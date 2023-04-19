CHP'den YSK'nın 'fermuar' kararına tepki: Milletimiz cevabı sandıkta verecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/chpden-ysknin-fermuar-kararina-tepki-milletimiz-cevabi-sandikta-verecek-1069911471.html
CHP'den YSK'nın 'fermuar' kararına tepki: Milletimiz cevabı sandıkta verecek
CHP'den YSK'nın 'fermuar' kararına tepki: Milletimiz cevabı sandıkta verecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağı kararına ilişkin, "Talimatla, telkinle alınmış bir... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:49+0300
2023-04-19T16:49+0300
2023 türkiye seçimleri
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
ysk
karar
muharrem erkek
açıklama
seçim
liste
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/06/1043746047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f10110837802e0eeb38c66af3c5c4a9.jpg
CHP'li Muharrem Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, YSK'nın kararını, 'maç başladıktan sonra kuralı değiştirme' olarak niteledi. Erkek, "Millet İttifakı önde, çok iyi mücadele ediyor. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nda kaybetme korkusu o kadar büyümüş ki 'ne yapabiliriz de acaba bu seçimi, bu maçı çevirebiliriz' diye artık her yola başvuruyorlar" değerlendirmesinde bulundu.CHP ve İYİ Parti'nin fermuar modeline ilişkin bilgi veren Erkek, "YSK'daki yüksek yargıçlara seslenmek istiyoruz, sizler Danıştaydan, Yargıtaydan gelerek YSK'da görev yapan yüksek yargıçlarsınız. Sizin bir tek efendiniz vardır, o da hukuktur, yasalardır, seçim kanunlarıdır. Öyle bir karar aldılar ki bu kararı AK Parti temsilcisinin baskıları ve telkinleriyle aldılar, çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.YSK'nin bu kararı, 7'ye 4 oy çokluğuyla aldığını belirten Erkek, şöyle devam etti:YSK'nin kararıyla ilgili seçmeni uyaran Erkek, "9 ilde Millet İttifakı CHP listesi ile tek liste ile seçimlere girecek. Orada Millet İttifakı'nı CHP temsil ediyor. CHP logosuna, altı oka mührünüzü basın. 7 ilde de Millet İttifakı İYİ Parti listeleriyle seçime gidiyor. Burada da Millet İttifakı'nı İYİ Parti'nin temsil ettiğini asla unutmayın" dedi.'Hiçbir saldırı bir milim dahi geri adım attıramaz'Muharrem Erkek, CHP'nin İstanbul Ataşehir'deki seçim ofisine yönelik saldırıyı kınayarak, "İstanbul il örgütümüze geçmiş olsun. İçişleri Bakanı gece gündüz siyaset yapacağına, seçim çalışmalarını yürüteceğine görevini yapsın. Hiçbir saldırı hiçbirimize, üyemizden genel başkanımıza kadar bir milim dahi geri adım attıramaz. Verdiğimiz mücadele demokrasi, adalet mücadelesidir. Bu kutsal mücadele için gereken her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu sürekli ifade ettik, yine ediyoruz. 85 milyona söz veriyoruz yine baharlar gelecek" diye konuştu.Gazeteci Serdar Akinan'ın gözaltına alınmasına değinen Erkek, "Dünyada en çok gazeteciyi cezaevine atan 4 ülkeden biriyiz. Maalesef bu utanç verici tablodan saray iktidarı sorumludur. Amaç korku kültürünü büyüterek insanların, gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, gençlerin, kadınların susmasını sağlamak. Asla bu korku kültürüne yenilmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'Tarafsız olma zorunluluğu var TRT'nin'Erkek, toplantının ardından bir gazetecinin sorusu üzerine, 'kamu yayıncılığı yapması gereken TRT'nin saray iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın reklam ajansına, yayın organına dönüştüğünü' belirterek sunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230419/kilicdaroglundan-15-mayis-indirim-gunleri-reklami-1069905485.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/06/1043746047_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_065240b8847df0f30ce1eadc6a5c0ded.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ysk, karar, muharrem erkek, açıklama, seçim, liste
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ysk, karar, muharrem erkek, açıklama, seçim, liste

CHP'den YSK'nın 'fermuar' kararına tepki: Milletimiz cevabı sandıkta verecek

16:49 19.04.2023
© AACHP amblemi-logo
CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağı kararına ilişkin, "Talimatla, telkinle alınmış bir karar. Maç başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar. Hangi ilde ortak tek listeyle gireceğimize siz karar veremezsiniz. Size en güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta verecek" dedi.
CHP'li Muharrem Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, YSK'nın kararını, 'maç başladıktan sonra kuralı değiştirme' olarak niteledi. Erkek, "Millet İttifakı önde, çok iyi mücadele ediyor. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nda kaybetme korkusu o kadar büyümüş ki 'ne yapabiliriz de acaba bu seçimi, bu maçı çevirebiliriz' diye artık her yola başvuruyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
CHP ve İYİ Parti'nin fermuar modeline ilişkin bilgi veren Erkek, "YSK'daki yüksek yargıçlara seslenmek istiyoruz, sizler Danıştaydan, Yargıtaydan gelerek YSK'da görev yapan yüksek yargıçlarsınız. Sizin bir tek efendiniz vardır, o da hukuktur, yasalardır, seçim kanunlarıdır. Öyle bir karar aldılar ki bu kararı AK Parti temsilcisinin baskıları ve telkinleriyle aldılar, çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.
YSK'nin bu kararı, 7'ye 4 oy çokluğuyla aldığını belirten Erkek, şöyle devam etti:
"Yasal dayanağı olmayan bir karardır. Talimatla telkinle alınmış bir karar. Maç başladıktan sonra yeni kurallar getiriyorlar. Biz Türkiye'de ittifak yapıyoruz. Biz Millet İttifakıyız. Hangi ilde ortak tek listeyle gireceğimize biz karar veririz, siz karar veremezsiniz. Ama size en güzel cevabı milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta verecek. Kaybetme korkusu her türlü hukuksuzluğu saray iktidarına yaptırmaya devam ediyor. YSK ve yargıyı da silah olarak kullanmaya devam ediyorlar. YSK'ya da seslenmek istiyoruz, yasal dayanağı olmayan hiçbir karara imza atmayın. Çünkü bir gün gelir herkes hiçbir ayrım olmadan hukuk önünde hesap verir. Bizim hiçbir endişemiz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi girişimde bulunurlarsa bulunsunlar biz çok iyi biliyoruz ki geliyor gelmekte olan. 14 Mayıs'ta kazanacağız ve iktidar olacağız."
YSK'nin kararıyla ilgili seçmeni uyaran Erkek, "9 ilde Millet İttifakı CHP listesi ile tek liste ile seçimlere girecek. Orada Millet İttifakı'nı CHP temsil ediyor. CHP logosuna, altı oka mührünüzü basın. 7 ilde de Millet İttifakı İYİ Parti listeleriyle seçime gidiyor. Burada da Millet İttifakı'nı İYİ Parti'nin temsil ettiğini asla unutmayın" dedi.

'Hiçbir saldırı bir milim dahi geri adım attıramaz'

Muharrem Erkek, CHP'nin İstanbul Ataşehir'deki seçim ofisine yönelik saldırıyı kınayarak, "İstanbul il örgütümüze geçmiş olsun. İçişleri Bakanı gece gündüz siyaset yapacağına, seçim çalışmalarını yürüteceğine görevini yapsın. Hiçbir saldırı hiçbirimize, üyemizden genel başkanımıza kadar bir milim dahi geri adım attıramaz. Verdiğimiz mücadele demokrasi, adalet mücadelesidir. Bu kutsal mücadele için gereken her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu sürekli ifade ettik, yine ediyoruz. 85 milyona söz veriyoruz yine baharlar gelecek" diye konuştu.
Gazeteci Serdar Akinan'ın gözaltına alınmasına değinen Erkek, "Dünyada en çok gazeteciyi cezaevine atan 4 ülkeden biriyiz. Maalesef bu utanç verici tablodan saray iktidarı sorumludur. Amaç korku kültürünü büyüterek insanların, gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, gençlerin, kadınların susmasını sağlamak. Asla bu korku kültürüne yenilmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'Tarafsız olma zorunluluğu var TRT'nin'

Erkek, toplantının ardından bir gazetecinin sorusu üzerine, 'kamu yayıncılığı yapması gereken TRT'nin saray iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın reklam ajansına, yayın organına dönüştüğünü' belirterek sunları söyledi:
"Tarafsız olma zorunluluğu var TRT'nin. TRT Genel Müdürü hakkında şikayette bulunduk Cumhuriyet Başsavcılığına. Çünkü görevini kötüye kullanıyor, kamu hizmetini engelliyor, siyasi faaliyeti engelliyor, demokrasiye darbe vuruyor. Reklamlarımızı yayımlamadılar cumhurbaşkanı adayımızın. Başvuru yaptık, ihtar çektik ondan sonra yayımlamak zorunda kaldılar. Saray iktidarı TRT'yi de RTÜK'ü de Basın İlan Kurumu'nu da muhalefete, özgürlüklere, halkın gerçekleri öğrenme ve haber alma hakkına karşı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Bunların hepsini düzelteceğiz."
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çanakkale Buluşması'nda buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, Büyük bir oy patlaması yapacağız, hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'ndan '15 Mayıs İndirim Günleri' reklamı
15:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала