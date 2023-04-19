Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Eski ESK Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçmen iktidardan şikayetçi ama muhalefet de umut vermiyor
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
AÇIK ALAN
Muharrem İnce faktörü seçimi nasıl etkileyecek?
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 25 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Galatasaray yoluna kayıpsız şekilde devam ediyor
14:06
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İhvan'ın Tunus koluna operasyon
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Akademi A.Ş.
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-soylu-kararsiz-secmeni-sandiga-gitmeye-ikna-etti-otekilerin-hic-boyle-bir-derdi-yok-1069911104.html
Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'
Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'
Bakan Soylu, girdiği bir dükkanda sandığa gitmeyi düşünmeyen genç bir kadını, oy kullanmaya ikna etti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:48+0300
2023-04-19T16:54+0300
seçmen
süleyman soylu
ikna
2023 türkiye seçimleri
muhalafet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069911166_0:34:645:397_1920x0_80_0_0_b979633614d2f835bcb2e39ca6f5ef12.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için belirlediği isimler semt semt gezmeye başladı.İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, bugün Sultangazi'deydi.Bakan Soylu’nun, genç bir çalışanla kurduğu diyalog dikkat çekti.‘Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor’Bakan Soylu, “O sellerde orada kim durdu? Tek tek bahçeleri, evleri temizledik. Terörle mücadele ediyor muyuz? Haklarından geliyor muyuz? Mağlup olursak, onlara mahcup olmaz mıyız? Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor. Bugün Türkiye’de başörtülüler vali oluyor mu? Eğer ona destek vermezsek, karşı taraftakiler ‘Bak ne kadar yaptın, bir işe yaramadı’ demezler mi? Biz senin oyuna talibiz. Biz görevimizi yerine getiriyoruz ama ötekilerin hiç böyle dertleri yok. Sadece kendin için değil başka insanlar için de düşün” ifadelerini kullandı.Kadın seçmenden söz alan Bakan Soylu, bu anları ‘+1’ yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/soylu-kilicdaroglu-secimi-kaybettikten-sonra-mutfakta-tiktok-cekecek-1069836137.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069911166_0:0:645:484_1920x0_80_0_0_7dcf1e5946eda1619943ec9197b09990.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçmen, süleyman soylu, ikna, muhalafet
seçmen, süleyman soylu, ikna, muhalafet

Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'

16:48 19.04.2023 (güncellendi: 16:54 19.04.2023)
© Twitter/Süleyman SoyluSeçmeni ikna ederken Süleyman Soylu
Seçmeni ikna ederken Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Twitter/Süleyman Soylu
Abone olTelegram
Bakan Soylu, girdiği bir dükkanda sandığa gitmeyi düşünmeyen genç bir kadını, oy kullanmaya ikna etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için belirlediği isimler semt semt gezmeye başladı.
İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, bugün Sultangazi'deydi.
Bakan Soylu’nun, genç bir çalışanla kurduğu diyalog dikkat çekti.

‘Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor’

Bakan Soylu, “O sellerde orada kim durdu? Tek tek bahçeleri, evleri temizledik. Terörle mücadele ediyor muyuz? Haklarından geliyor muyuz? Mağlup olursak, onlara mahcup olmaz mıyız? Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor. Bugün Türkiye’de başörtülüler vali oluyor mu? Eğer ona destek vermezsek, karşı taraftakiler ‘Bak ne kadar yaptın, bir işe yaramadı’ demezler mi? Biz senin oyuna talibiz. Biz görevimizi yerine getiriyoruz ama ötekilerin hiç böyle dertleri yok. Sadece kendin için değil başka insanlar için de düşün” ifadelerini kullandı.
Kadın seçmenden söz alan Bakan Soylu, bu anları ‘+1’ yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
POLİTİKA
Soylu: Kılıçdaroğlu seçimi kaybettikten sonra mutfakta TikTok çekecek
Dün, 12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала