https://sputniknews.com.tr/20230419/depremde-85-kisi-hayatini-kaybettigi-kule-apartmaninin-karot-sonucu-ortaya-cikti-1069893494.html
Depremde 85 kişi hayatını kaybettiği Kule Apartmanı’nın karot sonucu ortaya çıktı
Depremde 85 kişi hayatını kaybettiği Kule Apartmanı’nın karot sonucu ortaya çıktı
Hatay’da imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle müteahhidin 'imar kirliliğine neden olma' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ve depremde yıkılan Kule... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T12:35+0300
2023-04-19T12:35+0300
2023-04-19T12:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
kule
apartman
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki Kule Apartmanı'nın yıkılması üzerine apartmandan karot örnekleri alındı. 17 Mart'ta hazırlanan Karot basınç dayanımı deney raporunda, kolondan karot örneği alındığı belirtildi. Raporda, karot çapının 80.0 mm, yüksekliğin 80.0 mm olduğu, kırılma yükünün 83.8, basınç dayanımının ise 16.7 olduğu tespit edildi.Sözcü'den Sevgim Begüm Kılıç'ın haberine göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle yıllardır hukuk mücadelesini sürdüren Avukat Ebru Ulaş, şöyle dedi:"Karot basınç dayanımı deney raporuna göre, beton sınıfının 25-30 arasında basınç dayanım seviyesine sahip olması gerekirken 16.7 olduğu çıktı. Bu sonuç binada düşük kalitede beton kullanıldığını göstermektedir. Ruhsata göre binanın 1 metre kotunda olması gerekirken 4 metre kotunda yapıldığı deprem öncesinde alınan bilirkişi raporuyla sabittir.“
https://sputniknews.com.tr/20230418/hatayda-depremzedeler-icin-100-konteynerlik-basketbol-koyu-kuruldu-1069856064.html
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hatay, deprem, kule, apartman
hatay, deprem, kule, apartman
Depremde 85 kişi hayatını kaybettiği Kule Apartmanı’nın karot sonucu ortaya çıktı
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Hatay’da imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle müteahhidin 'imar kirliliğine neden olma' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ve depremde yıkılan Kule Apartmanı’nın karot sonuçları çıktı. Karot basınç dayanımı raporunda, basınç dayanım gücünün 16.7 olduğu tespit edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki Kule Apartmanı'nın yıkılması üzerine apartmandan karot örnekleri alındı.
17 Mart'ta hazırlanan Karot basınç dayanımı deney raporunda, kolondan karot örneği alındığı belirtildi. Raporda, karot çapının 80.0 mm, yüksekliğin 80.0 mm olduğu, kırılma yükünün 83.8, basınç dayanımının ise 16.7 olduğu tespit edildi.
Sözcü'den Sevgim Begüm Kılıç'ın haberine göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle yıllardır hukuk mücadelesini sürdüren Avukat Ebru Ulaş, şöyle dedi:
"Karot basınç dayanımı deney raporuna göre, beton sınıfının 25-30 arasında basınç dayanım seviyesine sahip olması gerekirken 16.7 olduğu çıktı. Bu sonuç binada düşük kalitede beton kullanıldığını göstermektedir. Ruhsata göre binanın 1 metre kotunda olması gerekirken 4 metre kotunda yapıldığı deprem öncesinde alınan bilirkişi raporuyla sabittir.“