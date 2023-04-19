Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?
18:16 19.04.2023 (güncellendi: 18:53 19.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
🔸Biz vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarımızı sarmaya verdik.
🔸Biz vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarımızı sarmaya verdik.
🔸(Muhalefete) Epeyce bir kavga dövüşün ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarmayı başarabildiler.
🔸(Muhalefete) Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok. TCG Anadolu'yu 30 bini aşkın kişi ziyaret etti. Herkes mutlu ama bu mutluluğa tahammül edemeyenler var.
🔸(Muhalefete) Bunlar LGBTİ'cidir. Bunlardan LGBTİ'lere karşı bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yoktur.
🔸Ülkemizin doğalgaz ve petrol gelirlerinden kuracağımız 'Aile Gençlik Bankası' ilk adım olacak.
🔸Sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali ortaya çıkıyor.
🔸Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?
🔸Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar yatırım yaptık. Bunlar ne yaptı?
🔸Avrupa dört gözle Erdoğan nasıl gider diye bekliyor. Erdoğan'ın nasıl ayakta durduğunu göreceksiniz.
🔸Bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var.
🔸İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor.
🔸(Muhalefete) Bunlar LGBTİ'cidir. Bunlardan LGBTİ'lere karşı bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yoktur.
🔸Ülkemizin doğalgaz ve petrol gelirlerinden kuracağımız 'Aile Gençlik Bankası' ilk adım olacak.
🔸Sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali ortaya çıkıyor.
🔸Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?
🔸Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar yatırım yaptık. Bunlar ne yaptı?
🔸Avrupa dört gözle Erdoğan nasıl gider diye bekliyor. Erdoğan'ın nasıl ayakta durduğunu göreceksiniz.
🔸Bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var.
🔸İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor.