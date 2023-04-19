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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Erdoğan: Aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar
Erdoğan: Aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'ne ilişkin, "Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T20:33+0300
2023-04-19T20:49+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de Vatandaşlarla İftar Programı’nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar

20:33 19.04.2023 (güncellendi: 20:49 19.04.2023)
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'ne ilişkin, "Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de Vatandaşlarla İftar Programı’nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Bugün Denizli çok güçlü bir seda ile Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'ben de varım' dedi. Rabbim hepinizden razı olsun. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üstat Necip Fazıl'ın o güzel ifadesiyle 'İnşallah pekleşe pekleşe büyümeye devam edeceğiz'.
Hep birlikte büyüyeceğiz. 85 milyon bir olacağız. Siyasi rekabeti, siyasi husumete çevirmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu kutlu yola çıkarken millete hizmetkarlık yapmaya geliyoruz demiştik.
Üstlendiğimiz tüm görevlerde bu sözümüzün arkasında durduk. Alçakla saldırılarla karşılaşsak da sözümüzden dönmedik. Milli iradeye helal getirmedik. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık.
Saflarımızı sıklaştıracağız, hiç kimseyi ayırmayacağız, kimseyi dışlamayacağız. Ülkesi için hayal kuran, ülkesinin geleceği için dertlenen hiçbir insanımızı dışarıda bırakmayacağız.
Biz millete efendilik değil, hizmetkarlık etmeye geliyoruz demiştik. Bu sözümüzün daima arkasında durduk. Zorluklarla hatta doğrudan hayatımızı hedef alan alçakça saldırılarla karşılaşsak da sözümüzden dönmedik.
Fitne tüccarlarına asla prim vermeyeceğiz. Türkiye'nin istiklal ve istikbali için yolumuza devam ediyoruz.
3 günlük çıkarları uğruna eteğine yapışmadıkları terör örgütü kalmadı. Gündeme gelmek için söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı.
Yeri geldi kumar masası dediler, noter masası dediler. Tekmeledikleri adayı şimdi millete umut diye yedirmeye çalışıyorlar. Hepsi topu topu 7 kişiler ama kavgasız bir günleri bile geçmiyor. Ama sorsan 85 milyonluk ülkeyi idare etmeye adaylar.
Aile kurumunun en büyük düşmanı sapkın adımları desteklemekten utanmıyorlar. Ayasofya'yı tekrar müze yapmaktan, bunlardan her türlü kepazelik var. CHP, HDP LGBT'ci. Ne yazık ki İYİ Parti de LGBT'ci.
Tekmeledikleri masayı, aylarca 'kazanamaz' dedikleri naylon adayı şimdi millete umut diye yutturmaya çalışıyorlar
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