma davasında AYM’ye müdahale eden arkadaşları unuttuk mu?" ifadelerini kullandı.

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2023

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Sputnik Türkiye

deva partisi, mustafa yeneroğlu, ergenekon davası