Bakan Soylu: Irak’tan Suriye’ye kadar bu coğrafyada huzuru da, barışı da biz getireceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'nin rantlaşan yüzü
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
ESK Eski Genel Müdürü Kemaloğlu: Hayvancılık şehirleşti, dövize endeksli hale geldi
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala gündemin öne çıkan başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda mesai hafta içi devam ediyor
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
14 Mayıs seçimlerinde adaylar sonucu etkiler mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Çok kutupluluğun inşasının ABD hegemonyasına etkileri
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kaset savaşları
18:34
105 dk
Z RAPORU
Yatırım polemiği
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Türkiye'deki dini kurumlar
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-soylu-iraktan-suriyeye-kadar-bu-cografyada-huzuru-da-barisi-da-biz-getirecegiz-1069881432.html
Bakan Soylu: Irak’tan Suriye’ye kadar bu coğrafyada huzuru da, barışı da biz getireceğiz
Bakan Soylu: Irak’tan Suriye’ye kadar bu coğrafyada huzuru da, barışı da biz getireceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Amerika’nın taciz ettiği, hayatları ortadan kaldırdığı, Irak’tan Suriye’ye kadar, Yemen’den Afganistan’a kadar bu coğrafyada... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-19T06:32+0300
2023-04-19T06:37+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
irak
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069881275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4efce9efd5403cf47d5452223ddccf0e.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Belediyesinin düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı. Programa Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna’da katıldı.Konuşmasına davetlileri selamlayıp devam eden Bakan Soylu, 15 Temmuz’da yaşadığı olayı, “Biz 15 Temmuz’da bakanlıktan önce başbakanlığa ardından orada başbakanlıkta toplanıp haydi bakalım İsmail Ağabey ile birlikte meclisi açmaya gittik. Bir anahtar arıyoruz meclisin salonunu açacak. Bir anahtar getirdiler. Anahtar açmadı. Zaman kaybetmek istemiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın Muğla’da olduğunu öğrendik. Bizim bir an önce her şeyi ve herkesi harekete geçirmemiz lazımdı. Sonra İsmail Ağabey, dedim ben buna omuz atayım ve ben bu kapıyı açayım dedim. Kapıya omuz attım. Kapı açılacak gibi oldu sonra aklıma geldi. Sonra derler ki bunlar meclisin kapısını da kırarak girdiler. Sonra tekrar bağırdım çağırdım bir anahtar daha geldi. Salonun arka kapısının anahtarı. Toplantı odasının anahtarını uydurup içeri girdik” şeklinde anlattı.Konuşmasına devam eden Soylu, “Bu zamana kadar yapılan 6-8 seçim olaylarını başaramadılar. 17-25 Aralık darbesini başaramadılar. 15 Temmuz’u başaramadılar. Dolar operasyonlarını, döviz operasyonlarını başaramadılar ve Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta bu ülkenin yakasından tamamen düşüp bu milletin tokadıyla gerçek liderlerini bulacaklar demokrasiyle beraber” dedi.'Ben bunlara Amerika’nın çocukları demişim de ağırlarına gitmiş, bana kızıyorlar'Muhalefet hakkında konuşan Bakan Soylu, “Bana kızıyorlar. Ben bunlara Amerika’nın çocukları demişim de ağırlarına gitmiş, bana kızıyorlar. İşin kolayı var. Amerika’nın çocuğu olmayın bu milletin çocuğu olun bir kere de. Bu milletin çocuğu olmak için PKK ile işbirliği yapmayacaksın. Bu milletin çocuğu olmak için bu milletin değerlerine sahip çıkıp LGBT gibi sapkın anlayışlarla aile yapımızı ortadan kaldırabilmek için çaba sarf etmeyeceksin. Bu milletin çocuğu olmak için elin büyükelçisinin masasına gidip onun talimatlarını alıp, onun üzerine siyaset bina etmeyeceksiniz. Bu milletin çocuğu olmak için ömrünüzde bir kere 28 Şubat’ta yaptığınız gibi millet düşmanı olmayacaksınız. 15 Temmuz’da yaptığınız gibi millet düşmanı olmayacaksınız” şeklinde ifadelerde bulundu.14 Mayıs’ın önemini anlatan Bakan Soylu, “14 Mayıs’ta sadece ana muhalefeti ve diğer muhalefetlerin ağzı kapanmayacak. Allah’ın izniyle Amerika’nın da Avrupa’nın da, bütün kötülüklerin de ağzı kapanacak. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılına beraber güvenli muazzamının emanetine sahip çıkacaklar. AK Parti, 2002itibariyle ve bugün Cumhur ittifakı, bugün itibarıyla ortaya koyduğu irade, haksızlıklara karşı mücadelenin tercümesidir. Mazlumların ve mağdurların sahibidir” dedi.'Gece yüzde 8 birim faizlerle bu ülkenin kasasını soymaya çalıştılar'Başörtüsü konusuna da değinen Soylu, “Başörtüsü var diye sadece inancıyla beraber başörtüsü var diye ötekileştirenleri hep beraber gördük. Çok acılar yaşandı. Parmak salladılar bize Amerika’dan, Avrupa’dan sevdiğimiz adamlar itibarsız hale getirmeye çalıştılar. Gece yüzde 8 birim faizlerle bu ülkenin kasasını soymaya çalıştılar. Yıllarca çok şey yaşadı bu millet. Bir tek şeyi yapmak istiyoruz biz. Bizim yaşadıklarımızı, bizden önce bizim büyüklerimizin yaşadıklarını bir daha bizden sonraki nesiller yaşamasın istiyoruz. Bir daha onlarla karşılaşmasın istiyoruz” şeklinde konuştu.Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki güvenliği ele alan Soylu, “Amerika’nın taciz ettiği, hayatları ortadan kaldırdığı, Irak’tan Suriye’ye kadar, Yemen’den Afganistan’a kadar bu coğrafyada huzuru da biz getireceğiz, barışı da biz getireceğiz, kardeşliği de biz getireceğiz. 14 Mayıs bu anlattıklarımın tercümesidir” dedi.'Tayyip Erdoğan o balkon konuşmasına çıkarken Avrupalı liderler sıraya girecek'Son sözlerini ifade eden Bakan Soylu, “Afetzedeleri, depremzedeleri yalnız bırakamayız. Onları bu iş bilmeyen, bu duyguları yaşayamayan. Bunları anlayamayan bu beceriksizlerin eline bırakamayız. İş bilmeyenlerin eline bırakamayız. Allah korusun. Allah muhafaza etsin. Onun için çok çalışmalıyız. Çok gayret etmeliyiz. Çok mücadele etmeliyiz ve hem dualarımızla hem fiili hem de kalbi dualarımızla beraber hep birlikte Türkiye’nin yolculuğunun önünü hep birlikte açmalıyız. Allah sizden razı olsun güzel bir gece yaşattınız. Allah birinizi bin etsin inşallah. Hepinize hürmetlerimi, saygılarımı ifade ediyorum. Hiç merak etmeyin o gece var ya Allah izin verecek inşallah Tayyip Erdoğan, o balkon konuşmasına çıkarken Avrupalı liderler sıraya girecek. Diyecekler ki, Tayyip reisimize bağlayabilir misiniz? Allah’a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.Program sonrası Bakan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çekilirken, bir vatandaşın kendisine tespih hediye ettiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230406/milli-savunma-bakani-akar-abd-savunma-bakani-austin-ile-telefonda-gorustu-1069293125.html
https://sputniknews.com.tr/20230418/cumhurbaskani-erdogan-afyonda-secim-mitinglerinin-ilkinde-konusuyor-1069847002.html
irak
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069881275_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_1dd3a5b08e100535ac77e6ed5d327f29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, irak, suriye
türkiye, içişleri bakanlığı, süleyman soylu, irak, suriye

Bakan Soylu: Irak’tan Suriye’ye kadar bu coğrafyada huzuru da, barışı da biz getireceğiz

06:32 19.04.2023 (güncellendi: 06:37 19.04.2023)
© AAİstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de vatandaşlar ve partililerle buluştu.
İstanbul 2. Bölge'den AK Parti milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de vatandaşlar ve partililerle buluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Amerika’nın taciz ettiği, hayatları ortadan kaldırdığı, Irak’tan Suriye’ye kadar, Yemen’den Afganistan’a kadar bu coğrafyada huzuru da biz getireceğiz, barışı da biz getireceğiz, kardeşliği de biz getireceğiz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçelievler Belediyesinin düzenlemiş olduğu sahur programına katıldı. Programa Süleyman Soylu'nun yanı sıra, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna’da katıldı.
Konuşmasına davetlileri selamlayıp devam eden Bakan Soylu, 15 Temmuz’da yaşadığı olayı, “Biz 15 Temmuz’da bakanlıktan önce başbakanlığa ardından orada başbakanlıkta toplanıp haydi bakalım İsmail Ağabey ile birlikte meclisi açmaya gittik. Bir anahtar arıyoruz meclisin salonunu açacak. Bir anahtar getirdiler. Anahtar açmadı. Zaman kaybetmek istemiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın Muğla’da olduğunu öğrendik. Bizim bir an önce her şeyi ve herkesi harekete geçirmemiz lazımdı. Sonra İsmail Ağabey, dedim ben buna omuz atayım ve ben bu kapıyı açayım dedim. Kapıya omuz attım. Kapı açılacak gibi oldu sonra aklıma geldi. Sonra derler ki bunlar meclisin kapısını da kırarak girdiler. Sonra tekrar bağırdım çağırdım bir anahtar daha geldi. Salonun arka kapısının anahtarı. Toplantı odasının anahtarını uydurup içeri girdik” şeklinde anlattı.
Konuşmasına devam eden Soylu, “Bu zamana kadar yapılan 6-8 seçim olaylarını başaramadılar. 17-25 Aralık darbesini başaramadılar. 15 Temmuz’u başaramadılar. Dolar operasyonlarını, döviz operasyonlarını başaramadılar ve Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta bu ülkenin yakasından tamamen düşüp bu milletin tokadıyla gerçek liderlerini bulacaklar demokrasiyle beraber” dedi.

'Ben bunlara Amerika’nın çocukları demişim de ağırlarına gitmiş, bana kızıyorlar'

Muhalefet hakkında konuşan Bakan Soylu, “Bana kızıyorlar. Ben bunlara Amerika’nın çocukları demişim de ağırlarına gitmiş, bana kızıyorlar. İşin kolayı var. Amerika’nın çocuğu olmayın bu milletin çocuğu olun bir kere de. Bu milletin çocuğu olmak için PKK ile işbirliği yapmayacaksın. Bu milletin çocuğu olmak için bu milletin değerlerine sahip çıkıp LGBT gibi sapkın anlayışlarla aile yapımızı ortadan kaldırabilmek için çaba sarf etmeyeceksin. Bu milletin çocuğu olmak için elin büyükelçisinin masasına gidip onun talimatlarını alıp, onun üzerine siyaset bina etmeyeceksiniz. Bu milletin çocuğu olmak için ömrünüzde bir kere 28 Şubat’ta yaptığınız gibi millet düşmanı olmayacaksınız. 15 Temmuz’da yaptığınız gibi millet düşmanı olmayacaksınız” şeklinde ifadelerde bulundu.
14 Mayıs’ın önemini anlatan Bakan Soylu, “14 Mayıs’ta sadece ana muhalefeti ve diğer muhalefetlerin ağzı kapanmayacak. Allah’ın izniyle Amerika’nın da Avrupa’nın da, bütün kötülüklerin de ağzı kapanacak. 14 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılına beraber güvenli muazzamının emanetine sahip çıkacaklar. AK Parti, 2002itibariyle ve bugün Cumhur ittifakı, bugün itibarıyla ortaya koyduğu irade, haksızlıklara karşı mücadelenin tercümesidir. Mazlumların ve mağdurların sahibidir” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
6 Nisan, 19:54

'Gece yüzde 8 birim faizlerle bu ülkenin kasasını soymaya çalıştılar'

Başörtüsü konusuna da değinen Soylu, “Başörtüsü var diye sadece inancıyla beraber başörtüsü var diye ötekileştirenleri hep beraber gördük. Çok acılar yaşandı. Parmak salladılar bize Amerika’dan, Avrupa’dan sevdiğimiz adamlar itibarsız hale getirmeye çalıştılar. Gece yüzde 8 birim faizlerle bu ülkenin kasasını soymaya çalıştılar. Yıllarca çok şey yaşadı bu millet. Bir tek şeyi yapmak istiyoruz biz. Bizim yaşadıklarımızı, bizden önce bizim büyüklerimizin yaşadıklarını bir daha bizden sonraki nesiller yaşamasın istiyoruz. Bir daha onlarla karşılaşmasın istiyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki güvenliği ele alan Soylu, “Amerika’nın taciz ettiği, hayatları ortadan kaldırdığı, Irak’tan Suriye’ye kadar, Yemen’den Afganistan’a kadar bu coğrafyada huzuru da biz getireceğiz, barışı da biz getireceğiz, kardeşliği de biz getireceğiz. 14 Mayıs bu anlattıklarımın tercümesidir” dedi.

'Tayyip Erdoğan o balkon konuşmasına çıkarken Avrupalı liderler sıraya girecek'

Son sözlerini ifade eden Bakan Soylu, “Afetzedeleri, depremzedeleri yalnız bırakamayız. Onları bu iş bilmeyen, bu duyguları yaşayamayan. Bunları anlayamayan bu beceriksizlerin eline bırakamayız. İş bilmeyenlerin eline bırakamayız. Allah korusun. Allah muhafaza etsin. Onun için çok çalışmalıyız. Çok gayret etmeliyiz. Çok mücadele etmeliyiz ve hem dualarımızla hem fiili hem de kalbi dualarımızla beraber hep birlikte Türkiye’nin yolculuğunun önünü hep birlikte açmalıyız. Allah sizden razı olsun güzel bir gece yaşattınız. Allah birinizi bin etsin inşallah. Hepinize hürmetlerimi, saygılarımı ifade ediyorum. Hiç merak etmeyin o gece var ya Allah izin verecek inşallah Tayyip Erdoğan, o balkon konuşmasına çıkarken Avrupalı liderler sıraya girecek. Diyecekler ki, Tayyip reisimize bağlayabilir misiniz? Allah’a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Program sonrası Bakan Soylu, vatandaşlarla fotoğraf çekilirken, bir vatandaşın kendisine tespih hediye ettiği görüldü.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın?
Dün, 14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала