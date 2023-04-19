https://sputniknews.com.tr/20230419/cumhurbaskani-erdogan-denizlide-konusuyor--1069916816.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T18:16+0300

2023-04-19T18:16+0300

2023-04-19T18:53+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

denizli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Biz vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarımızı sarmaya verdik.🔸(Muhalefete) Epeyce bir kavga dövüşün ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarmayı başarabildiler.🔸(Muhalefete) Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok. TCG Anadolu'yu 30 bini aşkın kişi ziyaret etti. Herkes mutlu ama bu mutluluğa tahammül edemeyenler var.🔸(Muhalefete) Bunlar LGBTİ'cidir. Bunlardan LGBTİ'lere karşı bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yoktur.🔸Ülkemizin doğalgaz ve petrol gelirlerinden kuracağımız 'Aile Gençlik Bankası' ilk adım olacak.🔸Sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali ortaya çıkıyor. 🔸Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?🔸Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar yatırım yaptık. Bunlar ne yaptı? 🔸Avrupa dört gözle Erdoğan nasıl gider diye bekliyor. Erdoğan'ın nasıl ayakta durduğunu göreceksiniz.🔸Bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var.🔸İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor.

denizli

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recep tayyip erdoğan, denizli