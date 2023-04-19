https://sputniknews.com.tr/20230419/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-milletimizin-zekasini-ferasetini-kucumsemeye-kimsenin-gucu-yetmez-1069890708.html

Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Milletimizin zekasını, ferasetini küçümsemeye kimsenin gücü yetmez

Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na: Milletimizin zekasını, ferasetini küçümsemeye kimsenin gücü yetmez

Bakan Nebati, "Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin, ancak borç verirler" paylaşımını yapan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T11:33+0300

2023-04-19T11:33+0300

2023-04-19T11:33+0300

politika

nureddin nebati

kemal kılıçdaroğlu

yatırım

kriz

ekonomik kriz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Yaptığı paylaşımda Nebati, şu ifadeleri kullandı:"Kimse bol keseden milyar dolarlık rakamlar sallayıp, boş laf üreterek milletimizin gözünü boyayamaz. Gelişigüzel, şifahen söylenmiş sözleri sanki ciddi bir ekonomi politikasıymış gibi yutturmaya çalışarak milletimizin zekâsını, ferasetini küçümsemeye kimsenin gücü yetmez.Lafügüzafı bırakıp finansal literatürü açıp okursanız, ağzınıza pelesenk ettiğiniz tefeci paralarının birçok ülkeyi ne hale getirdiğini öğrenirsiniz. O kadarına dahi aklınız ermiyorsa, en azından bir arama motoruna 'Türkiye'de 2001 krizi' yazın ve o dönemde neler olup bittiğini okuyarak balık hafızanızı tazeleyin. O karanlık koalisyon dönemlerinde, yıllarca biriktirdiği göz nuru emeğini alabilmek için batık bankaların önünde bekleyen masum vatandaşlarımızı, yılların alın terini bir günde kaybeden esnafımızı ve yaşadığı ekonomik buhranın etkilerinden yıllarca kurtulamayan vatandaşlarımızı da hatırlamış olursunuz. Niyetlerini bozup da bu ülkenin alın terini kimi çıkar gruplarına peşkeş çekebileceğini sananlara, milletimiz geçmişte olduğu gibi bugün de asla geçit vermeyecektir."

https://sputniknews.com.tr/20230419/ozgur-demirtastan-selahattin-demirtasin-akrabalik-paylasimina-yanit-zaman-espri-zamani-degil-1069887474.html

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nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, yatırım, kriz, ekonomik kriz