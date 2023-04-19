Depremde 85 kişi hayatını kaybettiği Kule Apartmanı’nın karot sonucu ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230419/depremde-85-kisi-hayatini-kaybettigi-kule-apartmaninin-karot-sonucu-ortaya-cikti-1069893494.html
Depremde 85 kişi hayatını kaybettiği Kule Apartmanı’nın karot sonucu ortaya çıktı
Depremde 85 kişi hayatını kaybettiği Kule Apartmanı’nın karot sonucu ortaya çıktı
Hatay’da imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle müteahhidin 'imar kirliliğine neden olma' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ve depremde yıkılan Kule... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T12:35+0300
2023-04-19T12:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
kule
apartman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069893583_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b5b7613399108c919606cce2b9d5b6e0.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki Kule Apartmanı'nın yıkılması üzerine apartmandan karot örnekleri alındı. 17 Mart'ta hazırlanan Karot basınç dayanımı deney raporunda, kolondan karot örneği alındığı belirtildi. Raporda, karot çapının 80.0 mm, yüksekliğin 80.0 mm olduğu, kırılma yükünün 83.8, basınç dayanımının ise 16.7 olduğu tespit edildi.Sözcü'den Sevgim Begüm Kılıç'ın haberine göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle yıllardır hukuk mücadelesini sürdüren Avukat Ebru Ulaş, şöyle dedi:"Karot basınç dayanımı deney raporuna göre, beton sınıfının 25-30 arasında basınç dayanım seviyesine sahip olması gerekirken 16.7 olduğu çıktı. Bu sonuç binada düşük kalitede beton kullanıldığını göstermektedir. Ruhsata göre binanın 1 metre kotunda olması gerekirken 4 metre kotunda yapıldığı deprem öncesinde alınan bilirkişi raporuyla sabittir.“
https://sputniknews.com.tr/20230418/hatayda-depremzedeler-icin-100-konteynerlik-basketbol-koyu-kuruldu-1069856064.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069893583_87:0:1047:720_1920x0_80_0_0_ca3f3a16aec86dba0f17eb13d54eec09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, deprem, kule, apartman
hatay, deprem, kule, apartman

Depremde 85 kişi hayatını kaybettiği Kule Apartmanı’nın karot sonucu ortaya çıktı

12:35 19.04.2023
© AAHatay’da imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle müteahhidin 'imar kirliliğine neden olma' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ve depremde yıkılan Kule Apartmanı’nın karot sonuçları çıktı.
Hatay’da imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle müteahhidin 'imar kirliliğine neden olma' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ve depremde yıkılan Kule Apartmanı’nın karot sonuçları çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Hatay’da imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle müteahhidin 'imar kirliliğine neden olma' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ve depremde yıkılan Kule Apartmanı’nın karot sonuçları çıktı. Karot basınç dayanımı raporunda, basınç dayanım gücünün 16.7 olduğu tespit edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki Kule Apartmanı'nın yıkılması üzerine apartmandan karot örnekleri alındı.
17 Mart'ta hazırlanan Karot basınç dayanımı deney raporunda, kolondan karot örneği alındığı belirtildi. Raporda, karot çapının 80.0 mm, yüksekliğin 80.0 mm olduğu, kırılma yükünün 83.8, basınç dayanımının ise 16.7 olduğu tespit edildi.
Sözcü'den Sevgim Begüm Kılıç'ın haberine göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle yıllardır hukuk mücadelesini sürdüren Avukat Ebru Ulaş, şöyle dedi:
"Karot basınç dayanımı deney raporuna göre, beton sınıfının 25-30 arasında basınç dayanım seviyesine sahip olması gerekirken 16.7 olduğu çıktı. Bu sonuç binada düşük kalitede beton kullanıldığını göstermektedir. Ruhsata göre binanın 1 metre kotunda olması gerekirken 4 metre kotunda yapıldığı deprem öncesinde alınan bilirkişi raporuyla sabittir.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kurulduğunu duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu
Dün, 16:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала