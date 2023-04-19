https://sputniknews.com.tr/20230419/depremde-85-kisi-hayatini-kaybettigi-kule-apartmaninin-karot-sonucu-ortaya-cikti-1069893494.html

Depremde 85 kişi hayatını kaybettiği Kule Apartmanı’nın karot sonucu ortaya çıktı

Depremde 85 kişi hayatını kaybettiği Kule Apartmanı’nın karot sonucu ortaya çıktı

Hatay’da imara aykırı yapıldığı gerekçesiyle müteahhidin 'imar kirliliğine neden olma' suçundan adli para cezasına çarptırıldığı ve depremde yıkılan Kule... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T12:35+0300

2023-04-19T12:35+0300

2023-04-19T12:35+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

kule

apartman

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'daki Kule Apartmanı'nın yıkılması üzerine apartmandan karot örnekleri alındı. 17 Mart'ta hazırlanan Karot basınç dayanımı deney raporunda, kolondan karot örneği alındığı belirtildi. Raporda, karot çapının 80.0 mm, yüksekliğin 80.0 mm olduğu, kırılma yükünün 83.8, basınç dayanımının ise 16.7 olduğu tespit edildi.Sözcü'den Sevgim Begüm Kılıç'ın haberine göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın imara ve projeye aykırı olduğu gerekçesiyle yıllardır hukuk mücadelesini sürdüren Avukat Ebru Ulaş, şöyle dedi:"Karot basınç dayanımı deney raporuna göre, beton sınıfının 25-30 arasında basınç dayanım seviyesine sahip olması gerekirken 16.7 olduğu çıktı. Bu sonuç binada düşük kalitede beton kullanıldığını göstermektedir. Ruhsata göre binanın 1 metre kotunda olması gerekirken 4 metre kotunda yapıldığı deprem öncesinde alınan bilirkişi raporuyla sabittir.“

https://sputniknews.com.tr/20230418/hatayda-depremzedeler-icin-100-konteynerlik-basketbol-koyu-kuruldu-1069856064.html

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hatay, deprem, kule, apartman