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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/cumhurbaskani-erdogan-denizlide-konusuyor--1069916816.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T18:16+0300
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
denizli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: 🔸Biz vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarımızı sarmaya verdik.🔸(Muhalefete) Epeyce bir kavga dövüşün ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarmayı başarabildiler.🔸(Muhalefete) Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok. TCG Anadolu'yu 30 bini aşkın kişi ziyaret etti. Herkes mutlu ama bu mutluluğa tahammül edemeyenler var.🔸(Muhalefete) Bunlar LGBTİ'cidir. Bunlardan LGBTİ'lere karşı bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yoktur.🔸Ülkemizin doğalgaz ve petrol gelirlerinden kuracağımız 'Aile Gençlik Bankası' ilk adım olacak.🔸Sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali ortaya çıkıyor. 🔸Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?🔸Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar yatırım yaptık. Bunlar ne yaptı? 🔸Avrupa dört gözle Erdoğan nasıl gider diye bekliyor. Erdoğan'ın nasıl ayakta durduğunu göreceksiniz.🔸Bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var.🔸İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor.
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recep tayyip erdoğan, denizli
recep tayyip erdoğan, denizli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?

18:16 19.04.2023 (güncellendi: 18:53 19.04.2023)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

🔸Biz vaktimizi, enerjimizi deprem yaralarımızı sarmaya verdik.
🔸(Muhalefete) Epeyce bir kavga dövüşün ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday çıkarmayı başarabildiler.
🔸(Muhalefete) Bunların savunma sanayi gibi bir derdi yok. TCG Anadolu'yu 30 bini aşkın kişi ziyaret etti. Herkes mutlu ama bu mutluluğa tahammül edemeyenler var.

🔸(Muhalefete) Bunlar LGBTİ'cidir. Bunlardan LGBTİ'lere karşı bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yoktur.

🔸Ülkemizin doğalgaz ve petrol gelirlerinden kuracağımız 'Aile Gençlik Bankası' ilk adım olacak.

🔸Sosyal medya dedikodularını gerçek sanan hastalıklı bir ruh hali ortaya çıkıyor.

🔸Bir gün şu kadar milyar dolar buldum, ülkeye getireceğim diyor, arkasına bakıyorsunuz ülkeyi Londra tefecilerine teslim etme niyeti çıkıyor. Bay Bay Kemal, Londra tefecileri bu parayı sana neden versin?

🔸Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar yatırım yaptık. Bunlar ne yaptı?

🔸Avrupa dört gözle Erdoğan nasıl gider diye bekliyor. Erdoğan'ın nasıl ayakta durduğunu göreceksiniz.

🔸Bu ülkede ne soğan derdi var, ne patates derdi var.

🔸İçeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa ellerini ovuşturmaya başladı. Bunlar desteği Kandil'den alıyor.
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