https://sputniknews.com.tr/20230419/chpden-ysknin-fermuar-kararina-tepki-milletimiz-cevabi-sandikta-verecek-1069911471.html

CHP'den YSK'nın 'fermuar' kararına tepki: Milletimiz cevabı sandıkta verecek

CHP'den YSK'nın 'fermuar' kararına tepki: Milletimiz cevabı sandıkta verecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK'nın 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağı kararına ilişkin, "Talimatla, telkinle alınmış bir... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:49+0300

2023-04-19T16:49+0300

2023-04-19T16:49+0300

2023 türkiye seçimleri

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

ysk

karar

muharrem erkek

açıklama

seçim

liste

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CHP'li Muharrem Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, YSK'nın kararını, 'maç başladıktan sonra kuralı değiştirme' olarak niteledi. Erkek, "Millet İttifakı önde, çok iyi mücadele ediyor. Sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nda kaybetme korkusu o kadar büyümüş ki 'ne yapabiliriz de acaba bu seçimi, bu maçı çevirebiliriz' diye artık her yola başvuruyorlar" değerlendirmesinde bulundu.CHP ve İYİ Parti'nin fermuar modeline ilişkin bilgi veren Erkek, "YSK'daki yüksek yargıçlara seslenmek istiyoruz, sizler Danıştaydan, Yargıtaydan gelerek YSK'da görev yapan yüksek yargıçlarsınız. Sizin bir tek efendiniz vardır, o da hukuktur, yasalardır, seçim kanunlarıdır. Öyle bir karar aldılar ki bu kararı AK Parti temsilcisinin baskıları ve telkinleriyle aldılar, çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.YSK'nin bu kararı, 7'ye 4 oy çokluğuyla aldığını belirten Erkek, şöyle devam etti:YSK'nin kararıyla ilgili seçmeni uyaran Erkek, "9 ilde Millet İttifakı CHP listesi ile tek liste ile seçimlere girecek. Orada Millet İttifakı'nı CHP temsil ediyor. CHP logosuna, altı oka mührünüzü basın. 7 ilde de Millet İttifakı İYİ Parti listeleriyle seçime gidiyor. Burada da Millet İttifakı'nı İYİ Parti'nin temsil ettiğini asla unutmayın" dedi.'Hiçbir saldırı bir milim dahi geri adım attıramaz'Muharrem Erkek, CHP'nin İstanbul Ataşehir'deki seçim ofisine yönelik saldırıyı kınayarak, "İstanbul il örgütümüze geçmiş olsun. İçişleri Bakanı gece gündüz siyaset yapacağına, seçim çalışmalarını yürüteceğine görevini yapsın. Hiçbir saldırı hiçbirimize, üyemizden genel başkanımıza kadar bir milim dahi geri adım attıramaz. Verdiğimiz mücadele demokrasi, adalet mücadelesidir. Bu kutsal mücadele için gereken her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu sürekli ifade ettik, yine ediyoruz. 85 milyona söz veriyoruz yine baharlar gelecek" diye konuştu.Gazeteci Serdar Akinan'ın gözaltına alınmasına değinen Erkek, "Dünyada en çok gazeteciyi cezaevine atan 4 ülkeden biriyiz. Maalesef bu utanç verici tablodan saray iktidarı sorumludur. Amaç korku kültürünü büyüterek insanların, gazetecilerin, siyasetçilerin, akademisyenlerin, gençlerin, kadınların susmasını sağlamak. Asla bu korku kültürüne yenilmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.'Tarafsız olma zorunluluğu var TRT'nin'Erkek, toplantının ardından bir gazetecinin sorusu üzerine, 'kamu yayıncılığı yapması gereken TRT'nin saray iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın reklam ajansına, yayın organına dönüştüğünü' belirterek sunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230419/kilicdaroglundan-15-mayis-indirim-gunleri-reklami-1069905485.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ysk, karar, muharrem erkek, açıklama, seçim, liste