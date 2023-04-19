https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-soylu-kararsiz-secmeni-sandiga-gitmeye-ikna-etti-otekilerin-hic-boyle-bir-derdi-yok-1069911104.html
Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'
Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'
Bakan Soylu, girdiği bir dükkanda sandığa gitmeyi düşünmeyen genç bir kadını, oy kullanmaya ikna etti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T16:48+0300
2023-04-19T16:48+0300
2023-04-19T16:54+0300
seçmen
süleyman soylu
ikna
2023 türkiye seçimleri
muhalafet
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için belirlediği isimler semt semt gezmeye başladı.İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, bugün Sultangazi'deydi.Bakan Soylu’nun, genç bir çalışanla kurduğu diyalog dikkat çekti.‘Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor’Bakan Soylu, “O sellerde orada kim durdu? Tek tek bahçeleri, evleri temizledik. Terörle mücadele ediyor muyuz? Haklarından geliyor muyuz? Mağlup olursak, onlara mahcup olmaz mıyız? Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor. Bugün Türkiye’de başörtülüler vali oluyor mu? Eğer ona destek vermezsek, karşı taraftakiler ‘Bak ne kadar yaptın, bir işe yaramadı’ demezler mi? Biz senin oyuna talibiz. Biz görevimizi yerine getiriyoruz ama ötekilerin hiç böyle dertleri yok. Sadece kendin için değil başka insanlar için de düşün” ifadelerini kullandı.Kadın seçmenden söz alan Bakan Soylu, bu anları ‘+1’ yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230418/soylu-kilicdaroglu-secimi-kaybettikten-sonra-mutfakta-tiktok-cekecek-1069836137.html
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seçmen, süleyman soylu, ikna, muhalafet
seçmen, süleyman soylu, ikna, muhalafet
Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'
16:48 19.04.2023 (güncellendi: 16:54 19.04.2023) Abone ol
Bakan Soylu, girdiği bir dükkanda sandığa gitmeyi düşünmeyen genç bir kadını, oy kullanmaya ikna etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için belirlediği isimler semt semt gezmeye başladı.
İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, bugün Sultangazi'deydi.
Bakan Soylu’nun, genç bir çalışanla kurduğu diyalog dikkat çekti.
‘Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor’
Bakan Soylu, “O sellerde orada kim durdu? Tek tek bahçeleri, evleri temizledik. Terörle mücadele ediyor muyuz? Haklarından geliyor muyuz? Mağlup olursak, onlara mahcup olmaz mıyız? Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor. Bugün Türkiye’de başörtülüler vali oluyor mu? Eğer ona destek vermezsek, karşı taraftakiler ‘Bak ne kadar yaptın, bir işe yaramadı’ demezler mi? Biz senin oyuna talibiz. Biz görevimizi yerine getiriyoruz ama ötekilerin hiç böyle dertleri yok. Sadece kendin için değil başka insanlar için de düşün” ifadelerini kullandı.
Kadın seçmenden söz alan Bakan Soylu, bu anları ‘+1’ yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.