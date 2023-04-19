https://sputniknews.com.tr/20230419/deprem-bolgesinde-secmen-sayilari-degisti-1069888968.html

Deprem bölgesinde seçmen sayıları değişti

Deprem bölgesinde seçmen sayıları değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 14 Mayıs’ta yurtiçindeki 60 milyon 697 bin 845 seçmen 191 bin 910 sandıkta oy kullanacak. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T11:04+0300

2023-04-19T11:04+0300

2023-04-19T11:07+0300

2023 türkiye seçimleri

deprem

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azalma

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Deprem bölgesindeki 11 ilde son yapılan seçim olan 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayıları değişti.Hürriyet’in edindiği YSK istatistiklerine göre, deprem bölgesindeki 11 ilden yedisinde seçmen sayısında artış, dördünde ise azalma görüldü. Deprem bölgesindeki 11 ildeki 2019’da toplam 8 milyon 563 bin 410 olan seçmen sayısı 8 milyon 993 bin 349’a çıktı. Böylece, deprem bölgesinde 2019 yerel seçimlerine göre seçmen sayısında yaklaşık yüzde 5 oranında değişim yaşandı.Seçmen sayısı azalan iller1- Malatya: Malatya’nın 2019’daki yerel seçimde 561 bin 708 olan seçmen sayısı 530 bin 714’e düştü.2- Kahramanmaraş: 2019’da 754 bin 604 olan seçmen sayısı 753 bin 287’ye geriledi.3- Hatay: Depremin en çok yıkıma yol açtığı illerden Hatay’da da 2019’da 1 milyon 67 bin 817 olan seçmen sayısı 1 milyon 62 bin 40’a düştü. Kentte seçmen sayısı 5 bin 777 kişi azalmış oldu.4- Adıyaman: Seçmen sayısı 2019’da 405 bin 579 olan Adıyaman’da seçmen sayısı 6 bin 454 kişi geriledi.Seçmen sayısı artan iller1- Şanlıurfa: 2019’da 1 milyon 93 bin 515 olan seçmen sayısı 1 milyon 219 bin 445’e çıktı.2- Gaziantep: 2019’da 1 milyon 227 bin 455 olan seçmen sayısı 1 milyon 358 bin 832’ye yükseldi.3- Diyarbakır: 2019’da seçmen sayısı sayısı 1 milyon 48 bin 250 olan Diyarbakır’ın seçmen sayısı da 1 milyon 143 bin 887’ye çıktı.4- Kilis: 2019’da seçmen sayısı 87 bin 320 olan Kilis’in seçmen sayısı da 96 bin 925’e yükseldi.5- Osmaniye: 2019’da seçmen sayısı 362 bin 759 olan Osmaniye’nin seçmen sayısı da 385 bin 998’e çıktı.6- Adana: 2019’da 1 milyon 535 bin 332 seçmeni olan Adana’nın seçmen sayısı 1 milyon 612 bin 680’e çıktı.7- Elazığ: 2019’da 419 bin 71 seçmeni olan Elazığ’ın seçmen sayısı ise 430 bin 416’ya yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20230419/ysk-16-ilde-millet-ittifaki-adinin-kullanilamayacagina-karar-verdi-1069887050.html

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