https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-soylu-kararsiz-secmeni-sandiga-gitmeye-ikna-etti-otekilerin-hic-boyle-bir-derdi-yok-1069911104.html

Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'

Bakan Soylu, kararsız seçmeni sandığa gitmeye ikna etti: 'Ötekilerin hiç böyle bir derdi yok'

Bakan Soylu, girdiği bir dükkanda sandığa gitmeyi düşünmeyen genç bir kadını, oy kullanmaya ikna etti. 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:48+0300

2023-04-19T16:48+0300

2023-04-19T16:54+0300

seçmen

süleyman soylu

ikna

2023 türkiye seçimleri

muhalafet

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için belirlediği isimler semt semt gezmeye başladı.İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, bugün Sultangazi'deydi.Bakan Soylu’nun, genç bir çalışanla kurduğu diyalog dikkat çekti.‘Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor’Bakan Soylu, “O sellerde orada kim durdu? Tek tek bahçeleri, evleri temizledik. Terörle mücadele ediyor muyuz? Haklarından geliyor muyuz? Mağlup olursak, onlara mahcup olmaz mıyız? Tayyip Erdoğan sabah akşam çalışıyor. Bugün Türkiye’de başörtülüler vali oluyor mu? Eğer ona destek vermezsek, karşı taraftakiler ‘Bak ne kadar yaptın, bir işe yaramadı’ demezler mi? Biz senin oyuna talibiz. Biz görevimizi yerine getiriyoruz ama ötekilerin hiç böyle dertleri yok. Sadece kendin için değil başka insanlar için de düşün” ifadelerini kullandı.Kadın seçmenden söz alan Bakan Soylu, bu anları ‘+1’ yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230418/soylu-kilicdaroglu-secimi-kaybettikten-sonra-mutfakta-tiktok-cekecek-1069836137.html

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seçmen, süleyman soylu, ikna, muhalafet